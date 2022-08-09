Yunanistan'da 'Abdülhamid Han' paniği! Manşetlerde bir kez daha Türkiye var

Türkiye enerji alanında yaptığı atağa bir yenisini daha ekledi. 4. sondaj gemimiz Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün Mersin'den ilk seferine uğurlandı. Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi oldu.

7 EKİM'E KADAR DOĞU AKDENİZ'DE OLACAK

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak. Abdülhamid Han sondaj gemisi 7 Ekim'e kadar Doğu Akdeniz'de olacak. Hidrokarbon arama çalışmalarını, Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusunda yürütecek.

YUNAN PANİKLEDİ

İhtişamıyla dikkati çeken Abdülhamid Han gemisi, Yunanistan'da paniğe neden oldu. Günlerdir, Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis'in cep telefonuna casus yazılım yerleştirildiği ve yasa dışı şekilde dinlendiği yönündeki iddiaları haberleştiren Yunan medyası, bir anda gündemini yine Türkiye'ye çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni nesil sondaj gemisi Abdülhamid Han'a helikopterden baktığı fotoğraflar, dakikalar içinde Yunan medyasında manşet oldu.

"TÜRKİYE PAYINI İSTİYOR"

Yunan Kathimerini gazetesi, Abdülhamid Han gemisinin göreve çıkışını haberleştirerek rotadaki belirsizliğin sona erdiğini belirtti. Aynı gazetede yayınladığı bir analizde "Türkiye, yıkıcı uluslararası gelişmelerin ortasında Abdülhamid Han sondaj kulesiyle kendine ait payı istiyor" ifadelerini kullandı.

"YENİ TÜRK MEYDAN OKUMASI"

CNN Yunanistan da Abdülhamid Han'ı manşetlerine taşıyarak "Yeni Türk meydan okumasına Atina'dan soğukkanlı yanıt- Erdoğan'ın bayramı sondaj kulesiyle başladı: Kimsenin iznine ihtiyacımız yok" ifadelerine yer verdi. Yunan Ta Nea gazetesi Abdülhamid Han sondaj gemisini "Türkiye'nin en modern, en güçlü gemisi" olarak tanımladı.

"BİZİM SİNİRLERİMİZLE OYNUYOR"

Abdülhamid Han sondaj gemisinin göreve başlamasıyla ilgili konuşan Yunanistan Eğitim Bakanı yardımcısı Angelos Syrigos, "Erdoğan Abdülhamid Han'ı kullanarak bizim sinirlerimizle oynuyor" ifadesini kullandı. Yunan siyasetçi Syrigos ise sondaj gemisinin rotasının son ana kadar açıklanmadığını belirtip Türkiye'nin bir zafer belirtisi aradığını söyledi.