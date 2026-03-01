Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Savaş Körfez\'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
01.03.2026 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Savaş Körfez\'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
Haber Videosu

Körfez'de savaşın etkileri doğrudan hissedilmeye başladı. Dün akşam Palm Cümeyra'daki lüks bir otele füze isabet etmesiyle Dubai ilk kez doğrudan saldırının hedefi olurken, patlamanın ardından güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkarıldı ve hava sahasında kısıtlamalar devreye girdi. Bu gelişmelerin hemen sonrasında Dubai Uluslararası Havalimanı'nda uçuş iptalleri nedeniyle binlerce kişi ülkeyi terk etmek için terminalde yoğunluk oluşturdu.

ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan savaş Körfez hattını da doğrudan etkiledi. İran'a yönelik bombardımanların ardından bölgede güvenlik alarmı yükselirken, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda binlerce kişi ülkeyi terk etmek için beklemeye başladı. Uçuşların iptal edilmesi ve hava sahasındaki kısıtlamalar nedeniyle terminal binalarında yoğunluk oluştu.

Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle bazı seferlerin askıya alındığını duyurdu. Özellikle Avrupa ve Asya bağlantılı uçuşlarda gecikmeler yaşandı. Terminal içinde uzun kuyruklar oluşurken, yolcuların büyük kısmı alternatif rota arayışına girdi. Konsolosluklar ve havayolu şirketleri kriz masası oluşturdu.

Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor

PALM CUMEYRA'DA LÜKS OTELE FÜZE İSABET ETTİ

Gerilimin en çarpıcı yansıması ise Palm Cümeyra bölgesinde yaşandı. Bölgedeki lüks bir otele füze isabet etti. Patlama sonrası otelin üst katlarında yangın çıktı, cam cephelerde ağır hasar oluştu. Olay sırasında otelde bulunan turistler ve çalışanlar tahliye edildi.

Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor

Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, saldırının hava savunma sistemlerinin devrede olduğu sırada gerçekleştiğini açıkladı. Füzenin doğrudan hedef mi aldığı yoksa savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında mı isabet ettiği konusunda teknik inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre çok sayıda kişi hafif yaralandı.

Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor

Palm Cümeyra, Dubai'nin en prestijli ve turistik bölgelerinden biri olarak biliniyor. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı, sahil hattı geçici olarak kapatıldı.

HAVA SAHASI KISITLAMALARI VE TAHLİYE HAREKETLİLİĞİ

Savaşın Körfez'e sıçramasıyla birlikte BAE hava sahasında geçici kısıtlamalar devreye girdi. Birçok havayolu şirketi Dubai kalkışlı uçuşlarını askıya aldı. Yolcuların bir kısmı kara yoluyla Abu Dabi ve Umman'a geçmeye çalıştı. Diplomatik kaynaklar, bölgedeki yabancı vatandaşların tahliyesi için koordinasyon yürütüldüğünü belirtti. Konsolosluklar vatandaşlarına "zorunlu olmadıkça seyahat etmeme" uyarısı yaptı.

BÖLGESEL GERİLİM DERİNLEŞİYOR

İran'ın ABD üslerine ve İsrail hedeflerine yönelik misillemeleri sonrası Körfez'de alarm seviyesi en üst noktaya çıktı. Petrol fiyatları yükseldi, küresel piyasalarda güvenli liman arayışı arttı. Hürmüz Boğazı çevresinde askeri hareketlilik yoğunlaştı. Dubai'deki havalimanı yoğunluğu ve Palm Cümeyra'daki füze isabeti, savaşın artık yalnızca İran ve İsrail sınırları içinde kalmadığını gösterdi. Bölgedeki güvenlik dengeleri hızla değişirken, diplomatik çözüm çağrıları artıyor.

Güvenlik, Politika, Körfez, Dubai, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Pereira’dan Fenerbahçe’nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
Manchester United iftar yemeği düzenledi Manchester United iftar yemeği düzenledi
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı

15:39
İsrail’i savaş alanına çeviren saldırı Taş üstünde taş kalmadı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
15:03
Trump mesaj mı verdi Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
14:51
Neden sığınakta değildi Hamaney’in son kararı hayatına mal oldu
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
14:44
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
14:38
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
14:09
İran, ABD’yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
13:30
Putin’den Hamaney’in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Putin'den Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:25
Hamaney’i CIA buldu, İsrail vurdu İşte saldırının perde arkası
Hamaney'i CIA buldu, İsrail vurdu! İşte saldırının perde arkası
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 16:05:26. #7.11#
SON DAKİKA: Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.