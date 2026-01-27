Suriye'de YPG iddiası! Sonunda pes etti, anlaşmayı imzaladı - Son Dakika
Dünya

Suriye'de YPG iddiası! Sonunda pes etti, anlaşmayı imzaladı

27.01.2026 20:38
Ateşkesin 15 gün uzatıldığı Suriye'de, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında kısmi bir anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Örgütün elebaşları Mazlum Abdi ve İlham Ahmed'in, Suriye hükümetiyle müzakerelerde bulunmak üzere başkent Şam'a geldiği öne sürülürken; anlaşmanın yeni entegrasyon görüşmelerini, Haseke ve Kamışlı'da güvenliğin Suriye İçişleri Bakanlığı'na devredilmesini, YPG unsurlarının bulundukları bölgelerde kalmasını ve askeri operasyonların durdurulmasını kapsadığı belirtiliyor.

Ateşkesin 15 gün uzatıldığı Suriye'de Şam hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında kısmi bir anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.

Reuters'ın Suriyeli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Şam yönetimi bugün YPG ile yeni bir entegrasyon görüşmesi turu düzenlemeyi hedefliyor. Görüşmelerin, bu ay ABD'nin arabuluculuğunda varıldığı belirtilen anlaşmanın sahada nasıl uygulanacağına odaklanacağı ifade edildi.

"ÖRGÜT ELEBAŞLARI ŞAM'A GİTTİ, ANLAŞMAYA VARILDI"

Haseke merkezli Habur ağı kaynakları ise YPG elebaşı Mazlum Abdi ile örgütün sözde siyasi kanadındaki elebaşlarından İlham Ahmed'in, Suriye hükümetiyle müzakerelerde bulunmak üzere başkent Şam'a geldiklerini iddia etti. Aynı kaynaklar, Suriye hükümeti ile YPG arasında ateşkes ve İçişleri Bakanlığı'nın iki gün içinde Haseke ve Kamışlı şehirlerine konuşlandırılmasını öngören bir anlaşmaya varıldığını da öne sürdü.

YPG elebaşları Mazlum Abdi ve İlham Ahmed

"GÜVENLİK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA DEVREDİLECEK"

Suriye içindeki kaynaklar da söz konusu iddiaları doğrular nitelikte ifadelerde bulundu. Buna göre, Mazlum Abdi ile varılan anlaşma çerçevesinde, Haseke, Kamışlı ve diğer iç bölgelerde güvenliğin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçler görevlendirilecek. Terör örgütü unsurlarının ise kendi köy ve bölgelerinde kalması planlanıyor.

"UYGULANMASINA İKİ GÜN İÇİNDE BAŞLANACAK"

Kaynaklar, YPG unsurlarının Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu için gerekli düzenlemelerin yapılacağını, ayrıntıları daha sonra açıklanacak bir çerçevenin oluşturulacağını kaydetti. Tüm askeri operasyonların şu an itibarıyla durdurulduğu ve anlaşmanın uygulanmasına iki gün içinde başlanmasının planlandığı da iddialar arasında.

NE OLMUŞTU?

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu. Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti. Terör örgütü YPG'nin, ateşkesi ihlal ederek Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilindeki Sefa köyüne düzenlediği bombalı saldırıda dün bir kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Orta Doğu, Politika, Suriye, Dünya, Terör, Şam, YPG, Son Dakika

