Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı

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Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni yönetimin lideri olan Ahmed Şara, tüm muhalif grupların kendini feshederek savunma bakanlığı altında birleşeceğini duyurdu. Suriyeli General Ahmed Osman bugün yaptığı açıklamada 300 bin kişilik yeni bir ordu kurulacağını ifade etmişti. Şara'nın açıklaması da bu yolda atılan önemli bir adım olarak yorumlandı.

24.12.2024 14:29
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61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de kurulan yeni hükümet yeni ve güçlü bir ordunun kurulması için çalışmaları başlattı.

YENİ LİDER ŞARA DUYURDU

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmet Şara bugün yaptığı açıklamada Baas rejimini deviren silahlı gruplarla kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Şara'nın açıkladığı bu gelişme Suriye'de kurulacak 300 bin kişilik yeni ordu için atılan ilk adım şeklinde yorumlandı.

Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmet Şara.

ORDU ŞEMASI MUHALİF KOMUTANLARLA PAYLAŞILDI

Şam'da yeni yönetimin savunma bakanı Murhaf Ebu Kasra başkanlığında başlayan toplantıda bölge, grup ayrımı olmaksızın tüm Suriye'nin korumasını üstlenecek ordu şeması muhalif komutanlarla paylaşıldı. Kurumların ihdası ve askerî hiyerarşiye dair detaylar paylaşıldı.

Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
Savunma bakanı Murhaf Ebu Kasra.

İLK ETAPTA ACİL OLARAK 80 BİN KİŞİLİK ORDU KURULACAK

Suriyeli General Ahmed Osman yaptığı değerlendirmede acil olarak 70-80 bin kişilik ordu iskeletinin oluşturulacağını söyledi. Suriye ile ilgili uluslararası müzakere süreçlerinde askerî temsilci olarak görev yapan Humus asıllı General Osman, geçtiğimiz günlerde ülkenin yeni lideri Ahmet eş-Şara ile özel bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
Suriyeli General Ahmed Osman.

"HEDEF 300 BİN KİŞİLİK ORDU KURMAK"

General Ahmed Osman " Şam'ın hedefi önümüzdeki bir-bir buçuk yıl içerisinde 300 bin kişilik bir ordu yapılanması oluşturmak. Hem içerideki hassas durum ve İsrail tehdidi bunu zorunlu kılıyor. Esad rejimi düştüğü gün 470 bin kişilik polis, ordu, istihbarat gücüne sahipti. Ancak o yapı İsrail ya da başka bir tehdit için değil; kendi halkına karşı konumlanmıştı. Artık bu durum değişti. Şu an İdlib'ten gelen 40-0 bin kişilik eski HTŞ gücü, SMO'dan katılacak 50 bin tecrübeli asker ve rejimde suça karışmamış subaylar, istihbarat görevlileri ve erlerle yeni ordu kısa sürede 150-200 bine ulaşır. Esad'ın verdiği koordinatlarla mahvedilen askerî altyapımızı da çok kısa sürede yeniden toparlarız. Bu noktada Türkiye'nin askerî desteği de olağanüstü önem taşıyor" dedi.

"PKK VE DEAŞ BİTİRİLECEK"

Devrim sonrası kurulan hükûmet ülkenin hiçbir noktasında farklı askerî, siyasi yapıya izin verilmeyeceğini deklare etti. PKK-YPG yönetimi 8 Aralık'tan bugüne Şam'a sayısız görüşme başvurusunda bulundu. İlk talepleri PKK/YPG'nin mevcut hâli ile Suriye ordusuna katılımı olan terör cephesi daha sonra silahsızlandırılmayı ve salt siyasi entegrasyon talebini iletti. Yapılan diyalog çağrılarına ek Şam'dan bürokrasi, milletvekilliği ve bakanlık kontenjanı istendiği bilgisine ulaştı. Şam yönetimi ise tüm işgal alanlarının şartsız teslim edilmesi gerektiğini aksi hâlde ilk operasyonun PKK terör koridoruna gerçekleşeceğini ifade etti.

Suriye\'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı

Ahmed Osman, Suriye, Güncel, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Haktan Koç:
    hafi oğlum toparlayin ülkenizi de bir nefes alalim 23 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    isabetli olur bu 16 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Meymenetsiz şahıs 1 2 Yanıtla
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