Trump: İran Anlaşma İstiyor, Ama Ben Kabul Etmem

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini iddia ederek, "Ama bu benim kabul edeceğim bir anlaşma değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesindeki basın kuruluşlarını hedef alarak, İran'a yönelik operasyonlardaki başarılarının kasıtlı olarak görülmezden gelindiğini savundu. İran'ın mevcut durumda bir anlaşma arayışında olduğunu ancak kendisinin şartlara kapalı olduğunu belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Yalan haber medyası, ABD ordusunun İran'a karşı ne kadar başarılı olduğunu haber yapmaktan nefret ediyor. İran tamamen yenilgiye uğratıldı ve bir anlaşma istiyor; ama bu benim kabul edeceğim bir anlaşma değil."