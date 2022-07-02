Tel Rıfat'ta SMO cephe hattına askeri takviye gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın girebiliriz" söylemi ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç'e operasyon sinyali vermesinin ardından bölgelerde hareketlilik devam ediyor. Tel Rıfat kentindeki Suriye Milli Ordusu, bölgeye yeni takviye güçler gönderdi.

ZIRHLI ARAÇ, ROKET ATAR VE HAVAN TOPU GÖNDERİLDİ

SMO, son zamanlarda olası askeri operasyon için tatbikat yaparak hazırlıklarına hız veriyor. Suriye'nin kuzeyindeki Azez'den Tel Rıfat'a hareket eden takviye konvoyunda, personel taşıyıcı zırhlı araçlar, çok namlulu roket atar ve havan topu yer aldı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PKK HER YERİ BOMBALIYOR"

Hazırlıkların önemli aşamalar içerdiğini belirten SMO Komutanı Younis Derbas, "Türk hükümetinin düzenleyeceği operasyona hazırlık yapıyoruz. Hazırlık ve kontrol için silah ve mühimmatları topluyoruz. Yerinden edilmiş sivillere göndermek istediğim mesajda onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Allah'ın izni ile onların güvenliğini sağlamak için topraklarını özgürleştireceğiz. Çünkü terör örgütü PKK her yeri bombalıyor" dedi.

TEL RIFAT'TAKİ SON DURUM

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.