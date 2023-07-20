Türkiye ile BAE Arasında 13 Anlaşma İmzalandı - Son Dakika
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Türkiye ile BAE Arasında 13 Anlaşma İmzalandı

20.07.2023 11:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, Türkiye ile BAE arasında muhtelif alanlarda 13 belgen imzalandı. Anlaşmalar arasında suçluların iadesine yönelik anlaşma da bulunuyor. İmzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50,7 milyar dolar olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, Türkiye ile BAE arasında muhtelif alanlarda 13 belgen imzalandı. Enerjiden sağlığa, lojistikten turizme kadar birçok alanı kapsayan anlaşmalardan biri de iki ülke arasındaki suçluların iadesine yönelik oldu. Bu madde de BAE'de bulunan Sedat Peker'in Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği sorusunu doğurdu.

50.7 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edeceği bir "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurma konusunda mutabakata vardığı aktarılan açıklamada, söz konusu Ortak Mutabakat'la BAE ile ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkartıldığı kaydedildi. BAE ile enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayisi, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut işbirliğinin derinleştirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, "Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50,7 milyar dolardır." ifadelerine yer verildi.

Aralarında suçluların iadesi de var! İşte Türkiye ve BAE arasında imzalanan 13 anlaşma

İki devlet arasında imzalanan anlaşmalar şöyle:

  • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası Yatırımcılar Konseyi Arasında Mutabakatı,
  • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Abu Dabi Yatırım Ofisi Arasında Mutabakat Zaptı,
  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanlığı Arasında Karma Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Kurulmasına İlişkin Ortak Deklarasyon,
  • Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası,
  • Enerji ve Tabii Kaynaklara İlişkin Stratejik Ortaklık Çerçeve Anlaşması,
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma,
  • Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ile Abu Dabi Kalkınma Holding Şirketi (ADQ) Arasında Mutabakat Zaptı,
  • Türkiye Cumhuriyeti'ni Temsilen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Abu Dabi Kalkınma Holding Şirketi (ADQ) Arasında Mutabakat Zaptı,
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Hükümeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşmaya Dair Andlaşma,
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşmaya Dair Andlaşma,
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Hükümeti Arasında Suçluların İadesine Dair Andlaşma,
  • Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanlığı Arasında Dijital Dönüşüm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı,
  • Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı Arasında Ticari Amaçlarla Müşterek Fırlatma Aracı Kabiliyetleri Geliştirmeye İlişkin Mutabakat Zaptı.
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Birleşik Arap Emirlikleri, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye ile BAE Arasında 13 Anlaşma İmzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye ile BAE Arasında 13 Anlaşma İmzalandı - Son Dakika
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