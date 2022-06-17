Türkiye'ye yönelik seyahat uyarıları yapan İsrail'den açıklama: İranlı terör hücresi yakalanana dek devam edeceğiz

İranlı bazı üst düzey yetkililerin öldürülmesi sonrasında Tahran- Tel Aviv hattında gerilim tırmanırken, İsrail yönetiminin geçen hafta vatandaşlarına yaptığı " Türkiye'ye gitmeyin, İran'ın suikastına uğrayabilirsiniz" çağrısının yankıları sürüyor.

İSRAİL "TÜRKİYE'DEN AYRILIN" ÇAĞRISINI YİNELEMEYE DEVAM EDİYOR

İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Khodaei'nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında İsrail yönetimi, İran'ın olası saldırıları nedeniyle vatandaşlarına "Türkiye'ye gitmeyin" uyarısında bulunmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de, pazartesi günü yaptığı açıklamada İstanbul'daki vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılın" çağrısı yaparak "İsraillilere gerekmedikçe İstanbul'a ve Türkiye'ye gitmeme çağrısı yapıyoruz. Eğer İstanbul'daysanız derhal İsrail'e dönün, İstanbul'a uçuş planınız varsa iptal edin. Hiçbir seyahat hayatınızdan değerli değildir" demişti.

Albay Hassan Sayid Khodaei suikastı sonrası İran yönetimi intikam sözü vermişti.

TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İsrail'in Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarına yanıt veren Dışişleri Bakanlığı ise, "Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. İlgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır" açıklaması yapmıştı. Son olarak İsrail basını, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının "ülkedeki İranlı terör hücresi yakalanana dek" devam edeceğini yazdı. Ülkenin önde gelen yayın organlarından Times of Israel'in haberine göre, İsrailli ve Türk güvenlik görevlileri hâlâ ülkede olduğu düşünülen İranlı ajanları yakalamaya ve olası saldırıları önlemeye çalışıyor.

"KAÇIRILAN BİR İSRAİLLİ KAÇMAYI BAŞARDI"

İsrail televizyonu Channel 13, Türkiye'deki bir İsraillinin kaçırıldıktan sonra kaçmayı başardığı iddiasını da ortaya attı. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, hafta başında Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını İran, Afganistan ve Yemen gibi ülkeler için uygulanan en üst düzeye çıkarmıştı. Sözcü'nün haberine göre İran'ın Türkiye'deki bazı İsrail vatandaşlarına saldırı girişimlerinin engellendiği iddiası da gündeme gelmişti İsrail basını ayrıca, Türkiye'nin İran'ı çok sert ve net bir dille uyardığını ve "Topraklarımızda başka bir ülkeye saldırı düzenlenmesine izin vermeyeceğiz" mesajı gönderdiğini öne sürmüştü. Öte yandan İsrail hükümetinin "Türkiye'ye gitmeyin" uyarısına rağmen çok sayıda İsrailli tatilcinin Türkiye tatillerini iptal etmemesi de ülkede tartışma yaratıyor.