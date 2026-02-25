Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi - Son Dakika
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
25.02.2026 18:14
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Balıkesir'de eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olmasının yankıları sürerken, Güney Kore ve Kazakistan'dan da benzer haberler geldi. Güney Kore Hava Kuvvetlerine ait F-16C, Kazakistan Hava Kuvvetlerine ait Su-30SM de düştü.

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nden gece saat 00.50 sıralarında havalanan F-16 tipi savaş uçağı kalkıştan 6 dakika sonra Karesi ilçesine bağlı Naifli köyü kırsalında kaza kırıma uğradı.

Kazada Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Şehit pilotun naaşı saat 11.00'de Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nde düzenlenen uğurlama töreninin ardından Çiğli Ana Jet Üssü'ne getirildi.

Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

ŞEHİT BİNBAŞIYA SON GÖREV

Çiğli'deki evinde helallik alınmasının ardından şehit pilotun cenazesi, Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'ne götürüldü. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.

Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

GÜNEY KORE'DE DE F-16 DÜŞTÜ

Başka ülkelerden de acı haberler geldi. Güney Kore Hava Kuvvetlerine ait bir F-16C uçağının, eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu aktarıldı.

Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

KAZAKİSTAN'DA DÜŞEN UÇAKTAN PİLOTLAR KURTULDU

Ayrıca Kazakistan Hava Kuvvetlerine ait Su-30SM düştü. İki pilotun kurtulduğu öğrenildi.

Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

SON DAKİKA: Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
