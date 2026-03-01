Toplantı saatini bekleyip bomba yağdırdılar! Hamaney dahil 40 kritik isim öldürülmüş - Son Dakika
Toplantı saatini bekleyip bomba yağdırdılar! Hamaney dahil 40 kritik isim öldürülmüş

01.03.2026 12:12
Orta Doğu'da dengeleri değiştiren operasyonun ayrıntıları netleşti. CIA'nin aylar süren takibi ve ABD-İsrail askeri koordinasyonuyla planlanan saldırıda, Cumartesi saat 10.00'da Tahran'daki yerleşkeye 30 bombalık hava harekâtı düzenlendi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve yaklaşık 40 üst düzey İranlı yetkili öldürüldü, 200 uçakla 500'den fazla hedef vuruldu, İran ulusal yas ilan edip misilleme başlatırken bölgesel gerilim hızla tırmandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği ve Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesiyle sonuçlanan operasyonun arka planında aylar süren istihbarat ve askeri hazırlık olduğu netleşti. ABD istihbarat birimi CIA, Hamaney'in hareketliliğini uzun süredir izledi ve elde edilen veriler operasyonun zamanlamasını belirledi.

40 ÜST DÜZEY İRANLI İSİM ÖLDÜRÜLDÜ

Amerikan ve İsrail güvenlik yetkilileri koordineli şekilde çalıştı. CIA, Hamaney ile üst düzey İran yetkililerinin Tahran'da bir araya geleceği bilgisini elde etti. Bu bilgi üzerine saldırı planı gündüz saatlerine çekildi ve "Operation Epic Fury" adı verilen hava harekâtı başlatıldı. Operasyonda Hamaney ile birlikte yaklaşık 40 üst düzey İranlı isim öldürüldü.

KONUTUNA 30 BOMBA BIRAKILDI

Wall Street Journal'ın aktardığı askeri değerlendirmelere göre operasyonun gün ve saati aylar öncesinden belirlendi. İsrail, saldırı için Cumartesi günü İran saatiyle 10.00'u seçti. İsrail savaş uçakları bu saatte Hamaney'in yerleşkesine 30 bomba bıraktı ve konut tamamen yıkıldı.

200 İSRAİL UÇAĞI GÖREV YAPTI

Planlama sürecinde İsrail Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Mossad birlikte hareket etti. ABD, operasyon öncesinde oluşturulan stratejik hedef listelerinde aktif rol aldı. Yaklaşık 200 İsrail uçağı gün boyu süren harekâtta 500'den fazla hedefi vurdu. İran'ın hava savunma altyapısı ve komuta merkezleri ağır hasar aldı.

GÜNDÜZ OPERASYONU DİKKAT ÇEKTİ

Eski istihbarat yetkilisi Amos Yadlin, saldırının gündüz yapılmasının bilinçli bir tercih olduğunu belirtti. Daha önceki operasyonların gece sürprizi şeklinde gerçekleştiğini hatırlatan Yadlin, bu kez liderlik kadrosunun rutin akışı içinde hedef alındığını vurguladı.

TRUMP: TARİHİN EN KÖTÜ FİGÜRLERİNDEN BİRİ

ABD Başkanı Donald Trump operasyonun ardından yaptığı açıklamada Hamaney'i "tarihin en kötü figürlerinden biri" olarak nitelendirdi ve saldırıyı başarı olarak değerlendirdi. İsrail yönetimi de operasyonu stratejik bir kırılma noktası olarak tanımladı.

İran devlet medyası Hamaney'in ve komuta kademesindeki isimlerin öldüğünü doğruladı. Tahran yönetimi ulusal yas ilan etti ve geniş çaplı misilleme saldırıları başlattı. Bölge genelinde hava savunma sistemleri devreye girdi, çatışma riski Orta Doğu genelinde hızla büyüdü.

