Türkiye ve İsveç Arasında Mutabakat: İsveç NATO'ya, Türkiye AB'ye Destek Verecek - Son Dakika
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Türkiye ve İsveç Arasında Mutabakat: İsveç NATO'ya, Türkiye AB'ye Destek Verecek

11.07.2023 10:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç lideri Kristersson arasında gerçekleşen üçlü zirveden mutabakat çıktı. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine destek vermesi karşılığında İsveç de Türkiye'nin AB üyeliğine, yaptırımların kaldırılmasına ve vize serbestisine destek verecek. Onay süreci ise TBMM'ye sevk edilip kabul edilmesi bekleniyor. Ayrıca, terörle mücadelede işbirliği genişletilecek ve ikili ticaret ile yatırımlar artırılacak.

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç lideri Kristersson arasında gerçekleşen üçlü zirveden mutabakat çıktı. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine destek vermesi karşılığında İsveç de Türkiye'nin AB üyeliğine, yaptırımların kaldırılmasına ve vize serbestisine destek verecek. Şimdi ise gözler onay kararının oylanacağı TBMM'ye çevrildi. Teklifin önümüzdeki hafta sonuna kadar Meclis'e sevk edilip Genel Kurul'da kabul edileceği tahmin ediliyor.

ONAY İÇİN İZLENECEK SÜREÇ

Türkiye'nin İsveç'le NATO üyeliği konusunda anlaşması tüm dünyada yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından ise süreç nasıl ilerleyecek sorusu akıllara geldi. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine vize vermesinin ardından onay süreci Finlandiya'daki sürece benzer şekilde işleyecek. İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokol, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Protokolün onaylanmasına ilişkin yasa teklifi, Meclis Dışişleri Komisyonu'na sevk edilecek. Teklif, komisyonda kabul edilip ardından Genel Kurul gündemine gelecek. Teklifin Genel Kurul'da da kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin onay süreci tamamlanmış olacak.

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TERÖRLE MÜCADE ÖZEL KOORDİNATÖRÜ ATANACAK

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'nun üyeliğine destek vereceğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokolünü TBMM'ye en kısa sürede iletme ve TBMM ile onay için yakından çalışma konusunda mutabık kaldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

İsveç ve Türkiye'nin Madrid Zirvesi'nden beri Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için çalıştığını ifade eden Stoltenberg, İsveç'in terörle mücadelesinin katılımdan sonra devam edeceğini vurguladı. Stoltenberg, "Türkiye ile İsveç, bugün ikili bir güvenlik mekanizması kurulması konusunda uzlaştı. NATO da bu alandaki çalışmalarını ciddi şekilde artıracak. Ben de NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atayacağım." diye konuştu.

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İSVEÇ TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNİ DESTEKLEYECEK

Stoltenberg, "AB üyesi olarak İsveç'in almış olduğu karar şu, Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili süreçte İsveç elinden geleni yapacak" dedi. Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi. Üst düzey Türk yetkili ise Vilnius'taki üçlü toplantıda Türkiye'nin, yaptırımların kaldırılması ve vize serbestisi dahil AB sürecine ilişkin tam destek aldığını söyledi.

PKK'YA KARŞI MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ GENİŞLETİLDİ

Türkiye, İsveç ve NATO'nun Vilnius'taki üçlü görüşmesi sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada son NATO Zirvesi'nden bu yana, Türkiye ve İsveç'in, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini karşılamak için birlikte yakın çalıştığı kaydedilen açıklamada, bu sürecin bir parçası olarak, 2022'de mutabık kalınan Üçlü Muhtıra'da belirlenen bütün adımlar çerçevesinde İsveç'in, anayasasını tadil ettiği, yasalarını değiştirdiği, PKK'ya karşı terörle mücadelede işbirliğini kayda değer şekilde genişlettiği ve Türkiye'ye silah ihracatını yeniden başlattığı ifade edildi.

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İKİLİ TİCARET VE YATIRIMLAR ARTIRILACAK

Türkiye ve İsveç'in, Türkiye-İsveç Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) aracılığıyla ekonomik işbirliğini artırma konusunda da mutabık kaldığı aktarılan açıklamada, Türkiye ve İsveç'in, ikili ticaret ve yatırımları artırmaya yönelik fırsatları maksimize etmenin yollarını arayacağı belirtildi.

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Açıklamada şöyle denildi: "İsveç, Türkiye'nin, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbesti dahil AB'ye üyelik sürecinin yeniden canlandırılması konusundaki çabalara aktif destek verecektir. Bu temel üzerinde ve Avrupa-Atlantik bölgesinin caydırıcılık ve savunma gereklilikleri bağlamında, Türkiye, İsveç'in Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edecek ve onaylanması sağlamak için Meclis ile yakın işbirliği içinde olacaktır."

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İsveç, Nato, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye ve İsveç Arasında Mutabakat: İsveç NATO'ya, Türkiye AB'ye Destek Verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye ve İsveç Arasında Mutabakat: İsveç NATO'ya, Türkiye AB'ye Destek Verecek - Son Dakika
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