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Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi - Son Dakika

Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi

10.01.2022 11:36

Son dakika! Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kazakistan'da bir haftadır devam eden olayları görüşmek üzere toplandı. Görüşmede söz alan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, "Bir darbe girişimi atlattık. Teröristler başkenti ele geçirmek istediler, ama KGAÖ'ye ait uçaklar gelince vazgeçtiler." diye konuştu.

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına yapılan zamlar ve ülkedeki sosyo-ekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protesto gösterileri, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı kentinde polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombasıyla müdahale etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

KGAÖ ÖRGÜTÜNDEN YARDIM İSTEDİ

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi ve silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi, güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi. Bu kapsamda Tokayev, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) yardım istemişti. Kazakistan'a 6 Ocak'ta gönderilmeye başlayan KGAÖ barış güçleri içinde Rusya, Belarus, Kırgızistan, Ermenistan ve Tacikistan askerleri yer alıyor.

Kazakistan'daki olayları değerlendiren Cumhurbaşkanı Tokayev: Darbe girişimi atlattık

TOKAYEV, DARBE GİRİŞİMİ OLARAK NİTELENDİRDİ

Bugün Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü toplantısı yapıldı. Üye ülke liderlerinin katılımıyla gerçekleşen görüşmede Tokayev, ülkedeki olayları darbe girişimi olarak nitelendirerek "Ülkede terörle mücadele operasyonları devam ediyor. Teröristler başkenti ele geçirmek istediler, ama KGTÖ'ne ait uçaklar gelince vazgeçtiler." ifadelerini kullandı.

"OLAYLAR, BİR MERKEZDEN KOORDİNE EDİLİP ÖNCEDEN HAZIRLANDI"

Tokayev, ülkesindeki şiddet olaylarının bir merkezden koordine edildiğini ve önceden hazırlandığını ifade etti. Kazak lider, sivillere karşı savaş açmadıkları ve açmayacakları vurgusunu yapıp Kazakistan'da düzenin sağlandığını ancak "teröristlere karşı operasyonların devam edeceğini" ekledi. Tokayev, ülkede sürdürülen terörle mücadele operasyonu ile KGAÖ barış gücü misyonunun yakında sona ereceğini belirtti.

8 BİN KİŞİ GÖZALTINDA

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, protestolara katılanların tespit edilmesi ve yakalanması için yürütülen çalışmalar sırasında toplam 7 bin 939 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre ise olayların başladığı günden bu yana 103'ü Almatı kentinde olmak üzere toplam 164 kişi hayatını kaybetti.

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Son Dakika Dünya Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi - Son Dakika
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