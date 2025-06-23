İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi - Son Dakika
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İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi

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İsrail, İran\'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
23.06.2025 07:55
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İsrail, İran\'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
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İsrail-İran savaşında 11. gün de şiddetli çatışmalarla başladı. İsrail, İran'ın batı, doğu ve merkezindeki 6 havaalanına saldırı düzenlerken, 15 uçak ve 1 helikopteri imha etti. İsrail ordusu "İran rejimine ait F-14, F-5 ve AH-1 tipi uçaklar hasar gördü" açıklamasında bulundu. Öte yandan saldırıya misilleme yapan İran, Hürremabad kenti yakınlarında İsrail'e ait bir insansız hava aracını düşürdü.

İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini "Gece yarısı çekici" ismini verdiği operasyonla hedef hedef alan ABD'nin fiilen ve resmen dahil olduğu İsrail - İran savaşı 11'inci gününde.

Dün gece yarısı düzenlenen saldırıyı bizzat duyuran ABD Başkanı Donald Trump, muhteşem bir başarı elde ettiklerini söyleyerek "İran'ın elindeki bombayı aldık" dedi. ABD Başkanı, "Rejim değişikliği' terimini kullanmak siyasi olarak doğru olmayabilir, ama eğer mevcut İran rejimi İran'ı yeniden büyük yapamıyorsa, neden rejim değişikliği olmasın?" ifadelerini kullandı.

İRAN: ABD ÜSLERİ MEŞRU HEDEF

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Şemhani ise saldırılarda kullanılan ABD üslerinin "meşru hedefler" olduğunu söyledi.

Savaşta 11. gün! İsrail, İran'ın Kirmanşah kentini füzelerle vurdu

NETANYAHU: BÜYÜK LİDERİMİZ TRUMP

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını öven İsrail Başbakanı Netanyahu ise ABD ordusunun büyük bir iş yaptığını belirterek, "Büyük liderimiz (ABD Başkanı Donald) Trump'a şapkamızı çıkarmalıyız. Fordo'ya büyük zarar verdiler." dedi. Netanyahu, "Bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceğiz ancak tüm hedeflerimizi gerçekleştirmeden bu tarihi operasyonu sonlandırmayacağız." ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail, İran'ın batısı ve başkent Tahran'da hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Tahran ile ülkenin batısındaki askeri altyapıyı hedef aldığı iddia edildi. İran da misilleme saldırıları yaptı. İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Savaşta 11. gün! İsrail, İran'ın Kirmanşah kentini füzelerle vurdu

İSRAİL İRAN'DAKİ 6 HAVAALANINI VURDU

İsrail ordusu, İran'ın batı, doğu ve merkezindeki en az altı havaalanına hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. İsrail, X'teki İbranice hesabında yayınlanan bir bildiride, uzaktan kumandalı uçakların 15 İran uçağını ve helikopterini imha ettiğini söyledi. Gönderiye eklenen bir görüntüde, hedef alınanlar arasında Mehrabad, Meşhed, Dezful havaalanları listelendi.

Açıklamada, "Saldırılarda pistler, yer altı sığınakları, bir yakıt ikmal uçağı ve İran rejimine ait F-14, F-5 ve AH-1 tipi uçaklar hasar gördü. Hava kuvvetleri bu havaalanlarından kalkış yapma kabiliyetini ve İran ordusunun hava kuvvetlerinin buralardan operasyonunu aksattı" ifadelerine yer verildi.

İRAN'DAN MİSİLLEME: İHA DÜŞÜRÜLDÜ

İran'ın batısındaki Hürremabad kenti yakınlarında İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

İSRAİL KİRMANŞAH'A SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, Kirmanşah'taki askeri tesislere saldırı düzenlediğini duyurdu. Öte yandan İran'dan yapılan açıklamada, İsrail istihbarat servisi Mossad'la işbirliği yaptığı suçlamasıyla bir kişiyi daha idam etti. İnfaz edilen kişinin adı Muhammedemin Sayeşte olarak açıklandı. Tesnim haber ajansı, Sayeşte'nin 2023'ün sonlarında tutuklandığını ve Mossad'ın siber ekibiyle bağlantılı olduğunu bildirdi.

GECE BOYU BOMBA YAĞDIRDILAR

İsrail'in İran'a saldırıları gece boyunca devam etti. Tahran'ın yanı sıra doğusundaki Kereç kenti ve Şiraz, Yezd'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve Kereç'te bir patlama sesinin duyulduğu ifade edildi.

Savaşta 11. gün! İsrail, İran'ın Kirmanşah kentini füzelerle vurdu

İSRAİL İRAN'I VURDU

İsrail ordusu önce İran'ın Markazi bölgesine dronlarla saldırdı. İran hava savunma sistemi bu saldırıyı püskürttü. Bir diğer saldırı da başkent Tahran'a yönelik oldu. Yine hava savunma sistemleri aktif hale geldi. İsrail ordusunun açıklamasına göre, askeri noktalar hedef alındı. Tahran'ın güney doğusundaki Parçin'de yer alan askeri üs vuruldu. Tahran'ın batısındaki Karaj'da da hava savunma sistemleri aktif hale geldi. İsfahan, Tebriz, Kirmanşah ve Savocbulağ kentlerinde de patlama sesleri duyuldu.

TRUMP: NEDEN REJİM DEĞİŞİKLİĞİ OLMASIN?

ABD başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırı ile ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Trump, "İran'daki nükleer tesislere verilen zararın muazzam olduğu söyleniyor. Saldırılar kuvvetli ve hassas oldu. Ordumuz büyük bir ustalık gösterdi, teşekkürler" dedi. ABD Başkanı, "Rejim değişikliği' terimini kullanmak siyasi olarak doğru olmayabilir, ama eğer mevcut İran rejimi İran'ı yeniden büyük yapamıyorsa, neden rejim değişikliği olmasın?" ifadelerini kullandı. Trump, saldırıya katılan B-2 pilotlarının güvenli bir şekilde Missouri'ye indiğini de söyledi.

Savaşta 11. gün! İsrail, İran'ın Kirmanşah kentini füzelerle vurdu

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ MOSKOVA'DA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'daki durumla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler yapmak üzere Moskova'ya gitti.

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Son Dakika Dünya İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • d4F3f2f1:
    yaptığınız haberin qmk ilk İran vurdu yazdınız İran isarail in alt yapı askeri kaynaklarını vurdu diye şimdi buna döndü 5 dakka sonra ne olur bilmem 25 2 Yanıtla
  • Mustafa Doğan:
    malesef yine kazanan insanlık suçu işlemesine rağmen israil 15 2 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    İsrail yalancıdır inanmayın. İran'ın füzeleri karşısında büyük yıkım ve kayıp yaşayan siyonist rejim herşeye sansür uyguluyor. 6 1 Yanıtla
  • M48a5t2*:
    İran neden hava alanlarını vurmaz anlamadım gitti 7 0 Yanıtla
  • 1616:
    Allah israilinde abd nin de belasını verecek insallah.iran ne yapsın tek başına komşuları bir şey yapmıyor birileride çıkıp eyyyy Amerika sen ne yapıyorsun.senjn ne işin var burada demek cesaretini gösteremiyor.ancak kınama yapıyorlar nerede dünya liderleri 5 0 Yanıtla
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