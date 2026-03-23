Trump'tan 5 maddelik yeni İran açıklaması! Hedefleri tek tek sıraladı
Trump'tan 5 maddelik yeni İran açıklaması! Hedefleri tek tek sıraladı

23.03.2026 08:39
ABD-İsrail-İran savaşı 24. gününde sürerken Donald Trump, İran'a yönelik askeri hedefleri 5 madde halinde açıkladı; füze kapasitesi, savunma sanayi, hava ve deniz güçleri ile nükleer programın tamamen etkisiz hale getirilmesini hedeflediklerini belirten Trump, aynı zamanda Orta Doğu'daki müttefiklerin korunacağını vurguladı ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin ABD yerine bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini ifade etti.

ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş 24. gününe girerken, sahadaki askeri operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Bölgedeki gerilim tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken yeni açıklamalar geldi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, yürütülen askeri operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlk mesajında "Kısacası; güç yoluyla barış." ifadelerini kullanan Trump, ardından ABD'nin sahadaki hedeflerini detaylandırdı.

"HEDEFLERİMİZE ÇOK YAKLAŞTIK"

Trump, Orta Doğu'da İran'a karşı yürütülen askeri operasyonların sona erdirilmesinin değerlendirildiğini belirterek, hedeflere büyük ölçüde ulaşıldığını ifade etti. ABD'nin öncelikli hedeflerini ise şu şekilde sıraladı:

1-) İran'ın füze kapasitesini, füze rampalarını ve bunlarla ilgili her şeyi tamamen etkisiz hale getirmek.

2-) İran'ın savunma sanayi altyapısını yok etmek.

3-) İran'ın donanmasını ve hava kuvvetlerini, uçaksavar silahları da dahil olmak üzere ortadan kaldırmak.

4-) İran'ın nükleer silahlanma kapasitesine yaklaşmasına izin vermemek ve böyle bir durumun ortaya çıkması halinde ABD'nin hızlı ve güçlü bir şekilde müdahale edebilecek konumda olmak.

5-) İsrail, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve diğerleri dahil olmak üzere Orta Doğu'daki müttefiklerimizi en üst düzeyde korumak.

HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Trump'ın açıklamasında öne çıkan bir diğer başlık ise Hürmüz Boğazı oldu. ABD Başkanı, boğazın korunması ve denetlenmesi sorumluluğunu bölge ülkelerine işaret etti.

"Hürmüz Boğazı, gerektiğinde burayı kullanan diğer ülkeler tarafından korunmalı ve denetlenmelidir. ABD bunu yapmayacaktır" diyen Trump, talep edilmesi halinde destek verilebileceğini ancak doğrudan görev alınmayacağını belirtti.

ABD'DEN İRAN'A: SAVAŞ BEKLENENDEN DAHA UZUN SÜRECEK

Öte yandan İsrail basını, ABD'nin Tel Aviv yönetimine, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair saldırı planları kapsamında, savaşın beklenenden daha uzun süreceği yönünde bir mesaj ilettiğini ileri sürdü. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD'nin değerlendirmesine göre Hürmüz Boğazı'nın açılması için yürütülen saldırıların haftalarca süreceğini kaydetti.

ABD'nin İsrail'e bu saldırı planları nedeniyle savaşın beklenenden uzun süreceği mesajını ilettiği öne sürülen haberde, Washington yönetiminin planının, sadece boğazı açmak değil, İran'ın küresel enerji fiyatları üzerindeki etkinliğini ortadan kaldırmak olduğuna işaret edildi. Haberde, ABD'li yetkililerin "Zaman alsa da stratejik bir değişiklik istiyoruz." dediği aktarıldı.

İsrail'in ABD'nin bazı planlarından haberdar olduğu ve bazı faaliyetlerine aktif olarak katıldığı kaydedilen haberde ABD'nin saldırı planlarına göre hareket etmesi durumunda tahminlerin aksine savaşın haftalar boyunca sürebileceği iddia edildi.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Uzmanlar, ABD'nin açıklamalarının sahadaki operasyonların süreceğine işaret ettiğini değerlendirirken, Hürmüz Boğazı'na ilişkin mesajların küresel enerji güvenliği açısından kritik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Diplomatik çözüm arayışları sürerken, sahadaki askeri hareketlilik ve karşılıklı açıklamalar savaşın daha geniş bir alana yayılabileceği endişesini artırıyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

