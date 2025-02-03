Türkiye Suriye\'de askeri üs kuruyor

Dünya

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimini deviren muhalif yönetim, rejimin yapısı yanında ordu ve güvenlik doktrinini sil baştan yeniliyor.

TÜRK İHA/SİHA'LARINI İSTEDİLER

Türkiye gazetesinin haberine göre Yılmaz Bilgen'in haberi, Ankara ile yoğun diplomasi ve iş birliği köprüsü kuran Ahmet Şara yönetimi, ordunun yapılandırması yanında sınır güvenliği ile ilgili bir dizi talepte bulundu. Ankara'dan öncelikli talebi insansız hava araçları (İHA) olan Şam hükûmeti, özellikle İsrail sınır koridorunu kontrol edilmesi kapsamında Türk İHA/ SİHA'larına ek radar ve elektronik harp ve entegre güvenlik sistemlerinin sınır boyunda konuşlanmasını istiyor.

"TÜRK HAVA SAVUNMA TEKNOLOJİSİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Şam'da konuştuğumuz bir Suriye Savunma Bakanlığı yetkilisi ilk İHA/SİHA teslimatının yakın dönemde gerçekleşeceği bilgisini paylaştı. Suriyeli kaynak şunları kaydetti; "Terör örgütü PKK/ YPG tehdidinin ortadan kaldırılması ve sonrasında yaşanabilecek muhtemel terör sızmalarına karşı olduğu kadar İsrail işgal ve ihlalleri açısından da Türk hava savunma teknolojisi büyük önem taşıyor. Ayrıca Ürdün sınırında eski rejimin millî gelir politikası hâline gelen uyuşturucu ticareti ve Lübnan'dan gelebilecek Hizbullah tehdidine karşı da kabiliyet ve saha üstünlüğü tüm dünyaca takdir edilen Türk İHA/SİHA'ları sınır güvenliğimizi sağlayacak.

Türkiye ile devrimin ilk günlerinde başlayan sıkı ilişkiler karşılıklı ziyaretlerle çok daha farklı bir boyut kazandı ve özellikle askerî iş birliği alanında çok yakında dönemde uygulama safhasına geçmeye hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Tümgeneral İlkay Altındağ liderliğinde yapılan ziyaretlerde birçok teknik detay görüşüldü ve Türk menşeli teknolojinin nerelerde ve nasıl konuşlandırılacağı konuşuldu. Suriyeli yetkili, özellikle Batılı bazı ülkelerin bu ilişki trafiğinden rahatsız olduğunu vurguladı ve "Biz tercihimiz yaptık. Batı medyasında sabote amaçlı yapılan haberler gerçeği yansıtmıyor" bilgisini paylaştı.

SURİYE ORDUSUNA EĞİTİM VERİLECEK

Türkiye'nin Suriye'de kuracağı iki askerî üs'te bu ülkenin ordusunu eğiteceği belirtildi. Arap kaynakların iddiasına göre, Türkiye ile Suriye ortak bir savunma anlaşması imzalayacak. Yakın zamanda imzalanması beklenen anlaşmaya göre Ankara, Şam'ın ani bir tehditle karşılaşması hâlinde Suriye'ye yardım edecek. Anlaşmada ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ordusunu ve pilotlarını eğitmesi ve Türkiye'nin Suriye'de iki adet askerî üs kurması öngörülüyor. Türkiye'nin bu üslerde Suriye Hava Kuvvetleri'nin tamamlanmasına kadar ülkenin egemenliğini hedef alabilecek herhangi bir saldırıyı engellemek için 50 adet F-16 savaş uçağı konuşlandırması da anlaşma maddeleri arasında yer alıyor.