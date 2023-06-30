Macron: Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polis sokağa çıkacak - Son Dakika
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Macron: Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polis sokağa çıkacak

30.06.2023 15:52

Son dakika! 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından öldürülmesiyle yangın yerine dönen Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Macron, "Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polisi sokağa indireceğiz" ifadelerini kullandı.

Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından yaşanan olaya tepki gösterenler, 3 gecedir ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıktı.

Son Dakika! Macron: Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polisi sokağa indireceğiz

GÖZALTI SAYISI 875'E YÜKSELDİ

Dünyaca ünlü mağazaları yağmalayan, meclisi ve ATM'leri ateşe veren göstericilerden 875'i gözaltına alınırken, tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polisi sokağa indireceğiz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Macron: Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polisi sokağa indireceğiz

"ÇOCUKLARINIZI SOKAKLARDAN ÇEKİN"

Gencin öldürülmesinin suistimal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Macron, reşit olmayanların ailelerine seslenerek "Çocuklarınızı sokaklardan çekin" dedi.

Son Dakika! Macron: Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polisi sokağa indireceğiz

BAŞBAKAN BORNE DA ULUSAL BASINA KONUŞTU

Öte yandan Evry-Courcouronnes kentinde ulusal basına konuşan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da "Az sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte ülkedeki olaylar bağlamında alınacak önlemleri görüşmek için toplantı yapacağız" diye konuştu. Borne, öncelliklerinin ulusal beraberliği sağlamak olduğunu, bunun da düzenin yeniden tesis edilmesinden geçtiğini belirtti.

Son Dakika! Macron: Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polisi sokağa indireceğiz

PROTESTOLAR SONRASI OHAL SİNYALİ

Bir gazetecinin "OHAL ilan edilmesine gerek olup olmadığı" sorusu üzerine Borne, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte bugün yapacakları toplantıda tüm ihtimallerin masada olacağını aktardı. Borne, gece olaylarda görevli güvenlik güçlerine ek imkanlar verildiğini anımsatarak, Macron'la bu gece için alınabilecek ek önlemleri, yasal olanakları ve olaylara nasıl müdahale edileceğini görüşeceklerini ifade etti.

Son Dakika! Macron: Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polisi sokağa indireceğiz

NE OLMUŞTU?

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Şimdiye kadar 800'den fazla kişinin gözaltına alındığı olaylarda yüzlerce araç ve kamu binası kundaklandı.

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SON DAKİKA: Macron: Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polis sokağa çıkacak - Son Dakika
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