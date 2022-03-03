Türkiye'nin boğazlardan geçmesine izin vermediği Rus savaş gemisi ortaya çıktı! - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin boğazlardan geçmesine izin vermediği Rus savaş gemisi ortaya çıktı!

03.03.2022 11:31

Rusya ve Ukrayna arasında devam ederken savaşın 8. gününde, Türkiye'nin Montrö'yü uygulama kararının yankıları sürüyor. Bakan Çavuşoğlu'nun "Rus savaş gemilerinin geçişine izin vermedik" açıklamasının detayları ortaya çıkarken, İngiliz basını bu gemilerden birinin Rus donanmasının en güçlü gemilerinden biri Admiral Flota Kasatonov olduğunu açıkladı. 135 metre uzunluğunda ve 4.500 ton ağırlığındaki savaş gemisinin üzerinde füze, torpido ve makineli tüfek gibi çok sayıda ağır silah ver.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın 27-28 Şubat'ta boğazlardan savaş gemisi geçirmek istediğini, ancak Türkiye'nin dostane bir şekilde ricası üzerine bundan vazgeçtiğini açıklamıştı.

ÇAVUŞOĞLU CANLI YAYINDA DUYURMUŞTU

Montrö anlaşmasının uygulanıp uygulanmayacağı tartışılırken kamuoyunun bilmediği sıcak gelişmeyi Çavuşoğlu, canlı yayında kamuoyu ile paylaşmış ve savaşın başlamasından 3 gün sonra Rusya'nın 4 savaş gemisinin geçişine Türkiye'nin izin vermediği ortaya çıkmıştı.

Çavuşoğlu 'Boğazdan geçişlerine izin vermedik' demişti! İşte Türkiye'nin engellediği Rus savaş gemisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

135 METRE UZUNLUĞUNDA VE 4 BİN 500 TON AĞIRLIĞINDA

Çavuşoğlu'nun "Rus savaş gemilerinin geçişine izin vermedik" açıklamasının detayları da ortaya çıktı. Financial Times'a konuşan Batılı yetkililer, Rusya'nın Admiral Flota Kasatonov gemisiyle birlikte 3 gemiye daha geçiş izni verilmediğini duyurdu. 135 metre uzunluğunda ve 4.500 ton ağırlığındaki savaş gemisinin üzerinde de füze, torpido ve makineli tüfek gibi çok sayıda ağır silah da bulunuyor.

DONANMANIN EN GÜÇLÜ GEMİLERİNDEN BİRİ

Rus donanmasının en güçlü gemilerinden biri olarak bilinen Admiral Flota Kasatonov ile ilgili olarak Financial Times, "Putin'in Ukrayna'ya saldırısına devam etmesi için Moskova, en güçlü savaş gemilerini İstanbul'un kalbinden göndermek istediğini söyledi, fakat bu gemiler geçiş yapmadı" ifadesine yer verdi.

Çavuşoğlu 'Boğazdan geçişlerine izin vermedik' demişti! İşte Türkiye'nin engellediği Rus savaş gemisi
Türkiye'nin geçişini engellediği savaş gemileri arasında Admiral Flota Kasatonov da bulunuyor.

"TÜRKİYE'NİN BATI İLE İLİŞKİLERİ TEKRAR DÜZENLENEBİLİR"

Gazetede yer alan haberde, "Savaş gemilerini durdurma kararı Putin ile çok yakın bir ilişki kuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dikkat çekici bir karardı. Ankara'nın Rusya'nın işgalini açıkça eleştirmesi ve Ukraynalılara destek vermesi Türkiye'nin batı ile ilişkilerinin tekrar düzenlenebileceği umudunu yarattı" denildi.

YORUMLAR
500
Savaş en çok hasta, yaşlı ve çocukları vuruyor Savaş en çok hasta, yaşlı ve çocukları vuruyor Son dakika haberi: Ukrayna'da yaşadıkları şehirler bombalanan Türkler vatana gelmenin huzurunu yaşıyor Son dakika haberi: Ukrayna'da yaşadıkları şehirler bombalanan Türkler vatana gelmenin huzurunu yaşıyor

Savaş Gemisi, Türkiye, Rusya, Savaş, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin boğazlardan geçmesine izin vermediği Rus savaş gemisi ortaya çıktı! - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Talimat Erdoğan'dan geldi! Hastanelerden randevu alamayan vatandaşlar için yeni düzenleme yapılacak
11:07 Ermenistan Azerbaycan'a ateş açtı!
11:05 Mahalleli peşini bırakmadı! Yoldan geçen kadını taciz eden adamın evini taşladılar: İn aşağı in
10:50 Duvarlarda babasını öldüren kurşunların izleri! Gazeteci Güngör Aslan'ın kızı babasının bıraktığı yerden devam ediyor
11:01 TÜİK, Şubat ayı zam şampiyonunu açıkladı! Karnabahar'ın oranına hiçbiri yaklaşamıyor
10:54 Onlara göre de ölümü hak etmişti! Oğlunu öldüren gelinden şikayetçi olmadılar
10:53 İtalya'nın Dostoyevski kararından sonra İngiltere'de Rus kedilerine yaptırım uyguladı: Şovlara katılamayacaklar
10:50 3 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 876 lira seviyesinden işlem görüyor
10:49 Alkolün dozunu fazla kaçıran Jose Sosa alkol şişesini saklayamadı, Özlem Yıldız'la yakalandı!
10:39 1 milyon Ukraynalı mülteci Avrupa'ya dağıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 11:37:34. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin boğazlardan geçmesine izin vermediği Rus savaş gemisi ortaya çıktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement