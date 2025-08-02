Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Tesisi vuruldu - Son Dakika
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Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Tesisi vuruldu

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Ukrayna\'daki Zaporijya Nükleer Tesisi vuruldu
02.08.2025 23:24
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Ukrayna\'daki Zaporijya Nükleer Tesisi vuruldu
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Tesisi'nin vurulduğunu ve bölgeden dumanlar yükseldiğini duyurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin destek tesislerinin vurulduğunu aktardı.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ'NİN DESTEK TESİSLERİNİN VURULDU

Ajanstan yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nin UAEA ekibine tesisin saat 09'00'dan itibaren topçu ateşi ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu bilgisini ilettiği, UAEA ekibinin ise aynı saatlerde bölgedeki askeri hareketliliği duyduğu belirtildi.

SANTRALDEN 1.2 KİLOMETRE UZAKTA

Açıklamada, söz konusu nükleer santralden yaklaşık 1.2 kilometre uzaklıkta bulunan bir tesisten ise dumanların yükseldiğinin görüldüğü aktarıldı.

UAEA DİREKTÖRÜ GROSSİ'DEN 'İTİDAL' ÇAĞRISI

Açıklamada görüşüne yer verilen UAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi ise "Nükleer santralin yakınında meydana gelen herhangi bir saldırı, hedefi ne olursa olsun, nükleer güvenlik için de potansiyel riskler oluşturur ve önlenmelidir. Bir kez daha, nükleer kazaların devam eden riskini önlemek için nükleer tesislerin yakınında askeri güçlerin azami ölçüde itidal göstermesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alan ve Avrupa'nın en büyük nükleer enerji tesisi olan Zaporijya Nükleer Santrali, savaşın ortasında büyük bir nükleer risk unsuru haline geldi. 1984-1995 yılları arasında Sovyetler Birliği tarafından inşa edilen ve 6 reaktörden oluşan tesis, 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Rus güçlerinin kontrolüne geçmişti.

Santral, savaşın başlangıcından bu yana uluslararası toplumun yakından takip ettiği bir kriz bölgesi olarak dikkat çekiyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), santralde yaşanabilecek herhangi bir kazanın bölgesel değil, uluslararası çapta yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

ÇERNOBİL'İ HATIRLATAN BİR FELAKET YAŞANABİLİR

Şu anda elektrik üretmeyen santralde tüm reaktörler güvenlik gerekçesiyle kapatılmış durumda. Ancak bu durum, güvenlik risklerini ortadan kaldırmıyor. Aksine, savaşın sürmesi, altyapı zararları ve personel sorunları, olası bir felaketin kapısını aralıyor.

Olası bir kaza senaryosunda Çernobil'i hatırlatan bir felaket yaşanabileceği uyarısında bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde acilen askersizleştirilmiş bir güvenlik bölgesi oluşturulması gerektiğini vurguluyor. Ajans, taraflara santralin güvenliğini sağlamak adına uluslararası denetim ve iş birliği çağrısını sürdürüyor.

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Son Dakika Dünya Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Tesisi vuruldu - Son Dakika

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