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Tonga'daki yanardağ faciasının tespiti yapılacak! - Son Dakika
BBC

Tonga'daki yanardağ faciasının tespiti yapılacak!

17.01.2022 17:28

Tonga ya da resmî adı ile Tonga Krallığı, tarihinin en büyük volkanik patlamalarından birini yaşadı. Patlama sebebiyle büyük bir hasar meydana gelirken, Yeni Zelanda hasar tespiti için ülkeye uçak gönderdi. 80 binin üzerindeki kişinin patlamalardan etkilendiği belirtiliyor. Uçaklar tarafından yapılacak hasar tespitinin detayları, önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Yeni Zelanda, büyük bir volkanik patlama ve ardından yaşanan tsunaminin yol açtığı hasarı tespit etmek için Tonga'ya uçak gönderdi. Patlamanın ardından, Büyük Okyanus'taki adalar ülkesi külle kaplandı, elektrikler ve iletişim kesildi.

"80 BİN İNSANIN ETKİLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Halen Fiji'de bulunan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'ndan (IFRC) IFRC'den Katie Greenwood, acil yardıma ihtiyaç olduğunu söyledi. Katie Greenwood, "Tonga'da patlamanın kendisinden veya patlamanın bir sonucu olarak tsunami ve su baskınından etkilenen 80 bin kadar insan olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Tonga'daki yanardağ faciasının tespiti yapılacak! Etkilenen kişi sayısı çok yüksek

KIYI BÖLGELERİNDEN UZAK DURMA ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Greenwood, "Bu insanlar için bir şoktu, bu yüzden bu dış adalar için biraz endişe duyuyoruz ve haber almaya çalışıyoruz" diye konuştu. Avustralya'nın doğusundaki adalar ülkesi Tonga yakınlarında, önceki gün su altında dev bir yanardağ patlaması olmuş ve Büyük Okyanus'taki tsunami nedeniyle Avustralya, ABD ve Japonya dahil birçok ülkede kıyı bölgelerinden uzak durma çağrısı yapılmıştı.

PATLAMA, YENİ ZELANDA'DAN DUYULDU

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, tsunaminin "önemli hasara" yol açtığını söyledi. Şu ana kadar herhangi bir ölüm bildirilmedi. Ancak olayla ilgili bilgiler henüz sınırlı; Yeni Zelanda ve Avustralya, hasarın boyutunu değerlendirmek için adaların üzerinde keşif uçuşları yapıyor. Sualtı yanardağının Cumartesi günü patlaması üzerine gökyüzüne bir kül bulutu yayıldı ve Tonga'ya ulaşan 1,2 metrelik dalgalar için uyarılar yapıldı. Patlamanın gürültüsü, Tonga'dan yaklaşık 2.400 km uzaklıktaki Yeni Zelanda'da duyuldu.


Tonga'daki yanardağ faciasının tespiti yapılacak! Etkilenen kişi sayısı çok yüksek
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Yeni Zelanda, Patlama, Tonga, Uçak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tonga'daki yanardağ faciasının tespiti yapılacak! - Son Dakika Dünya

BBC

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