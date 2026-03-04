Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı - Son Dakika
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Türkiye\'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
04.03.2026 18:16
Türkiye\'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
İran'dan ateşlendiği ve Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilirken; İran büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye NATO'nun düşürdüğü füze ile ilgili tepkinin iletildiği belirtildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar tüm şiddeti ile devam ederken; İran bölge ülkelerdeki ABD üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İRAN FÜZESİ TÜRKİYE HAVA SAHASINDA DÜŞÜRÜLDÜ

Bölgede gerginlik hat safhaya ulaşırken; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

TÜRKİYE'DEN YENİ HAMLE

Yaşanan gelişmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'yi ararak tepkilerini dile getirirken; Türkiye'den yeni bir hamle geldi.

Edinilen bilgiye göre İran büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye NATO'nun düşürdüğü füze ile ilgili tepkinin iletildiği belirtildi.

Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

ABD'DEN İLK TEPKİ

Düşürülen füzenin ardından ABD'den ilk açıklama ise ABD Savunma Bakanı Hegseth'den geldi. Bakan konuyla ilgili açıklamasında "Bundan haberdarız. Nasıl bir füze yakalandığını görmemiz lazım. Ancak bu NATO'nun 5. maddesi gibi bir şeyi tetikleyeceğini düşünmüyoruz. NATO'nun 5. maddesi, bir NATO ülkesine yapılan saldırının tüm NATO ülkelerine yapılmış sayılması ve diğer üyelerin saldırıya uğrayan ülkeye yardım etmesini öngören kolektif savunma kuralıdır" ifadelerine yer verdi.

NATO: İRAN'IN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMASINI KINIYORUZ

NATO Sözcüsü Allison Hart ise düşürülen füze için "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz ve İran'ın bölgedeki ayrım gözetmeyen saldırılarına devam etmesi karşısında Türkiye de dahil olmak üzere müttefiklerimizin yanında yer alıyoruz" açıklamasında bulundu.

Son Dakika Dünya Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı - Son Dakika

  Burak üstün:
    biz kime hizmet ediyoz acaba o füze muhtemelen hatay üzerinden doğu akdenizdeki abd üssüne gidiyordu nato savunma sistemi düşürdü. bizim hava savunma sistemleri nerede acaba tatile mi çıkmış 0 0 Yanıtla
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
