Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı

28.02.2026 11:24
İsrail bu sabah İran'a karşı 'önleyici saldırı' olarak adlandırdığı bir operasyon başlattığını duyurdu. Bu sırada Tahran'da çok sayıda patlama sesleri duyuldu. İran ise İsrail'in bu saldırılarına karşı yoğun bir füze saldırısı başlattı. Tel Aviv yönetimi de bu saldırıları doğruladı.

İsrail, bu sabah İran'a karşı "önleyici saldırı" olarak nitelendirdiği bir operasyon başlattığını duyurdu. Operasyon sırasında İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda patlama sesi duyuldu. İran ise saldırılara yoğun füze atışlarıyla karşılık verdi. Tel Aviv yönetimi, İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırılarını doğruladı.

TRUMP: BÜYÜK ÇAPLI MUHAREBE

İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, ülkesinin İran'a yönelik önleyici bir operasyon başlattığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce ABD, İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı" ifadelerini kullandı.

İRAN: BİTİŞİ SİZİN ELİNİZDE OLMAYACAK

İran'dan ilk resmi açıklama İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi'den geldi. Azizi, saldırılara karşılık vereceklerini belirterek "Daha önce uyarmıştık, siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak" dedi.

MİSİLLEME BAŞLADI

Bu açıklamadan dakikalar sonrası Tahran yönetimi misilleme için harekete geçti. İran'dan İsrail'e doğru yoğun füze saldırısı başladı. İsrail ordusu da yapılan bu saldırıları doğruladı.

ABD VE İSRAİL'İN İLK HEDEFİ İRAN'IN FÜZE KAPASİTESİ

ABD ve İsrail'in operasyon planı net... Başkan Trump'a sunulan plana göre, olası bir askeri senaryoda görev dağılımı açık biçimde belirlenmiş durumda. Plan kapsamında İsrail, operasyonel çabalarının büyük bölümünü İran'ın füze kapasitesine yönlendirecek. Bu çerçevede füze depolama alanları, üretim tesisleri ve fırlatma rampaları öncelikli hedefler arasında yer alacak. ABD askeri güçleri ise İran'ın nükleer programına ait kritik altyapı unsurlarına ve Devrim Muhafızları başta olmak üzere hükümete bağlı askeri ve stratejik hedeflere odaklanacak. Planın, İran'ın hem balistik kapasitesini hem de nükleer programını eş zamanlı baskı altına almayı amaçladığı değerlendiriliyor.

