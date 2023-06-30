Macron: Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polis sokağa çıkacak

Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından yaşanan olaya tepki gösterenler, 3 gecedir ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıktı.

GÖZALTI SAYISI 875'E YÜKSELDİ

Dünyaca ünlü mağazaları yağmalayan, meclisi ve ATM'leri ateşe veren göstericilerden 875'i gözaltına alınırken, tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polisi sokağa indireceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARINIZI SOKAKLARDAN ÇEKİN"

Gencin öldürülmesinin suistimal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Macron, reşit olmayanların ailelerine seslenerek "Çocuklarınızı sokaklardan çekin" dedi.

BAŞBAKAN BORNE DA ULUSAL BASINA KONUŞTU

Öte yandan Evry-Courcouronnes kentinde ulusal basına konuşan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da "Az sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte ülkedeki olaylar bağlamında alınacak önlemleri görüşmek için toplantı yapacağız" diye konuştu. Borne, öncelliklerinin ulusal beraberliği sağlamak olduğunu, bunun da düzenin yeniden tesis edilmesinden geçtiğini belirtti.

PROTESTOLAR SONRASI OHAL SİNYALİ

Bir gazetecinin "OHAL ilan edilmesine gerek olup olmadığı" sorusu üzerine Borne, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte bugün yapacakları toplantıda tüm ihtimallerin masada olacağını aktardı. Borne, gece olaylarda görevli güvenlik güçlerine ek imkanlar verildiğini anımsatarak, Macron'la bu gece için alınabilecek ek önlemleri, yasal olanakları ve olaylara nasıl müdahale edileceğini görüşeceklerini ifade etti.