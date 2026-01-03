Trump, Venezuela ile ilgili niyetini açıkça itiraf etti - Son Dakika
Trump, Venezuela ile ilgili niyetini açıkça itiraf etti

Trump, Venezuela ile ilgili niyetini açıkça itiraf etti
03.01.2026 21:17  Güncelleme: 21:42
Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması ile sonuçlanan Venazuela'ya yönelik operasyonun ardından ilk kez kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, "Biz burada çok büyük bir petrol şirketine sahibiz. Onlar Venezuela'ya gidecekler, yıkılmış halde bulunan petrol tesislerini tamir ettikten sonra ülkeye para akışını başlatacaklar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması ile sonuçlanan Venazuela'ya yönelik operasyonun ardından ilk kez kameraların karşısına geçti.

Operasyonun detaylarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Trump, Venezuela'nın kaderinin ne olacağıyla ilgili de konuştu.

"PETROL ŞİRKETLERİMİZ VENEZUELA'YA GİDECEK"

Düzgün ve doğru bir geçiş gerçekleşene kadar Venezuela'yı kendilerinin yöneteceğini belirten Trump, Amerikan petrol şirketlerinin de ülkeye giderek yıkılmış halde bulunan tesisleri tamir edip işletmeye başlayacağını söyledi.

Trump'ın açıklamalarından ilgili bölüm şu şekilde: "Düzgün bir geçişin gerçekleşmesini istiyoruz. Bu gerçekleşene kadar biz yöneteceğiz. Doğru bir geçiş yapılana kadar. Venezuela'da uzun zamandır yaşanan durum vardı. Yaşanabilecek durumları hayal bile edemediler. Biz burada çok büyük bir petrol şirketine sahibiz. Onlar Venezuela'ya gidecekler, yıkılmış halde bulunan petrol tesislerini tamir ettikten sonra ülkeye para akışını başlatacaklar.

"GEREKİRSE İKİNCİ BÜYÜK SALDIRIYI DA YAPARIZ"

Gerekirse ikinci büyük saldırıyı da yaparız. Muhtemelen şu aşamada gerekmeyecek. İlk dalga son derece başarılı oldu. İkinci büyük dalgaya ihtiyacımız olmayacak.

"ORADAKİ PETROL SEKTÖRÜNÜ ZATEN BİZ İNŞA ETTİK"

Ülkeyi doğru şekilde yöneteceğiz. Çok adil yöneteceğiz. Halka para vereceğiz. Oradaki petrol sektörünü zaten biz inşa ettik. Geçmişteki başkanlar bunların çalınmasına ses çıkarmadılar. Geç kaldık ama nihayet yaptık.

CUMHURİYETÇİLER DE PETROLÜN PEŞİNDE

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyelerinden Maria Elvira Salazar da Trump'ın söz konusu açıklamalarına benzer ifadeler kullandı. Konuk olduğu bir canlı yayında konuşan Salazar, "Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip. Maduro'dan kurtulduğumuz anda Amerikan şirketleri bayram edecek, trilyon dolarlık bir fırsat. Aynı zamanda Venezuela halkına da yardım etmiş oluruz." diye konuştu.

Maria Elvira Salazar

NE OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.

