Trump: Ukrayna, NATO'yu unutabilir - Son Dakika
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Trump: Ukrayna, NATO'yu unutabilir

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın NATO üyeliği ihtimali konusunda konuştu. Trump, "Size şunu söyleyebilirim ki NATO'yu unutabilirsiniz; bence her şeyin başlamasının nedeni muhtemelen buydu." i

26.02.2025 21:58
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin cuma günü Beyaz Saray'a geleceğini ve Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve dua ile başlayan ilk kabine toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, konuşmasının başında, Rusya ve Ukrayna ile önemli görüşmeler yaptığını kaydederek, "Devlet Başkanı Zelenskiy cuma günü gelecek, bu artık kesinleşti ve bir anlaşma imzalayacağız, bu çok büyük bir anlaşma olacak." dedi.

Söz konusu anlaşmanın hem ABD hem de Ukrayna'nın lehine olacağını anlatan Trump, "Ukrayna için de harika bir anlaşma çünkü bizi oraya götürüyorlar ve orada çalışacağız. Bu şekilde otomatik bir güvenlik sağlanmış olacak çünkü biz oradayken kimse bizim insanlarımızla uğraşamayacak." diye konuştu.

Trump, ABD olarak savaşın başından itibaren Ukrayna için 350 milyar dolar harcadıklarını ve bu parayı önceki Joe Biden yönetiminin geri istemeyi hiç düşünmediğini söyleyerek, "Biz Ukrayna'da 350 milyar dolar harcadık, Avrupa 100 milyar dolar harcadı. Onlar paralarını geri aldı, biz ise almadık. Biz almaya hakkımız olan şeyi almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya'ya yaptırımların kaldırılması konusunun barış anlaşmasının müzakere başlıklarından biri olmadığını vurgulayan Trump, "Şu an bu konu, anlaşmaların bir parçası değil, önce bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı görmek istiyorum, sonra yapacağız." diyerek anlaşmadan sonra Rusya yaptırımlarının kalmasına yeşil ışık yaktı.

- "Ukrayna NATO'yu unutabilir"

Ukrayna'nın artık NATO'ya giremeyeceğini söyleyen Trump, bu ülkenin NATO üyeliği hakkında, "Size şunu söyleyebilirim ki NATO'yu unutabilirsiniz; bence her şeyin başlamasının nedeni muhtemelen buydu." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın güvenliğinin gelecekte nasıl sağlanacağı konusunda Avrupa'yı işaret eden Trump, "(Ukrayna'ya) Çok fazla güvenlik garantisi vermeyeceğim. Bunu Avrupa'ya yaptıracağız çünkü Avrupa onların kapı komşusu. Ukrayna ile nadir elementler açısından bir ortaklık kuracağız." dedi.

- "AB, Amerika'yı mahvetmek üzere kuruldu"

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yüzde 25'lik tarifeler getireceğini hatırlatan Trump, özellikle bugüne kadar AB'den gelen arabalara gümrük vergisi uygulamadıklarını ifade etti.

Trump, AB'nin kuruluş amacına ilişkin, "Bakın, dürüst olalım, Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu. Amacı buydu ve bu konuda iyi iş çıkardılar. Ama şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar." diye konuştu.

- "Gazze'de sürecin devamı konusunda karar İsrail'in"

Gazze'de ateşkesin ilk aşamasının sonuna gelindiği belirtilerek ikinci aşamaya ilişkin görüşünün sorulması üzerine, Trump, bu konudaki kararın İsrail'e ait olduğunu söyledi.

Trump, "Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması konusunda ilerleme var mı?" şeklindeki soruya, "Bugün gelen 4 cesedi gördüğümde hayal kırıklığına uğradım. Bu konuda ne yapacağına İsrail'in karar vermesi gerekecek. Birinci aşama sona eriyor, İsrail ne yapacağına karar vermek zorunda kalacak." yanıtını verdi.

- "Biden, Bagram Üssü'nü Çin'e terk etti"

ABD Başkanı Trump, kendisinden sonra Biden döneminde birçok konuda işlerin kötüye gittiğini ve Afganistan'dan çekilme sürecinin de buna dahil olduğunu savundu.

Trump, "(Afganistan'dan çekilme) Olayın ele alınış şekli çok kötüydü. (Taşınma işleminin) Bagram Hava Üssü'nden yapılması gerekirdi. Orada büyük çitleri olan ve kimsenin giremediği büyük bir üssümüz vardı. (Taşınma işleminin yapıldığı) Küçük yerel havaalanı yerine yüzlerce dönümlük bir alanınız vardı. Bu çok kötü idare edildi." şeklinde konuştu.

Bagram Hava Üssü'nün dünyadaki en büyük üslerden biri olduğunu ve Biden yönetiminin bu üssü Çin'in kontrolüne terk ettiğini savunan Trump, "Dünyanın en büyük hava üslerinden biri olan Bagram Hava Üssü'ne sahip olacaktık. Biz oradan vazgeçtik ve şu anda orayı kimin işgal ettiğini biliyorsunuz: Çin. Biden oradan vazgeçmişti, bu yüzden orayı elimizde tutacağız." ifadelerini kullandı.

- "Çin, Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu ile iyi ilişkilerimiz olacak"

Trump, başkan olduktan sonra birçok ülke ile ilişkileri düzelttiğini ve bunun zaman alsa da önemli olduğunu belirtti.

Çin'le rakip olduklarını anımsatan Trump, bununla beraber kendi başkanlığı döneminde Pekin'le iyi ilişkilere sahip olacaklarına inandığını söyledi.

Trump, "Çin'le iyi bir ilişkimiz olacak ama bizden faydalanamayacaklar. Biden ne yaptığını bilmiyordu. Bunu izlemek çok üzücüydü. Çin, Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu ile iyi ilişkilerimiz olacak." şeklinde konuştu.

Kanada için bir kez daha "ABD'nin 51. eyaleti" diyen Trump, ABD savunması olmasa Kanada'nın kendini savunabilecek bir ülke olmadığını savundu.

Trump: Ukrayna, NATO\'yu unutabilir
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump: Ukrayna, NATO'yu unutabilir - Son Dakika

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