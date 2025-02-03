Türkiye Suriye'de askeri üs kuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Türkiye Suriye'de askeri üs kuruyor

Geniş Video İzle

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle Suriye'de yeni bir dönem başlarken, uyuşturucu ticareti, Hizbullah ve İsrail tehdidi ile karşı karşıya kalan ülkede alarm zilleri erken çalmaya başladı. Şara yönetimi, sınır güvenliğini sağlamak için Türkiye'den İHA/SİHA ve elektronik harp sistemleri istedi. Türkiye'nin bölgede kuracağı 2 askeri üste Suriye ordusunu eğiteceği belirtildi.

03.02.2025 07:27  Güncelleme: 08:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimini deviren muhalif yönetim, rejimin yapısı yanında ordu ve güvenlik doktrinini sil baştan yeniliyor.

TÜRK İHA/SİHA'LARINI İSTEDİLER

Türkiye gazetesinin haberine göre Yılmaz Bilgen'in haberi, Ankara ile yoğun diplomasi ve iş birliği köprüsü kuran Ahmet Şara yönetimi, ordunun yapılandırması yanında sınır güvenliği ile ilgili bir dizi talepte bulundu. Ankara'dan öncelikli talebi insansız hava araçları (İHA) olan Şam hükûmeti, özellikle İsrail sınır koridorunu kontrol edilmesi kapsamında Türk İHA/ SİHA'larına ek radar ve elektronik harp ve entegre güvenlik sistemlerinin sınır boyunda konuşlanmasını istiyor.

"TÜRK HAVA SAVUNMA TEKNOLOJİSİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Şam'da konuştuğumuz bir Suriye Savunma Bakanlığı yetkilisi ilk İHA/SİHA teslimatının yakın dönemde gerçekleşeceği bilgisini paylaştı. Suriyeli kaynak şunları kaydetti; "Terör örgütü PKK/ YPG tehdidinin ortadan kaldırılması ve sonrasında yaşanabilecek muhtemel terör sızmalarına karşı olduğu kadar İsrail işgal ve ihlalleri açısından da Türk hava savunma teknolojisi büyük önem taşıyor. Ayrıca Ürdün sınırında eski rejimin millî gelir politikası hâline gelen uyuşturucu ticareti ve Lübnan'dan gelebilecek Hizbullah tehdidine karşı da kabiliyet ve saha üstünlüğü tüm dünyaca takdir edilen Türk İHA/SİHA'ları sınır güvenliğimizi sağlayacak.

Türkiye ile devrimin ilk günlerinde başlayan sıkı ilişkiler karşılıklı ziyaretlerle çok daha farklı bir boyut kazandı ve özellikle askerî iş birliği alanında çok yakında dönemde uygulama safhasına geçmeye hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Tümgeneral İlkay Altındağ liderliğinde yapılan ziyaretlerde birçok teknik detay görüşüldü ve Türk menşeli teknolojinin nerelerde ve nasıl konuşlandırılacağı konuşuldu. Suriyeli yetkili, özellikle Batılı bazı ülkelerin bu ilişki trafiğinden rahatsız olduğunu vurguladı ve "Biz tercihimiz yaptık. Batı medyasında sabote amaçlı yapılan haberler gerçeği yansıtmıyor" bilgisini paylaştı.

SURİYE ORDUSUNA EĞİTİM VERİLECEK

Türkiye'nin Suriye'de kuracağı iki askerî üs'te bu ülkenin ordusunu eğiteceği belirtildi. Arap kaynakların iddiasına göre, Türkiye ile Suriye ortak bir savunma anlaşması imzalayacak. Yakın zamanda imzalanması beklenen anlaşmaya göre Ankara, Şam'ın ani bir tehditle karşılaşması hâlinde Suriye'ye yardım edecek. Anlaşmada ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ordusunu ve pilotlarını eğitmesi ve Türkiye'nin Suriye'de iki adet askerî üs kurması öngörülüyor. Türkiye'nin bu üslerde Suriye Hava Kuvvetleri'nin tamamlanmasına kadar ülkenin egemenliğini hedef alabilecek herhangi bir saldırıyı engellemek için 50 adet F-16 savaş uçağı konuşlandırması da anlaşma maddeleri arasında yer alıyor.

Türkiye Suriye\'de askeri üs kuruyor

Uyuşturucu Ticareti, Politika, Türkiye, İsrail, Suriye, Dünya, SİHA, Şara, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye Suriye'de askeri üs kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Tahsin Mehdevi:
    Hizbullah tehdidi öyle mi..? Yani soykırımcı İsrail'le savaşan Hizbullah Suriye için tehdit mi oluyor..? 5 26 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Bizim öncelikle terörün baş organizatörü olan ülkemizde de konuşlu bulunan onlarca abd-nato üsslerini DERHAL KAPATmamız lazım. 21 0 Yanıtla
  • bülent C.:
    Güzel haber 13 0 Yanıtla
  • Bu Kim:
    tahsin mehdevi senin iran sevici oldugun belli 4 2 Yanıtla
  • Tuncay Sen:
    hazır egitilmisi var kaç senedir ?? 3 1 Yanıtla
  • Osman Dönmez:
    Devlet adamları kanun çerçevesinde konuşunca sözleri geçerlidir,boku nizamiyeden çıkmamış ihraç teğmenler Şoe yapıyor,generaller dayak yemişken 15 temmusta dua etsinler buna 2 1 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    aman kurun dinsizler gelmesin o gardaslarimiz dinsizlerden çok cekti 0 0 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    Hizbullah İsrail'den daha tehlikeli bir yapıdır 0 0 Yanıtla
  • Murat Kılıç:
    suriyeye askeri üst kuruyorlar bu taraftan pkk başı Abdullah Öcalanı meclise getirme derdindeler yakında cumhurbaşkanı adayı ol derler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:46 Haiti’de silahlı çeteler kasabaya saldırdı 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı Haiti'de silahlı çeteler kasabaya saldırdı! 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı
07:36 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri delirtecek sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler
07:27 Türkiye Suriye’de askeri üs kuruyor Türkiye Suriye'de askeri üs kuruyor
07:14 Davutoğlu, İmamoğlu’na desteğe giden il başkanını görevden aldı Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı
02:14 Ege’de deprem fırtınası 6 günde 400’ün üzerinde sarsıntı oldu Ege'de deprem fırtınası! 6 günde 400'ün üzerinde sarsıntı oldu
13:35 Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’den ayrılma nedeni ortaya çıktı Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı
13:20 Bıçaklanan adam sandalyede oturur halde ölü bulundu Bıçaklanan adam sandalyede oturur halde ölü bulundu
13:09 Eski milli futbolcu Ogün Altıparmak hayatını kaybetti Eski milli futbolcu Ogün Altıparmak hayatını kaybetti
12:34 Galatasaray, Alvaro Morata’yı resmen açıkladı Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı
11:52 Yarım saat arayla kalp krizi geçiren çifti ölüm bile ayıramadı Yarım saat arayla kalp krizi geçiren çifti ölüm bile ayıramadı
11:43 Suriye’nin kuzeyinde 23 PKKYPG’li terörist öldürüldü Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:56 Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
10:34 Çanakkale Boğazı’nın kabusu müsilaj 5 yıl sonra geri döndü Çanakkale Boğazı'nın kabusu müsilaj 5 yıl sonra geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 08:29:11. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Suriye'de askeri üs kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.