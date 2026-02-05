Bu tuvaletin manzarası sosyal medyayı salladı! Bilet kesilse tükenir - Son Dakika
Dünya

Bu tuvaletin manzarası sosyal medyayı salladı! Bilet kesilse tükenir

Bu tuvaletin manzarası sosyal medyayı salladı! Bilet kesilse tükenir
05.02.2026 22:36
Bu tuvaletin manzarası sosyal medyayı salladı! Bilet kesilse tükenir
Hollanda'da bir gencin evindeki tuvalet penceresinden PSV Eindhoven Stadyumu'nun görünmesi sosyal medyayı salladı. Maç günü kaydedilen sıra dışı manzara kısa sürede viral olurken, kullanıcılar "Buradan maç izlemek efsane olur" yorumlarıyla paylaşımı adeta yorum yağmuruna tuttu.

Sosyal medyada paylaşılan sıra dışı bir görüntü, kısa sürede gündem oldu.

TUVALETİN PENCERESİ STADA AÇILIYOR

Hollanda'nın Eindhoven kentinde yaşayan bir genç, evindeki tuvaletin manzarasını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Kameranın pencereye çevrilmesiyle birlikte tuvaletin, Avrupa'nın köklü kulüplerinden PSV Eindhoven'ın stadyumuna baktığı ortaya çıktı.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Maç günü çekilen görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Videoya kullanıcılar, "Çocuğun yerinde olmak isterdim", "Buradan maç izlemek efsane olur" ve "Gerçekten inanılmaz" gibi yorumlar yaptı.

Eindhoven, Hollanda, Dünya, Yaşam, Spor, PSV, Son Dakika

