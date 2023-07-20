Türkiye ile BAE Arasında 13 Anlaşma İmzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, Türkiye ile BAE arasında muhtelif alanlarda 13 belgen imzalandı. Enerjiden sağlığa, lojistikten turizme kadar birçok alanı kapsayan anlaşmalardan biri de iki ülke arasındaki suçluların iadesine yönelik oldu. Bu madde de BAE'de bulunan Sedat Peker'in Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği sorusunu doğurdu.

50.7 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edeceği bir "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurma konusunda mutabakata vardığı aktarılan açıklamada, söz konusu Ortak Mutabakat'la BAE ile ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkartıldığı kaydedildi. BAE ile enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayisi, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut işbirliğinin derinleştirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, "Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50,7 milyar dolardır." ifadelerine yer verildi.

İki devlet arasında imzalanan anlaşmalar şöyle:

