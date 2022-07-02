Tel Rıfat'ta SMO cephe hattına askeri takviye gönderdi - Son Dakika
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Tel Rıfat'ta SMO cephe hattına askeri takviye gönderdi

02.07.2022 17:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz" açıklamasıyla birlikte bölgede hazırlıklar hızlandı. Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunan Tel Rıfat bölgesindeki cephe hattına askeri takviye gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın girebiliriz" söylemi ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç'e operasyon sinyali vermesinin ardından bölgelerde hareketlilik devam ediyor. Tel Rıfat kentindeki Suriye Milli Ordusu, bölgeye yeni takviye güçler gönderdi.

ZIRHLI ARAÇ, ROKET ATAR VE HAVAN TOPU GÖNDERİLDİ

SMO, son zamanlarda olası askeri operasyon için tatbikat yaparak hazırlıklarına hız veriyor. Suriye'nin kuzeyindeki Azez'den Tel Rıfat'a hareket eden takviye konvoyunda, personel taşıyıcı zırhlı araçlar, çok namlulu roket atar ve havan topu yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Tel Rıfat'ta operasyon hazırlıkları hızlandı! SMO bölgeye askeri takviye gönderdi

"TERÖR ÖRGÜTÜ PKK HER YERİ BOMBALIYOR"

Hazırlıkların önemli aşamalar içerdiğini belirten SMO Komutanı Younis Derbas, "Türk hükümetinin düzenleyeceği operasyona hazırlık yapıyoruz. Hazırlık ve kontrol için silah ve mühimmatları topluyoruz. Yerinden edilmiş sivillere göndermek istediğim mesajda onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Allah'ın izni ile onların güvenliğini sağlamak için topraklarını özgürleştireceğiz. Çünkü terör örgütü PKK her yeri bombalıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Tel Rıfat'ta operasyon hazırlıkları hızlandı! SMO bölgeye askeri takviye gönderdi

TEL RIFAT'TAKİ SON DURUM

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Tel Rıfat'ta operasyon hazırlıkları hızlandı! SMO bölgeye askeri takviye gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Tel Rıfat'ta operasyon hazırlıkları hızlandı! SMO bölgeye askeri takviye gönderdi
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Son dakika gündem: Tel Rıfat'ta SMO askerlerinin operasyon hazırlığı sürüyor Son dakika gündem: Tel Rıfat'ta SMO askerlerinin operasyon hazırlığı sürüyor Alman Deutschlandfunk haber sitesi terör örgütü YPG'nin iç yüzü haberleştirdi Alman Deutschlandfunk haber sitesi terör örgütü YPG'nin iç yüzü haberleştirdi
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Milli Ordusu, Suriye, PKK, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tel Rıfat'ta SMO cephe hattına askeri takviye gönderdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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