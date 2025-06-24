Trump: İran ve İsrail Ateşkeste Anlaştı

ABD Başkanı Trump, İran ile İsrail ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu. Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tam ve kapsamlı bir ateşkes üzerinde tamamen anlaşmaya varılmıştır." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile İsrail'in ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu. Taraflar arasında 13 Haziran'da başlayan çatışmalar bugün de sürerken Trump, ateşkesi başlatacak olan tarafın İran olduğunu belirtti.

Trump açıklamasında, "Tebrikler herkese. İsrail ile İran arasında, yaklaşık 6 saat sonra (her iki taraf da devam etmekte olan son görevlerini tamamladıktan sonra) tam ve kapsamlı bir ateşkes üzerinde tamamen anlaşmaya varılmıştır. Ateşkes 12 saat sürecektir ve bu sürenin sonunda savaş sona ermiş sayılacaktır. Resmi olarak, ateşkesi ilk başlatacak olan İran'dır ve 12'inci saatin sonunda İsrail de ateşkese başlayacaktır. 24. saatin sonunda ise, '12 Günlük Savaş'ın resmen sona erdiği dünya tarafından selamlanacaktır." ifadelerini kullandı.

'BU SAVAŞ TÜM ORTA DOĞU'YU YOK EDEBİLİRDİ'

Trump, "Her ateşkes süresince diğer taraf sükunet içinde ve saygılı kalacaktır. Her şeyin planlandığı gibi gideceği varsayımıyla ki gidecek her iki ülkeyi, İsrail ve İran'ı, bu savaşı sonlandıracak dayanıklılığı, cesareti ve zekayı gösterdikleri için tebrik etmek istiyorum. Bu savaş yıllarca sürebilir, tüm Orta Doğu'yu yok edebilirdi, ama öyle olmadı ve asla olmayacak. Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı İran'ı korusun, Tanrı Orta Doğu'yu korusun, Tanrı Amerika Birleşik Devletleri'ni korusun ve tanrı dünyayı korusun." şeklinde konuştu.