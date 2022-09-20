Donetsk ve Luhansk'ın referandum kararına ABD ve NATO'dan tepki geldi: Kabul etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüden gösterdiği fotoğraf, en çok Yunan tarafını rahatsız etti

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde aylar süren çatışmaların ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna'da 2014 yılında başlayan iç savaşın ardından 2015 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden, Rusya'nın resmen tanıdığı Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya'ya bağlanma konusunda referandum düzenleme kararı aldı.

RUSYA İŞGALİNDEKİ YERLER DE REFERANDUM KARARI ALINDI

Rusya işgali altındaki Herson, Zaporijya ve Melitopol bölgeleri halk kongreleri de Donetsk ve Luhansk'ın Rusya'ya katılım için referandum düzenleme kararını ele alırken, bu bölgelerden de referandum düzenlenmesine destek kararları çıktı.

REFERANDUM TARİHİ BİLE BELLİ

Luhansk ve Donetsk bölgeleri tarafından yapılan ayrı açıklamalarda önümüzdeki 23 Eylül ile 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenleneceği kararı duyurulurken, Luhansk'tan yapılan açıklamada, "Halk Konseyi üyeleri gerçekleştirdikleri toplantı sırasında, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu'nun parçası olarak Rusya Federasyonu'na bağlanması konusundaki referanduma ilişkin yasayı kabul etmişlerdir" denildi.

"DONBASS EVE DÖNÜYOR"

Donetsk Bölgesi Başkanı Denis Puşilin de düzenlenen halk kongresinde yaptığı konuşmada, "Donbass eve dönüyor. Bunun zamanında olduğunu düşünüyorum. Katılacak tüm vatandaşlar için sağlamamız gereken güvenliği göz önünde bulundurarak bir oylama yapılacak. Sevgili Vladimir Vladimiroviç (Putin), referandumdan olumlu bir karar çıkması halinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin bir an önce Rusya Federasyonu'na katılması konusunu değerlendirmenizi rica ediyorum" dedi.

RUSYA OLUMLU KARŞILADI

Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki Donetsk ve Luhansk bölgelerinde alınan referandum kararlarının ardından, referandum kararlarını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Özel askeri harekatın en başından ve öncesinden itibaren halkların kaderlerine karar vermeleri gerektiğini söyledik. Donbass halkları kendi kaderlerinin efendisi olmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

"REFERANDUM KABUL EDİLİRSE, ABD RUSYA'NIN İDDİALARINI KABUL ETMEYECEK"

Dünyanın gündemine oturan bu gelişmeye ABD kanadından ilk tepki ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan geldi. Sullivan, Beyaz Saray günlük basın brifinginde "Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmek için sözde bir referandumu kullanacağını biliyoruz. Bu referandum, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine aykırıdır, uluslararası sistemi ve Birleşmiş Milletler şartını zedelemektedir. Şunu açıkça söyleyeyim, eğer bu referandum gerçekleşirse ABD hiçbir zaman Rusya'nın iddialarını kabul etmeyecektir." ifadesini kullandı.

NATO'DAN DA TEPKİ GELDİ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, de Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk ve Herson'da ayrılıkçıların düzenleyeceklerini açıkladığı seçimlerle ilgili sosyal medyada açıklama yaptı. "Sahte seçimlerin hiçbir meşruiyeti yoktur" diyen Stoltenberg, seçimlerin Rusya'nın Ukrayna'ya savaşında değişiklik getirmeyeceğini belirtti. Stoltenberg, "Bu Putin'in savaşının daha da artması demektir. Uluslararası camia uluslararası hukukun açık ihlalini kınamalı ve Ukrayna'ya desteğini artırmalıdır." ifadesini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ: TANIMAYACAĞIZ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların düzenleyeceklerini açıkladığı referandumla ilgili yazılı açıklama yapıldı. "Bu, Rusya'nın yasa dışı askeri kontrolünü meşrulaştırma girişimidir." denilen açıklamada eylemin Ukrayna'nın sınırlarını zorla değiştirmeyi amaçladığı belirtildi. Açıklamada, AB'nin bu tür "halk oylamalarını" şiddetle kınadığı ifade edilirken "Bu tür eylemlerin sonuçları hükümsüz olacak ve AB ile üye ülkeleri tarafından tanınmayacak." denildi.