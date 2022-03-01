Ukrayna'da çatılarda 'gizemli' kırmızı semboller: Kim yapıyor, amaçları ne? - Son Dakika

Ukrayna'da Kiev'in çevresinde ortaya çıkan gizemli sembollerin, binaları hava saldırılarına karşı sinyal vermek için kullanıldığı bildirilen bir uyarı yayınlandı.

Kiev'de halkın Rus askerleri ve Kremlin yanlısı sabotajcılar tarafından kullanıldığı iddia edilen bu sembollere dikkat etmeleri istendi.

Kiev'den gelen haberlere göre apartmanların çatılarında kırmızı haçlardan oluşan bu ürpertici sembollerin Vladimir Putin'in askerlerine yardım etmek için kullanıldığı öğrenildi.

Bu ışıklı işaretin Rus füzelerine rehberlik etmek amacıyla sütuna yapıldığı düşünülüyor.

İşaretlerin, şehre sızan Rus ajanları tarafından füze saldırılarını yönlendirmek için kullanıldığına inanılıyor.

Twitter'da paylaşılan bir videoda binanın gaz borularında Rus yanlısı bu sembollerden olduğu iddia edildi.

KİEV YÖNETİMİ: BOYAYIN YA DA KAPATIN

Bu gelişmelerin ardından, Kiev yerel yönetimi sosyal medyada bir uyarı yayınlayarak çatıya erişimi olan yüksek binalarda oturanların çatılarında herhangi bir tabela ya da sembol olup olmadığını acilen kontrol etmeleri istendi. Başka bir uyarı da ise, 'tabelalar üzerindeki etiketler boyanabilir veya yansıtıcı bantla kaplanabilir' ifadeleri kullanıldı.

The Sun'ın haberine göre ise bölge sakinlerinden bu işaretlerin bulunduğu yerleri veya üzerini toprak gibi malzemelerle örtmeleri istendi.

İşaretlerin, şehre sızan Rus ajanları tarafından füze saldırılarını yönlendirmek için kullanıldığına inanılıyor.

Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko hafta sonu yaptığı açıklamada vatandaşlara bir çağrıda bulunarak işaretlenen bu yerleri bildirip, fotoğraflarını çekerek kolluk kuvvetlerine göndermelerini istedi. Ayrıca bu işaretleri yapmış olabilecek şüphelileri biliyorlarsa ihbar etmeleri de vatandaşlardan istendi.

İŞBİRLİKÇİLER TUTUKLANACAK

"Ukrayna'da, özellikle başkentte, hem konutların hem de iş yerlerinin doğrudan sokaklarına ve binalarına çıkan işgalcilerin ve tespit edilen işaretlerin sayısının da arttığı öğrenildi.

Klitschko ise Ukraynalı 'işbirlikçileri' ihanet ile suçlamaya devam ederek ve Putin'in askerlerine yardım eden herkesin tutuklanacağını açıkladı.