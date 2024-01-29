Teksas Valisi, ABD-Meksika Sınırında Federal Hükümete Meydan Okuyor

ABD'de Teksas'ın Meksika sınırında son günlerde federal ve eyalet hükümetleri arasında yasa dışı göçün kontrolüne ilişkin alışılmadık bir kriz yaşanıyor.

Yaklaşık 70 yıldır ilk kez bir eyalet valisi federal hükümetin otoritesine yalnızca sözle değil, güç kullanarak meydan okuyor.

Teksas Ulusal Muhafızları, Teksas Valisi Greg Abbott'un emriyle geçen hafta ABD Sınır Devriyesi'nin ABD-Meksika sınırının bir bölümüne erişimini engelledi.

Abbott, buna gerekçe olarak düzensiz göçün yoğun bir şekilde yaşandığı Rio Grande Nehri'nin kıyısındaki bölgede sınırın yeni teller ve çeşitli diğer altyapılarla kuvvetlendirilmesini gösterdi.

Sadece Aralık ayında 300 binden fazla yasa dışı göçmenin sınırı geçerek ABD'ye giriş yaptığı düşünülüyor.

Abbott, Lone Star Operasyonu diye adlandırdığı bu sürecin parçası olarak Eagle Pass şehri boyunca yaklaşık 48 kilometre uzanan bir tel bariyer kurarak sınırdan geçişleri engellemeye çalıştığını söylüyor.

Biden yönetimi ise bunun tehlikeli olduğunu ve zor durumdaki göçmenlere yardımı engelleyeceğini savunuyor.

ABD Yüksek Mahkemesi geçen hafta ABD Sınır Devriyesi'nin bölgeye giderek telleri ve diğer bariyerleri kaldırmasına hükmetti, ancak bölgeye girişlerine izin verilmedi.

Teksas Ulusal Muhafızları böylece Biden yönetimine ve mahkeme kararına karşı çıkmış oldu.

Perşembe günü 25 Cumhuriyetçi vali, "Amerikan vatandaşlarını tarihi seviyelerdeki yasa dışı göçmenlerden, fentanil gibi ölümcül uyuşturuculardan ve ülkemize giren teröristlerden korumaya yönelik adım attığı" için Abbott ile dayanışma içinde olduklarını belirten ortak bir bildiri yayımladı.

Krizin arka planında ne var?

Yaşanan krizin temeli, ABD Anayasası ve ülke sınırlarını koruma ve yönetme sorumluluğunun nihai olarak kime ait olduğu konusunda uzun süredir devam eden bir anlaşmazlığa dayanıyor.

ABD'nin Cumhuriyetçi eyaletleri, Biden yönetiminin ülkeye yasa dışı geçişleri önlemek için yeterince çaba sarf etmediğini söyleyerek kendi önlemlerini aldıklarını belirtiyor.

Biden yönetimi ise federal hükümetin göçü düzenleme konusunda anayasal hakkı olduğunu ileri sürerek bu önlemlerin göçmenlerin hayatını tehlikeye attığını savunuyor.

Geçen hafta Fox News'un sorularını yanıtlayan Abbott, "Biden yönetimi sınırı güvence altına alma ve yasaları uygulama sorumluluğundan kaçtığı için Teksas doğrudan sınırı güvence altına alıyor" ifadelerini kullandı.

Abbott, Teksas Ulusal Muhafız birliğinin nehir boyunca yeni telli bariyerler inşa ettiğini gösteren fotoğraflar paylaştı.

Bu, teknik olarak mevcut tellerin kaldırılmasına izin veren, ancak yeni tellerin eklenmesi konusunda bir şey söylemeyen Yüksek Mahkeme kararını ihlal etmiyor.

Biden'a her yönden baskı artıyor

Demokratlar Biden'ı Teksas'a karşı daha sert bir tutum almaya çağırıyor.

Yasa dışı göçü durdurmak için ciddi adımlar atması yönünde de ABD Başkanı'na her yönden baskı sürüyor.

Demokrat Partili Kongre Üyesi Joaquin Castro sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda, "Vali Greg Abbott, Teksas Ulusal Muhafızlarını sınırda engelleme ve kaos yaratmak için kullanıyor" diyerek muhafızlar üzerinde federal kontrol çağrısında bulundu.

Öte yandan Abbott, Rio Grande'ye yüzer bariyerler yerleştirilmesi ve binlerce düzensiz göçmenin hapse atılması yönündeki emirleri nedeniyle Biden yönetiminin yasal suçlamalarıyla karşı karşıya.

Biden geçen hafta göç konusunda "harekete geçmeye hazır" olduğunu belirtti, ancak milletvekillerinin öncelikle önemli politika reformları üzerinde anlaşmaları gerektiğini savundu.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler şu anda Biden'ın en üst düzey sınır yetkilisi olan İçişleri Bakanı Alejandro Mayorkas'ı görevden alma çabalarına öncülük ediyor.

ABD Senatosu'nda iki partili bir sınır anlaşması ise her iki taraftan itirazlarla karşı karşıya.

Cumhuriyetçi Parti'de başkan adayı ve eski ABD başkanı Donald Trump'ın Biden'ın seçim zaferini engellemek için müttefiklerine tasarıyı reddetmeleri yönünde baskı yaptığı bildiriliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Iowa ve New Hampshire'da yapılan ön seçimlerde seçmenlerin Trump'a oy vermesinin sebeplerinden biri yasa dışı göçle ilgili endişeleriydi.

Düzensiz göçmenler meselesi, Kasım 2024'te yapılacak genel seçimin merkezinde olacak gibi görünüyor.