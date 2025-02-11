Trump\'tan Hamas\'a Tehdit: Rehineleri Serbest Bırakın

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ABD Başkanı Donald Trump, rehine takasını durdurduğunu açıklayan Hamas'ı tehdit etti ve örgütün "cumartesi günü saat 12'ye kadar" tüm rehineleri serbest bırakmasını talep etti.

Oval Ofis'te konuşan Trump, rehinelerin serbest bırakılmaması halinde "tüm dünyanın örgütün başına yıkılacağı" tehdidinde de bulundu.

Trump, Hamas tüm rehineleri serbest bırakmazsa İsrail'in ateşkesi iptal etmesi gerektiğini de savundu.

Hamas bu açıklamadan saatler önce yardım dağıtımı dahil, ateşkes şartlarının ihlal edildiğini savunarak cuma günü yapılacak rehine takasını durdurduğunu açıkladı.

Örgüt, İsrail'in Gazze'ye dönüşleri ötelediğini, Gazze'de bazı yerleri bombaladığını ve insani yardıma izin vermediğini iddia ediyor.

İsrail'den gelen ilk açıklamalarda ateşkes şartlarının ihlaline dair iddialara yanıt verilmiyor.

Savunma Bakanı Israel Katz, "Hamas'ın açıklaması ateşkes anlaşmasının ihlalidir" dedi.

Katz, orduya "Gazze'deki olası herhangi bir senaryoya karşı hazırlıklı olma" emri verdiğini söyledi.

15 Ocak'ta imzalanan ve 19 Ocak'ta yürürlüğe giren anlaşma, karşılıklı rehine ve tutuklu takası üzerinden gerçekleşiyor.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıda 1200 kişi öldü, 251 kişi de rehin alındı.

İsrail'in bu saldırının ardından Gazze'de büyük bir yıkıma neden olan saldırılarında 48 bin 189 kişi öldü.

Gazze'de ateşkes 19 Ocak sabahı başlamıştı.

İsrail, Netzarim Koridoru'ndan çekildi

İsrail askerleri ateşkes anlaşması kapsamında Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru'ndan çekildi.

Bunun ardından binlerce Filistinli eşyalarını yükledikleri araçlarla koridoru aşarak Gazze'nin kuzeyine hareket etmeye başladı.

İsrail bu alandaki yüzlerce sivil yapıyı kontrollü patlamalarla yıkmıştı.

Netzarim Koridoru'ndan çekilme, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının koşullarından biriydi.

Anlaşma kapsamında şu ana kadar 16 İsrailli rehine ile 566 tutuklu Filistinli takas edildi.

Ateşkesin üç haftalık ilk aşamasında toplamda 33 İsrailli rehineyle 1900 Filistinli tutuklunun serbest bırakılması planlandı.

Gazze'deki binaların yaklaşık üçte ikisi yıkıldı ya da hasar gördü.

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 700 bin kişi de güneydeki bölgelere göç etti. İsrail'in Gazze güneyine doğru saldırılarını sürdürmesi sonucu yüz binlerce kişi birkaç kez yer değiştirmek zorunda kaldı ve Gazze'deki insani kriz derinleşti.

Netzarim Koridoru kuzeyde yaşayanların tekrar evlerine dönmelerinin önünde bir engeldi. Yaya olarak kuzeye geçmek isteyenler sahil yolunu kullansalar da arabalarla ve eşya yüklü kamyonlarla kuzeye dönmek isteyenler Netzarim Koridoru'nda tutuluyordu.

İsrail ordusu 9 Şubat'taki geri çekilmeyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesine göre, Gazze'deki Hamas yönetimi, Gazzelilere yönelik "seyahat ederken dikkatli olmaları ve uyarıları dikkate almaları" çağrısı yaptı.

Askerlerin çekilmesi, İsrailli heyetin Gazze'yle ilgili müzakereler için Katar'a gitmesiyle eş zamanlı gerçekleşti.

İsrail hükümeti, bu görüşmelerin, ateşkesin ilk aşamasındaki "teknik konuları" görüşmek için planlandığını açıklamıştı.

İkinci aşamanın ise daha zorlu bir müzakere sürecini içereceği, kalıcı ateşkesin ancak bu noktada gündeme gelebileceği tahmin ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 20 Ocak'taki ABD ziyareti, Donald Trump'ın "" sözleriyle bölgedeki dengeleri yeni bir krizin eşiğine getirmişti.

Trump Filistinlilerin "başka bir yere gitmesini" savunurken, ABD'nin bölgeyi " Orta Doğu'nun Riviera'sına dönüştürmeyi" üstleneceğini iddia etmişti.

Söz konusu açıklamalara Filistinlilerin yanı sıra ABD'nin müttefiklerinden de itirazlar ve tepkiler yöneltildi.