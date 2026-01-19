Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı

Londra'da yaşanan telefon hırsızlığı girişimi, beklenmedik bir şekilde hırsızın aleyhine sonuçlandı. Tatil için İngiltere'nin başkentinde bulunan atlet Elizabeth Lopez Aguilar, kendisinden telefonu kapıp kaçan hırsızı koşarak yakaladı ve telefonunu geri aldı.

24 yaşındaki Aguilar, Londra Eye önünde TikTok videosu çektiği sırada saldırıya uğradı. Telefonunu birkaç metre önüne koyup konuşmaya başladığı anda bir kişi kadraja girerek telefonu alıp hızla kaçtı. O anlar, telefon kayıt almaya devam ettiği için saniye saniye görüntülendi.

Teksaslı sporcu, erkek arkadaşının doğum gününü kutlamak için Londra'ya gelmişti. Akşam saatlerinde West End'de bir müzikal izlemeyi planlayan çift, gündüz yaşadıkları bu olayla büyük bir şok yaşadı.

Ancak hırsız, yanlış kişiyi hedef aldığını çok geç fark etti. Sprint ve uzun mesafe koşularında yarışan Aguilar, aynı zamanda Ironman triatlonu için antrenman yapan bir sporcu.

"Sanırım kiminle uğraştığını hiç bilmiyordu," diyen genç kadın yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İlk başta bunun bir şaka olduğunu sandım. Ama gerçek olduğunu anlayınca hiç düşünmeden koşmaya başladım. Onu yakalayana kadar durmadım."

Aguilar'a erkek arkadaşı Abraham Tahtou da eşlik etti. Çift, kısa sürede hırsızı köşeye sıkıştırdı. Aguilar, adamın kolundan tutarak telefonunu geri aldı.

Hırsızın direnmemesi ve olay yerinden hızla uzaklaşması üzerine çift, polise başvurmadı. Aguilar, "Telefonu aldıktan sonra olay büyümedi. O yüzden şikâyetçi olmadık," dedi.

Bu olay, Londra'da giderek artan telefon hırsızlığı sorununu bir kez daha gündeme taşıdı. Metropolitan Polis'in açıkladığı verilere göre, 2024 yılında Londra'da 116 binden fazla cep telefonu çalındı. Bu, günde ortalama 320, saatte ise 13 telefon anlamına geliyor.

Üstelik bu sayı, bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam. Ancak on binlerce vakaya rağmen sadece 169 kişi hakkında dava açıldı, çok az sayıda zanlı cezalandırıldı.

Yetkililer, mağdurların büyük bölümünün kadın olduğunu açıklarken, telefon hırsızlığının artık turistler kadar Londra'da yaşayanlar için de ciddi bir güvenlik sorunu hâline geldiğini belirtiyor.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, artan suçlarla mücadele edebilmek için belediye vergilerine zam yapılmasını gündeme getirdi. Planlanan artışla birlikte belediyenin konut başına aldığı pay ilk kez 500 sterlinin üzerine çıkacak.

Uzmanlar ise sorunun yalnızca vergilerle çözülemeyeceğini savunuyor. Kampanyacı Dr. Lawrence Newport, Londra'da "telefon hırsızlığı salgını" yaşandığını belirterek şu uyarıda bulundu:

"Suçların büyük bölümü küçük bir suçlu grubu tarafından işleniyor. Bu kişiler yakalanmadıkça ve ciddi cezalar almadıkça sorun büyümeye devam edecek."

Elizabeth Aguilar'ın yaşadığı olay ise, Londra sokaklarında nadiren de olsa mağdurun kazandığı anlardan biri olarak dikkat çekti.