 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Saadet Partili ismin babası, İsrail Konsolosluğu önündeki protestoda hayatını kaybetti - Son Dakika

Saadet Partili ismin babası, İsrail Konsolosluğu önündeki protestoda hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 18.10.2023 07:44

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Babtist Hastanesi'ni hedef almasının ardından İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar saldırıyı protesto etti. Alanda bulunan Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nuri Tüfekçi'nin babası Eshabil Tüfekçi, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nuri Tüfekçi'nin babası Eshabil Tüfekçi, dün akşam İsrail'in İstanbul Başkonsoluğu önündeki eylemde kalp krizi geçirerek vefat etti.

ELÇİLİK ÖNÜNDE EYLEM YAPTILAR

İsrail'in El-Ehli Babtist Hastanesi'ne hava saldırısında bulunmasının ardından tepkiler büyüyor. Hastanenin bombalanmasının ardından Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi ile çeşitli sivil toplum kuruluşları üyesi bir grup, saat 22.00'den itibaren ellerinde Filistin bayraklarıyla Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı. Konsolosluk binasının bulunduğu Büyükdere Caddesi, insan kalabalığı nedeniyle her iki yönden trafiğe kapandı. Saldırıyı protesto eden grup üyeleri, sık sık "Mehmetçik Gazze'ye" diye slogan attı.

BİNAYA GİRMEK İSTEDİLER, POLİS GAZ SIKTI

Göstericilerden bazıları, polisin geniş güvenlik önlemi aldığı İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu binaya girmek istedi. Konsolosluk binasını çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşarak içeri girmeye çalışan grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis, biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı. Bir süre sonra tekrar toplanan grup üyelerinden bazıları konsolosluk binasına doğru havai fişek attı. Bazı protestocular ise cadde üzerindeki reklam panosunun afişlerini sökerek yaktı. Ahşap panoyu da yakmaya çalışanlara diğer protestocular engel oldu. Afiş ve panoyu saran alevler TOMA'dan sıkılan su ile söndürüldü.

"KIYMETLİ BABAMI KAYBETTİK"

Eyleme gidenlerden Eshabil Tüfekçi, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Babasını kaybeden Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Nuri Tüfekçi ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Kıymetli babam Eshabil Tüfekçi'yi kaybettik. Biber gazından uzakta kalp krizi nedeniyle vefat etti. Allah rahmet eylesin, el fatiha. Bu olay ne Filistinli kardeşlerimizin direnişine, ne bizim protestomuza, ne de İsrail'in vahşetine ve zalimliğine gölge düşürmemeli."

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı'nın babası, İsrail Konsolosluğu önündeki protestoda hayatını kaybetti

"BASIN AÇIKLAMASI SIRASINDA OLDU"

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da "İl Başkan Yardımcımız Nuri Tüfekçi'nin muhterem babası, Gazze için düzenlediğimiz basın açıklaması sırasında kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı'nın babası, İsrail Konsolosluğu önündeki protestoda hayatını kaybetti

Filistin, İsrail, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Saadet Partili ismin babası, İsrail Konsolosluğu önündeki protestoda hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
08:36 İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması spor dünyasını da ayağa kaldırdı: Zulme karşı susmayacağım
08:23 İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması sonrası BMGK acil toplanıyor
07:43 Yalı Çapkını dizisinde geri dönüş! Buçe Buse Kahraman ve Toprak Sağlam yeniden kadroda
07:37 Saadet Partili ismin babası, İsrail Konsolosluğu önündeki protestoda hayatını kaybetti
02:51 İsrail'i protesto etmek isteyen vatandaşlar Kürecik Üssü'ne yürüdü
02:27 Sanat dünyası İsrail'in hastane saldırısına tepki gösterdi
01:43 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'deki hastane saldırısını kınadı
01:15 Netanyahu hastane saldırısında onları sorumlu tutmuştu! Hamas'ın yanıtı epey sert oldu
00:39 Görevliler zor ayırdı! Fenerbahçe-Panathinaikos maçında kavga çıktı
00:16 Filistin Sağlık Bakanlığı, hastane saldırısında hayatını kaybedenlerin arasında basın toplantısı düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2023 08:46:04. #1.13#
SON DAKİKA: Saadet Partili ismin babası, İsrail Konsolosluğu önündeki protestoda hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement