Gerilimin tavan yaptığı Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 24 saatlik ateşkes kararı alındı - Son Dakika
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Gerilimin tavan yaptığı Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 24 saatlik ateşkes kararı alındı

18.04.2023 15:46

Sudan'da devam eden çatışmalar sırasında taraflar arasında 24 saatlik bir ateşkes ilan edildi. Sudan ordusu, uluslararası tarafların talebi üzerine bugün 18.00'dan itibaren gerçekleşecek silah bırakma kararına uyacaklarını duyurdu. Şiddet olaylarından kaynaklı olarak ülkede şu ana kadar 185 kişi yaşamını yitirirken, bin 800'den fazla sivil ile asker yaralandı. Ülke iç savaşın eşiğine geldi.

İç savaşa sürüklenen Sudan'da ordu ile ordunun isyancı ilan ettiği Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) üyeleri arasındaki çatışmalarda 24 saatlik ateşkes ilan edildi. Sudan ordusu, uluslararası tarafların önerdiği 24 saatlik ateşkes çağrısına bugün 18.00'den itibaren uyacaklarını açıkladı.

185 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle 185 kişinin hayatını kaybettiğini, 1800'den fazla sivil ve askerin yaralandığını duyurmuştu.

Son Dakika: Çıkan çatışmalarda 180'den kişinin hayatını kaybettiği Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 24 saatlik ateşkes ilan edildi

"ÇATIŞMAYA ACİLEN SON VERİN"

Perthes, video konferans yoluyla New York'taki BM binasındaki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumartesi sabahı başlayan çatışmaların sürdüğünü aktaran Perthes, Sudan halkının temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak için birkaç saatlik çok kısa süreli ateşkes anlaşması sağladıklarını belirtti. Perthes, "İki tarafa da çatışmaya acilen son verme ve yardım çalışanlarına yönelik erişim engelini kaldırma çağrısında bulunuyoruz. İki taraf da BM örgütlerini, büyükelçilikleri ve tıbbi tesisleri korumak zorunda. Çok ciddi ihlaller gerçekleşiyor." diye konuşmuştu.

Son Dakika: Çıkan çatışmalarda 180'den kişinin hayatını kaybettiği Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 24 saatlik ateşkes ilan edildi

NE OLDU?

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Son Dakika: Çıkan çatışmalarda 180'den kişinin hayatını kaybettiği Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 24 saatlik ateşkes ilan edildi

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMANIN PERDE ARKASI

Ekim 2021'deki darbeden bu yana Sudan bir generaller konseyi tarafından yönetiliyor ve anlaşmazlığın merkezinde iki askeri yetkili var. Silahlı kuvvetlerin başı ve fiilen ülkenin devlet başkanı olan General Abdulfettah el-Burhan. Yardımcısı ise Hızlı Destek Güçleri'nin (RSF) lideri General Mohamed Hamdan Dagalo.

Bir paramiliter güç olan Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) üyeleri ve askerler savaşırken, başkentin dört bir yanındaki kilit stratejik noktalarda çatışmalar yaşanıyor. RSF'nin 100 binden büyük bir güç olması ordu için kritik bir tehdit oluşturuyor. RSF ayrıca birçok insan hakları ihlaliyle de suçlanıyor.

Son Dakika: Çıkan çatışmalarda 180'den kişinin hayatını kaybettiği Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 24 saatlik ateşkes ilan edildi

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) kapalı oturumda Sudan'daki durumu ele aldığını duyuran Perthes, Konsey'in çatışmaların hemen ardından yazılı açıklama yapmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Perthes, BMGK'nin sağladığı birliği muhafaza etmesinin önem taşıdığını belirterek Konseyin ve bazı komşu ülkelerin nüfuzlarını çatışmayı sonlandırmak için kullanacağını düşündüğünü ifade etti.

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Dışişleri Bakanlığı: Sudan'daki Vatandaşlarımızın Durumunu Yakından Takip Ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı: Sudan'daki Vatandaşlarımızın Durumunu Yakından Takip Ediyoruz. Sudan ordusu, 24 saatlik ateşkes çağrısına saat 18.00'den itibaren uyacaklarını açıkladı Sudan ordusu, 24 saatlik ateşkes çağrısına saat 18.00'den itibaren uyacaklarını açıkladı

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Son Dakika Dünya Gerilimin tavan yaptığı Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 24 saatlik ateşkes kararı alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gerilimin tavan yaptığı Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 24 saatlik ateşkes kararı alındı - Son Dakika
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