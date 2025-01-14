Şeybani Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Şeybani Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Şeybani Türkiye\'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yarın yapacak.

14.01.2025 16:30
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Suriye'deki geçiş yönetiminin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani yarın Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceğini açıkladı.

Şeybani ziyaretini, sosyal medyadan Türkçe yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Yeni Suriye'yi temsil etmek üzere, on dört yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz."

Şeybani, Beşar Esad devrilmeden önce, Heyet Tahrir eş- Şam'ın (HTŞ) İdlib'deki yönetiminin siyasi işler başkanlığını yürütüyordu.

21 Aralık'ta göreve geldikten sonra Şeybani ilk resmi ziyaretini Suudi Arabistan'a yapmış, daha sonra Orta Doğu turu kapsamında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'ü ziyaret etmişti.

Şeybani, Türkiye'ye yabancı bir isim değil.

Şeybani'nin Suriye'de savaşın başlamasının ardından ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığındığı ve burada eğitim aldığı ifade ediliyor.

İstanbul'daki Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) de atama haberinin ardından Şeybani'nin üniversitede yüksek lisans bitirdiğini ve doktoraya devam ettiğini duyurdu.

Suriye muhalif hareketinde nasıl bir rol oynadı?

Şeybani 1987'de Haseke şehrinde doğdu.

HTŞ, 21 Aralık'ta Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İdlib'deki yönetiminin siyasi işler başkanlığı görevini yürüten Esad Hasan Şeybani'nin yeni yönetimin Dışişleri Bakanı olarak atandığını duyurdu.

Açıklamada, Şeybani'nin 2011'de başlayan ayaklanmalara ilk günlerden itibaren katıldığı ve HTŞ'yi oluşturan grupların kurduğu İdlib'deki 'Kurtuluş Hükümeti'nin kurulmasında önemli bir rol oynadığı belirtildi.

HTŞ tarafından paylaşılan biyografisine göre, Şeybani ayrıca insani yardım alanında çalıştı, Birleşmiş Milletler (BM) ile ilişkiler geliştirdi.

İstanbul merkezli Suriye TV'ye dayanan haberlere göre Şeybani daha önce Zaid el Attar olarak biliniyordu ve El Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'nin HTŞ'ye evrilme sürecini yönetmişti.

Haberde, Arapça yayın yapan basına atfen, 2024'e kadar Türkiye'de yaşayan Şeybani'nin Nusra Cephesi'nin kurucularından biri olduğu ve HTŞ'nin lideri Ahmed eş-Şera ile yakın olduğu kaydedildi.

Türkiye ile bağları hakkında ne biliniyor?

İstanbul'daki Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) atama haberinin ardından Şeybani'nin İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programından 2022 yılında mezun olduğunu paylaştı.

Üniversitenin açıklamasında Şeybani'nin aynı üniversitede doktora eğitimine devam ettiği belirtildi.

Üniversite, Şeybani'nin yüksek lisans tezi için Arap coğrafyasındaki ayaklanmaların 2010-2020 yılları arasında Türkiye'nin Suriye'ye yönelik dış politikasına etkisine odaklandığını kaydetti.

Şeybani'nin 2009 yılında ise Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduğu bildiriliyor.

HTŞ, 2018 yılından beri Türkiye'nin terör listesinde bulunuyor.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şeybani Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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