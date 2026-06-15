Trump'tan Hürmüz Boğazı Anlaşması - Son Dakika
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Trump'tan Hürmüz Boğazı Anlaşması

Trump\'tan Hürmüz Boğazı Anlaşması
15.06.2026 08:53
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Trump, Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere açılacağını açıkladı; ancak belirsizlikler sürüyor.

Donald Trump'a hoş bir doğum günü hediyesi verdi; ancak bu hediye, önemli ölçüde belirsizlikle de sarılmış durumda.

Anlaşmayı müjdeleyen sosyal medya paylaşımında Amerikan başkanı, Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere açılacağını ve ABD'nin deniz ablukasını kaldıracağını söyledi.

Trump "Petrol aksın!" diye haykırdı.

Geçmiş Amerikan başkanlarının başarısızlıklarının aksine, "tüm bölgeye barış ve güvenlik getirecek" "harika bir anlaşma" sağladığını ilan etti.

Elbette bu tür abartılar Trump için yeni bir şey değil. Geçen yıl Gazze Savaşı'nı sona erdiren anlaşmayla ilgili açıklamaları - "sonsuza dek sürecek bir barış" ve "inanç, umut ve Tanrı çağının başlangıcı" - aynı derecede kapsamlıydı, ancak gerçek bundan çok uzaktı.

Bu tür yüksek riskli diplomatik anlaşmalarda başarı veya başarısızlık genellikle ayrıntılara bağlıdır. Ve burada ayrıntılar az. Pazar akşamı Fox News'e verdiği bir röportajda, Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasının "bu anlaşmaya dahil edildiğini" ve ABD'nin Tahran'ın buna uyup uymadığını teyit edebileceğini söyledi.

Bunun bir kısmı, mevcut ateşkesin 60 günlük uzatılması sırasında yapılacak müzakerelerde ve "teknik" görüşmelerde ele alınacak.

Ancak İran'ı nükleer emellerinden vazgeçmeye ikna etmek ve zorlamak için onlarca yıl süren uğraşlardan sonra açık olan bir şey varsa, o da ABD'nin bu "mutabakat zaptında" güvence altına alındığına inandığı her şeyin hiçbir garantisinin olmadığı.

Bu noktayı vurgulamak istercesine, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Pazar günü "nihai müzakerelerin, diğer tarafın mutabakat zaptı kapsamındaki taahhütlerinin yerine getirilmesinden sonraya erteleneceğini" belirten bir açıklama yayınladı.

Bu taahhütlerin ne olduğu ve İran'ın bunları nasıl yorumladığı, bu anlaşmanın geçerli olup olmayacağını belirlemeye yardımcı olacak.

Enerji piyasası uzmanları, boğazdan petrol sevkiyatının savaş öncesi seviyelere hemen dönmesinin muhtemel olmadığı uyarısın yaptı. Tankerlerin büyük birikmiş yükünün temizlenmesi, mayınların kaldırılması ve düzenli petrol sevkiyatı ve üretiminin yeniden sağlanması haftalar sürebilir.

Resmi imza törenine günler kala, İran ve ABD'nin anlaşmanın başarısını sağlamak için önemli ayrıntıları çözme zamanları var, ancak anlaşmanın bozulması için de zaman var.

Bir diğer belirsizlik unsuru ise İsrail.

Bu hep üç taraflı bir savaştı ve Trump, Pazar günü Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada , İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu hafta sonu Lübnan'a yönelik saldırı emrini vermesine çok öfkeli olduğunu, bunun neredeyse tamamlanmış İran anlaşmasını baltalayabileceğine inandığını söyledi.

Anlaşma, en azından kamuoyuna duyurulacak kadar uzun süre yürürlükte kaldı. Ancak İsrail Lübnan'da yeni saldırılara başlarsa, İran Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmaya karar verebilir ve bu da küresel ekonomiyi yeniden tehlikeye atabilir.

Vance, açıklamalarında, bu savaşın yüksek enerji fiyatları ve bunun ekonomik etkileri nedeniyle birçok Amerikalıya yaşattığı problemleri de kabul etti.

"Amerikan halkına birincil mesajım teşekkür etmek" dedi ve enerji fiyatlarının düşmeye başlayacağına söz verdi.

Bunun ne kadar hızlı gerçekleşeceği ve mali zorluklarla karşı karşıya kalan Amerikalılar için genel olarak daha düşük tüketici maliyetlerine ne kadar hızlı yansıyacağı, Kasım ayındaki ara seçimlerden önce Cumhuriyetçiler üzerinde artan siyasi baskının azalıp azalmayacağını belirlemede büyük rol oynayacak.

Son anketlere göre, Trump ve partisi giderek daha huzursuz bir kamuoyuyla karşı karşıya. YouGov anketine göre, Amerikalıların % 63'ü ekonomiyi yönetme biçimini onaylamıyor ve % 57'si ekonominin kötüleştiğini düşünüyor.

Ancak en azından Pazar günkü anlaşma, çatışmanın ekonomik baskısını tamamen ortadan kaldırmasa da bir nebze olsun hafifletmeye yardımcı olmalı. Yakıt fiyatları ciddi anlamda düşmeye başlarsa, bu Amerikalılar için işlerin düzeldiğine dair somut bir işaret olabilir.

Trump'ın daha büyük hedefleri şimdilik gerçekleşmemiş olsa da ve içeride siyasi tehlikelerle karşı karşıya kalmaya devam de, anlaşma savaşın başlamasından önceki duruma doğru atılmış önemli bir adım.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

Kaynak: BBC

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Hürmüz Boğazı Anlaşması - Son Dakika

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