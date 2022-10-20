Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar - Son Dakika
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Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar

20.10.2022 15:31

Türkiye'nin Rize'den fırlatarak testini gerçekleştirdiği, yerli ve milli imkanlarla üretilen Tayfun balistik füzesi Yunan basınında "Büyük endişe içindeyiz" manşetleriyle kendisine yer buldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde çıkan gazeteler ise Tayfun ile ilgili haberlerinde, "Türkiye gizlice geliştirilen balistik füzeyi test etti" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Rize'de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun'un test atışı yapıldı.

ABD BASINI DETAYLARI GEÇTİ

Önceki gün gerçekleşen test dış basında geniş yer buldu. ABD merkezli Bloomberg füze denemesinin detaylarını okurları ile paylaştı. İki kaynağa dayandırılan haberde füzenin Sinop kıyılarında düştüğü bilgisine yer verildi.

Türkiye'nin Rize'den fırlattığı balistik füze Yunanistan'dan sonra BAE'yi de tedirgin etti: Çalışmayı gizlice yürütmüşler

YUNAN BASININDA GENİŞ YER BULDU

Yaşanan gelişme Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. "Türkiye tehdidi nasıl yükseltiyor" sorusunu soran Ta Nea haberinde şu ifadeye yer verdi; "Füzenin kat ettiği mesafe İzmir ile Atina arasındaki mesafenin iki katı."

"ASKERİ ÇEVRELERDE DERİN ENDİŞEYE NEDEN OLDU"

Kathimerini gazetesi Türk yetkililerin projeyle ilgili herhangi bir bilgiyi açıklamayı reddettiğinin altını çizdi ve projenin büyük bir gizlilikle yürütüldüğünün altını çizerken Eleftherostypos ise füze denemesi için "Tüm komşu devletlerin askeri çevrelerinde derin endişeye neden oldu" yorumunda bulundu.

Türkiye'nin Rize'den fırlattığı balistik füze Yunanistan'dan sonra BAE'yi de tedirgin etti: Çalışmayı gizlice yürütmüşler

"GİZLİCE GELİŞTİRİLEN BALİSTİK FÜZEYİ TEST ETTİLER"

300+ km'den fazla menzili olduğu belirtilen füze Birleşik Arap Emirlikleri'nin 'Al Arabiya News' sitesinde de ele alındı. TAYFUN ile ilgili haberde "Türkiye gizlice geliştirilen balistik füzeyi test etti" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca haberde "Yerli silahların geliştirilmesini denetleyen Savunma Sanayii Başkanlığı, proje hakkında herhangi bir bilgi vermedi" denildi.

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Son Dakika Dünya Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar - Son Dakika
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