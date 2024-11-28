Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere - Son Dakika
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Dünya

Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere

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Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimiyle rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Rejim karşıtı gruplar, Halep kentinin dış mahallelerinin 1 kilometre yakınlarına ulaştı.

28.11.2024 23:00
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Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimiyle rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bölgedeki kaynaklar, Suriyeli muhaliflerin Halep'e sadece 1 kilometre uzaklıkta olduğunu duyurdu.

MUHALİFLERİN İKİNCİ BÜYÜK KENTİ GEÇİRMESİ AN MESELESİ

Halep ve İdlib illerinde Esed rejimi ile iki gündür süren çatışmalarda rejim karşıtı gruplar, 400 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldı. Rejim karşıtı silahlı gruplar, gece saatlerinde devam eden çatışmalar sonrası Halep'in dış mahallelerinden Yeni Halep Mahallesi'ne yaklaştı. Böylece silahlı gruplar, Halep kentinin dış mahallelerinin bir kilometre yakınına ulaştı. İki gündür süren çatışmalar sonrası rejim karşıtı gruplar, Halep ve İdlib'de 56 yerleşimin kontrolünü ele geçirdi. Öte yandan Esed güçlerinin de Halep'i terk ettiği iddia ediliyor.

MUHALİFLER ADIMA ADIM İLERLİYOR

Çatışmalar, ilk olarak dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başladı ve gün boyunca sürdü. Dün Halep'in batısında 32 köy ve noktanın kontrolünü ele geçiren silahlı gruplar, bugün 10 köyü daha aldı. Rejim karşıtı grupların Halep'in batı kırsalında kontrolünü ele geçirdiği yerleşim yerleri ve noktaların arasında El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ?Kefer Besme, Basartun, Hur, ?Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El Hüte, ?El Dab'a, ?Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ?Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet er Rıdvan, ?Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel, Kefercum, Şeyh Ali, Yaged Elades, Babis, Kefer Naha, Arrade, Mühendisin 2, Başkatin, Zirbe ve Mansura yer alıyor. Bu bölgeler, daha önce Esed rejiminin kontrolündeydi. Sabah saatlerinde Halep kent merkezinin 3 kilometre yakınına kadar yaklaşan ve 320 kilometrekarelik alanın kontrolünü ele alan rejim karşıtı gruplar, ayrıca günün ilk saatlerinde Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla saldırdı ve bir helikopteri imha etti. Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim birimlerini karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

ONLARCA REJİM ASKERİ ESİR ALINDI

HTŞ, kontrolünü ele aldığı bölgelerde Esed rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirdi. Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri öldü, HTŞ onlarca rejim askerini esir aldı. Bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil, İdlib kırsalına sığındı. Çatışmalar, Halep kent merkezine doğru yoğunlaşarak sürüyor.

BU SABAH YENİ CEPHELER OLUŞTU

Çatışmaların şiddeti artarak devam ederken bu sabah saatlerinde yeni cepheler oluştu. Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinin doğusunda bulunan Serakip bölgesinde de sabah saatlerinde çatışmalar başladı. Rejim karşıtı gruplar, Esed rejiminin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçirdi.

SMO, PKK/YPG'YE KARŞI TEL RIFAT KIRSALINA TAKVİYE YAPIYOR

Öte yandan Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı harekete geçti. SMO, Azez'den terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Tel Rıfat kırsalına takviye yaptı. Çok sayıda SMO mensubu ve askeri araç konvoylar halinde Tel Rıfat bölgesine hareket etti.

Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Kaynar:
    ORADA MÜTLAKA ESET DEVRİ BİTMESİ ŞART. 50 YILDIR ZÜLÜM VAR. HER TÜRLÜ. 11 21 Yanıtla
  • özgür ertul:
    Esselamu Aleyküm Verahmetullahi Veberekatüh , MUVAHHİD ve MÜCAHİT KARDEŞLERİM ! EL NUSRA'DAN RECEP BALTACI HOCAM'A SELAM OLSUN !.. 4 11 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    PKK Türkiye için neyse muhalifler diye atlandırılan guruplarda Suriye için aynıdır. Bunlara fırsat ve destek verilmemeli 1 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Bildiğim kadarıyla Türkiye Htş yi terör örgütü kabul ediyor 0 0 Yanıtla
  • YoH null:
    hts israil le bağı olan yapı değil mi la :) 0 0 Yanıtla
  • YoH null:
    esadi istemeyen 2 ülke biri israil biri abde dır garip dimi:) 0 0 Yanıtla
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