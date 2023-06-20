Titanik'i görmek isterken okyanusta kaybolan turistler için kritik saatler! Sadece 96 saatlik oksijenleri kaldı

Dünyanın en büyük gemi kazası olarak tarihe geçen ve 1913'de yüzlerce insanın öldüğü Titanik'in enkazını görmek isteyen turistler denizaltı aracıyla kayboldu. İngiliz milyarder de dahil olmak üzere 5 kişilik turist denizaltısının, iletişim sistemi 12 bin 500 fit derinliğinde aniden kesildiğinde enkazın hemen üzerindeydi.

96 SAATLİK OKSİJEN KALDI

OceanGate Expeditions isimli şirket, denizaltına inen ve özel bir sistemle kontrol edilen aracın Titanik'in batığına inerken kaybolduğunu duyurdu. Ekipler, kaybolan denizaltını bulmak için çalışma başlattı. Yetkililer 12.500 fit derinliğinde kaybolduğu açıklanan araç için 96 saatlik oksijen olduğunu duyurdu.

"İNSANLI KURTARMA" ÇALIŞMALARINA İMKAN YOK

Bu hesaplamalara göre araç içerisindeki oksijen Perşembe günü saat 12 sularına kadar araçtaki mürettebat ve turistlere yetecek. Uzmanlar, aracın "insanlı kurtarma" çalışmaları yapılmasına imkan vermeyecek bir derinlikte olmasından endişe ettiğini belirtti.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

OceanGate Expeditions isimli şirket tarafından gerçekleşen tura İngiliz milyarder Hamish Harding'in yanı sıra keşfi organize eden şirketin CEO'su Stockton Rush ve Fransız kaşif PH Nargeolet'in de yer aldığı belirtildi. Keşif aracının son bilgi mesajını MV Polar Prince isimli gemiye Pazar günü 04.00'te attığı da öğrenildi. Öte yandan denizaltına binen turistlerin son görüntüsü de ortaya çıktı.

"ASLA BATMAZ" DENMİŞTİ

"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmış fakat 15 Nisan 1912'de bir buzdağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü. Kazada bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti.