Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nden gece saat 00.50 sıralarında havalanan F-16 tipi savaş uçağı kalkıştan 6 dakika sonra Karesi ilçesine bağlı Naifli köyü kırsalında kaza kırıma uğradı.
Kazada Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Şehit pilotun naaşı saat 11.00'de Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nde düzenlenen uğurlama töreninin ardından Çiğli Ana Jet Üssü'ne getirildi.
Çiğli'deki evinde helallik alınmasının ardından şehit pilotun cenazesi, Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'ne götürüldü. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.
Başka ülkelerden de acı haberler geldi. Güney Kore Hava Kuvvetlerine ait bir F-16C uçağının, eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu aktarıldı.
Ayrıca Kazakistan Hava Kuvvetlerine ait Su-30SM düştü. İki pilotun kurtulduğu öğrenildi.
