Titanik'i görmek isterken okyanusta kaybolan turistler için kritik saatler! Sadece 96 saatlik oksijenleri kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Titanik'i görmek isterken okyanusta kaybolan turistler için kritik saatler! Sadece 96 saatlik oksijenleri kaldı

20.06.2023 10:01

Dünyanın en büyük gemi kazası olarak tarihe geçen Titanik'in enkazını görmek isteyen turistler, denizaltı aracıyla kayboldu. OceanGate Expeditions isimli şirket, kaybolan denizaltını bulmak için çalışma başlattı. Yetkililer, araçta 96 saatlik oksijen olduğunu açıkladı. Uzmanlar, aracın insanlı kurtarma çalışmaları yapılmasına imkan vermeyecek bir derinlikte olmasından endişe etti. Titanik, 1912 yılında bir buzdağına çarparak batmış ve bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Dünyanın en büyük gemi kazası olarak tarihe geçen ve 1913'de yüzlerce insanın öldüğü Titanik'in enkazını görmek isteyen turistler denizaltı aracıyla kayboldu. İngiliz milyarder de dahil olmak üzere 5 kişilik turist denizaltısının, iletişim sistemi 12 bin 500 fit derinliğinde aniden kesildiğinde enkazın hemen üzerindeydi.

96 SAATLİK OKSİJEN KALDI

OceanGate Expeditions isimli şirket, denizaltına inen ve özel bir sistemle kontrol edilen aracın Titanik'in batığına inerken kaybolduğunu duyurdu. Ekipler, kaybolan denizaltını bulmak için çalışma başlattı. Yetkililer 12.500 fit derinliğinde kaybolduğu açıklanan araç için 96 saatlik oksijen olduğunu duyurdu.

Titanik'i görmek isterken okyanusta kaybolan turistler için kritik saatlere girildi! 96 saatlik oksijen kaldı

"İNSANLI KURTARMA" ÇALIŞMALARINA İMKAN YOK

Bu hesaplamalara göre araç içerisindeki oksijen Perşembe günü saat 12 sularına kadar araçtaki mürettebat ve turistlere yetecek. Uzmanlar, aracın "insanlı kurtarma" çalışmaları yapılmasına imkan vermeyecek bir derinlikte olmasından endişe ettiğini belirtti.

Titanik'i görmek isterken okyanusta kaybolan turistler için kritik saatlere girildi! 96 saatlik oksijen kaldı

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

OceanGate Expeditions isimli şirket tarafından gerçekleşen tura İngiliz milyarder Hamish Harding'in yanı sıra keşfi organize eden şirketin CEO'su Stockton Rush ve Fransız kaşif PH Nargeolet'in de yer aldığı belirtildi. Keşif aracının son bilgi mesajını MV Polar Prince isimli gemiye Pazar günü 04.00'te attığı da öğrenildi. Öte yandan denizaltına binen turistlerin son görüntüsü de ortaya çıktı.

Titanik'i görmek isterken okyanusta kaybolan turistler için kritik saatlere girildi! 96 saatlik oksijen kaldı

"ASLA BATMAZ" DENMİŞTİ

"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmış fakat 15 Nisan 1912'de bir buzdağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü. Kazada bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti.

Titanik'i görmek isterken okyanusta kaybolan turistler için kritik saatlere girildi! 96 saatlik oksijen kaldı
Titanik'i görmek isterken okyanusta kaybolan turistler için kritik saatlere girildi! 96 saatlik oksijen kaldı
Titanik'i görmek isterken okyanusta kaybolan turistler için kritik saatlere girildi! 96 saatlik oksijen kaldı
YORUMLAR (3)
  • Murat Sarıal: bir kaza veya kaybolma durumunda ne yaparız diye düşünülmemişmi nasıl plan yapılmış. Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
  • EKREM Korkmaz: Maceraya aramanın sonuçları ! Böyle saçma sapan bir macera olabilir mi…sonuçlarna katlanın o zaman… Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
  • Mustafa Aksoy: Zengin lik böyle bir şey bı merak uğruna hayatını ucuza satmak anlamsızlaştırmak Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
500

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Titanik'i görmek isterken okyanusta kaybolan turistler için kritik saatler! Sadece 96 saatlik oksijenleri kaldı - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Motokurye dönemi sona eriyor: Kulüplere şifre verilecek
10:15 "Transfer yetişmedi" derdi tarihe karışacak! Türk futbolunda motokurye dönemi kapanıyor
09:59 Fransa'daki göçmen saldırılarına bir yenisi daha eklendi! Kapıda bekleyen kadın ve küçük kızı hedef aldı
09:55 Fransa'da bir göçmen saldırısı daha! Kapıda bekleyen kadın ve küçük kızı hedef aldı
09:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde dillendirmişti! "Fetret devri" polemiğine Murat Ongun da dahil oldu
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Fetret devri" polemiği bitmiyor! Topa Murat Ongun da girdi
09:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galler galibiyeti sonrası Arda Güler'e özel tebrik: Bunlar çok istisna goller
09:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galler zaferi sonrası Arda Güler'e özel tebrik: Bunlar çok istisna goller
09:31 Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
09:30 Titanik'i görmek isterken okyanusta kaybolan turistler için kritik saatler! Sadece 96 saatlik oksijenleri kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2023 10:53:46. #1.13#
SON DAKİKA: Titanik'i görmek isterken okyanusta kaybolan turistler için kritik saatler! Sadece 96 saatlik oksijenleri kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement