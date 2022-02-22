Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit

Ukrayna pazarı Türkiye için de kritik öneme sahip. Son yıllarda yakınlaşan ilişkileri ve artan ticaret hacminin yanı sıra 700'den fazla Türk şirketi ülkede faaliyet gösteriyor. Peki hangi Türk şirketi Ukrayna'da ne yapıyor?

TURKCELL'İN İŞTİRAK ŞİRKETİ DE ORADA

Dünya gazetesinden Göker Bilgiç'in haberine göreTurkcell'in tamamına sahip olduğu iştiraki Lifecell, Ukrayna'nın en büyük üçüncü mobil operatörü konumunda.

Grup gelirlerinin yüzde 10'unu oluşturan Turkcell'in uluslararası operasyonları içerisinde Ukrayna önemli bir pozisyonda bulunuyor. 2005 yılından bu yana ülkede faaliyet gösteren şirketin, 10 milyonu aşkın abonesi bulunuyor.

ANADOLU EFES İŞTİRAKİ 3 FABRİKADA ÜRETİM YAPIYOR

Anadolu Efes ile AB InBev'in ortak girişimi AB InBev Efes, Ukrayna ve Rusya'da pazarın lider şirketleri arasında yer alıyor. Şirketin Ukrayna'da 7 bin çalışanı ve 3 bira fabrikası, Rusya'da ise 11 bira fabrikası bulunuyor.

ŞİŞECAM FABRİKASI RUSYA SINIRINDA

Cam ambalaj pazarının önemli şirketlerinden Şişecam da hem Ukrayna hem de Rusya'da üretim yapıyor. Şirketin Rusya'da 5, Ukrayna'da 1 tesisi bulunuyor. Ukrayna'daki tesis Rusya ile sınır olan Kharkov bölgesinde yer alıyor.

TÜRK MÜTEAHHİTLER UKRAYNA'DA

Ukrayna, Türk inşaat şirketlerinin yoğun faaliyet gösterdiği bir pazar. Türk şirketleri Ukrayna'nın özellikle altyapı projelerinde adından söz ettiriyor. Doğuş İnşaat, geçen yıl Kremençuk bölgesinde 2 km uzunluğundaki karayolu köprü projesi ihalesini kazandı.

Ülkedeki en büyük yabancı şirketler arasında yer alan Onur İnşaat, geçtiğimiz günlerde Jitomir Havaalanı yenileme ihalesini yaklaşık 1,8 milyon dolara kazandı. Kiev'in en büyük caddesini 26,5 milyon dolara yenileyen şirket, başkentin çevre yolu ihalesi için de teklif verdi. Şirket bu yılın Ocak ayında ülkenin en yüksek köprüsü olan Zaporoje Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi.

Limak İnşaat, 2016 yılında Ukrayna'nın Dnipro kentinde metro ihalesi kazanmıştı. İhale bedeli 224 milyon euro olan projenin 2024 yılında tamamlanması planlanıyor. Ayrıca şirket, 2020 yılında Ukrayna Devlet Kara Yolları Kurumu ile çeşitli projelerin inşaatına yönelik iş birliği anlaşması imzalandı. Projelerin toplam değerinin yaklaşık 3 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.

OTOKAR VE KARSAN BÖLGEYE OTOBÜS İHRAÇ EDİYOR

Hafif ve ağır ticari araç üreticisi Karsan, Rusya sınırında bulunan Kharkiv Belediyesi ile Nisan 2021'de 500 araçlık dev bir iş birliğine imza attı. Şirketin bölgeye üretim tesisi kurmayı planladığı da belirtilmişti. Karsan, Ocak ayında 150 adetlik Jest ve Atak aracının kente teslimatını gerçekleştirdi. Kalan kısım ise birkaç yıl içinde teslim edilecek.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 2020 yılında Ukrayna'nın Vinitsa Bölgesi ile 18 milyon liralık anlaşma yapmıştı. Anlaşma kapsamındaki 10 adet Kent otobüsleri Eylül 2021'de teslim edildi. Holding, geçtiğimiz yıllarda Budget başta olmak üzere araç kiralama sektörüne yönelik de yatırım yapmıştı.

SAVUNMADA ASELSAN İLE BAYKAR İLK İKİ ŞİRKET

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik yakınlaşmanın en fazla etki gösterdiği sektörler arasında savunma sanayi yer aldı.

Bu şirketler içerisinde ise ASELSAN ile Baykar öne çıktı. ASELSAN'ın yüzde 100 iştiraki ASELSAN Ukraine LLC, Ukrayna'da pazarlama ve iş geliştirme faaliyetlerini yürütmek 2020 yılında kuruldu. 2015 yılından bu yana pazarda faaliyet gösteren şirketin; bakım, onarım ve yenileştirme merkezi kurmayı planlandığı açıklanmıştı.

Baykar da Ukrayna ile iyi ilişkilere sahip şirketler arasında yer alıyor. Baykar'ın ürettiği insansız hava araçlarını satın alan Ukrayna, aynı zamanda Türkiye'ye savunma araçları için motor tedarik ediyor.

TÜRK ENERJİ ŞİRKETLERİ DE UKRAYNA'DA

Aksa Enerji, geçen yıl Ukrayna'nın iki belediyesi ile iş birliği anlaşması imzalamıştı. İzmail Belediye Meclisi ile yapılan anlaşmaya göre şirket, imzaladığı anlaşma kapsamında 260 MW'lık doğalgaz santralini finanse edecek ve işletecek. Aksa, ayrıca Odessa şehrine bir elektrik santrali kurulması için anlaşma imzaladı.

Girişim Elektrik iştiraki Europower Ukraine LLC, geçen yılın son günlerinde Odessa kentindeki fabrikası inşaatının tamamlandığını duyurdu. Şirket, bölgede öncelikle güneş enerjisi santalleri olmak üzere hem ürün hem de hizmet tedariki sağlıyor.

Eksim Enerji de Skole kentinde 67.2 megavatlık rüzgar enerji santrali projesini inşa ediyor.