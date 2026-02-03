Süper model, Epstein'ın yanından hiç ayrılmamış! Dosyalar bir bir ortaya döküldü - Son Dakika
Süper model, Epstein'ın yanından hiç ayrılmamış! Dosyalar bir bir ortaya döküldü

Süper model, Epstein'ın yanından hiç ayrılmamış! Dosyalar bir bir ortaya döküldü
03.02.2026 07:05
Jeffrey Epstein davasında kamuoyuna açılan 3 milyon sayfalık devasa e-posta arşivi, süper model Naomi Campbell'ın Epstein'ın sosyal ağındaki yerini yeniden tanımlıyor. Yeni belgeler, ikili arasındaki temasın sadece davetlerle sınırlı olmadığını, Epstein'ın ekibi tarafından koordine edilen sürekli bir iletişim trafiği bulunduğunu ortaya koydu.

Ocak 2026 sonu itibarıyla ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından serbest bırakılan belgeler, Naomi Campbell ile Jeffrey Epstein arasındaki ilişkinin derinliğine dair yeni soru işaretleri doğurdu. Daha önce Epstein ile "sadece birkaç kez aynı ortamda bulunduğunu" savunan Campbell'ın, sızan e-postalarda çok daha organize bir iletişim içinde olduğu görülüyor.

DOSYALAR ORTAYA DÖKÜLDÜ

Dış basında (The Guardian, CBS News) yer alan analizlere göre, 2018 ve 2019 yıllarında FBI tarafından ele geçirilen ve 2026 başında sansürsüz kısımları paylaşılan yazışmalarda şu detaylar dikkat çekiyor:

E-posta Trafiği: Epstein'ın personeli ve asistanlarının, Campbell ile doğrudan temas kurmak için defalarca koordinasyon sağladığı görülüyor. Bu yazışmaların tek bir yıl ile sınırlı kalmayıp, uzun bir dönemi kapsaması ilişkinin "sürekliliğini" kanıtlıyor.

Uçuş Kayıtları ve Davetler: Daha önce sızan uçuş kayıtlarında Campbell'ın ismi Epstein'ın özel uçağında (Lolita Express) 2002 yılında Bill Clinton ile birlikte görülmüştü. Ancak yeni dosyalar, bu seyahatlerin ötesinde özel akşam yemekleri ve lojistik düzenlemelerin e-posta üzerinden titizlikle planlandığını gösteriyor.

Ghislaine Maxwell: Belgelerde Campbell ile iletişimin çoğu zaman Epstein'ın suç ortağı Ghislaine Maxwell üzerinden yürüdüğü, Maxwell'in Campbell'ı "yakın bir dost" olarak tanımladığı e-postalar da yer alıyor.

"YAT PARTİLERİNDE KARŞILAŞTILAR"

Dosyalarda yer alan kurban ifadeleri de Campbell ismini tekrar gündeme getirdi. Epstein mağdurlarından Virginia Giuffre, daha önce verdiği ifadelerde Campbell ile Epstein'ın Fransız Rivierası'ndaki yat partilerinde karşılaştığını belirtmişti. Yeni belgeler, bu "karşılaşmaların" aslında Epstein'ın geniş çaplı sosyal mühendislik operasyonunun planlanmış bir parçası olabileceği şüphesini güçlendiriyor.

NE AÇIKLAMA YAPACAĞI MERAK KONUSU

Naomi Campbell, geçmişte yaptığı açıklamalarda Epstein'ın suçlarından haberdar olmadığını ve kendisinin de bu geniş çevrenin kurbanı olan isimlerden biri olduğunu savunmuştu. Ancak 2026 başında sızan "koordinasyon e-postaları", ünlü modelin bu savunmasını zora sokabilir. Şu ana kadar Campbell'ın temsilcilerinden bu yeni e-posta trafiğine dair resmi bir yalanlama gelmedi.

Ünlüler, Hukuk, Dünya, Son Dakika

06:46
