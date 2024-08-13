Ukrayna, Rusya topraklarında kontrolü ele geçirdiği bölgeleri geri çekecek mi? - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya topraklarında kontrolü ele geçirdiği bölgeleri geri çekecek mi?

Ukrayna, Rusya topraklarında kontrolü ele geçirdiği bölgeleri geri çekecek mi?

Ukrayna'nın Rusya topraklarında kontrolü ele geçirdiği bölgeleri geri çekme veya tutma kararı vermesi gerekiyor. Bu karar, Rusya'ya baskı yapma ve gelecekteki müzakerelerde pazarlık kozu olarak kullanma potansiyeline sahip.

13.08.2024 21:54
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, son bir haftada Rusya topraklarında Kursk bölgesinde kontrolü ele geçirdikleri küçük bölgeleri kalıcı olarak ellerinde tutmak gibi bir niyetlerinin olmadığını açıkladı.

Ama Kiev yine de bugün zorlu bir tercih yapmak zorunda - Moskova'ya maksimum baskı yapmak için güçlerini orada mı tutacak yoksa geri mi çekecek.

Rusya'nın insansız hava araçları, füzeleri ve kanatlı bombalarıyla her gün darbe alan Donbas'ta ön cephedeki yorgun güçleri yavaş yavaş geri çekilen Ukrayna, bu yaz iyi bir habere fazlasıyla ihtiyaç duyuyordu.

Ve Rusya'nın Kursk bölgesine yapılan bu olağandışı, iyi şekilde uygulanan sınır ötesi taarruzla, istediği iyi haberi aldı.

İsmini açıklamamızı istemeyen üst düzey bir İngiliz askeri kaynak, "Bu istilanın en çarpıcı yanı; hava savunmasından elektronik harbe, zırhlı birliklerden piyadelere kadar, Ukraynalıların silahlı harbi ne kadar iyi öğrenmiş oldukları. Bu etkileyici" diyor.

Ukraynalılar saldırıda Alman Marder'ler ve diğer zırhlı araçlar da dahil, Batı'nın gönderdiği bazı modern silahları da geçen yazdan çok daha etkili kullanıyor gibi görünüyor. Geçen yaz Rus ordusunu Ukrayna'nın güneydoğu bölgelerinden çıkarmakta başarısız olmuşlardı.

Peki Ukrayna'nın Rusya'ya yaptığı bu baskın, buradan nereye gidecek?

Daha temkinli tarafta yer alanlar, Ukrayna'nın vermek istediği mesajı - Putin'in seçimi olan savaşın artık Rusya'ya da acı getiriyor olduğu mesajını Rusya'ya vermiş olduğunu söyleyecektir. Donbas'taki cephede yaşadığı gerilemelere rağmen Ukrayna modern muharebe tekniklerini kullanarak, sofistike bir bileşik silahlı saldırı düzenleyebildiğini gösterdi.

Bir diğer deyişle temkinli taraftakiler, 'Kremlin'in burnunu kanattıktan sonra, Putin Ukrayna güçlerini yakalayıp öldürecek daha fazla güç göndermeden önce Ukrayna'nın şerefli bir şekilde geri çekilmesini' savunacaktır.

Ama geri çekilmek Ukrayna'nın bu sınır ötesi saldırısının iki bariz hedefini boşa çıkarabilir; Rusya'yı bazı güçlerini Donbas'tan geri çekmek zorunda bırakacak bir baskı uygulamak, ve gelecekteki barış müzakerelerinde pazarlık kozu olarak kullanabileceği kadar Rus toprağını elinde tutmak.

İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nden Dr David Blagden "Kiev elinde Rus toprağı tutarsa, kendi topraklarını geri alabilmek için daha güçlü bir pozisyonda olur. Kiev ayrıca Ruslar'ın Putin rejiminin 'tam muktedir' olduğuna dair algısını zedeleyerek, Kremlin'i iktidarını tehlikeye atmamak için bir anlaşma aramaya itmeyi de amaçlıyor olabilir" diyor.

Burada net olan bir şey var: Rusya lideri Putin'in bağımsız bir ülke olarak bile var olmaması gerektiğini düşündüğü Ukrayna'nın askerlerinin Rusya topraklarında olması, Rusya için katlanılamaz bir durum.

Putin bu sorunun üstüne bulabildiği her şeyi fırlatacak ve aynı zamanda Ukrayna'ya Donbas'ta yaptığı baskıyı artıracak, buradaki sivilleri daha fazla drone ve füze saldırılarıyla cezalandıracaktır.

Putin'in duyduğu rahatsızlığı, dün Moskova'da düzenlediği acil durum toplantısının televizyona yansıyan karelerde görmek çok kolaydı.

Yani Ukrayna'nın kumarı işe yaradı mı?

Bunu söylemek için hâlâ çok erken. Ukrayna güçleri Rusya toprakları içinde kalmayı sürdürürse, Moskova'nın vites artırmasıyla birlikte gittikçe şiddetlenen saldırılara hedef olabilirler.

Dr Blagden "Sınır ötesi saldırıyı sürdürüp, ele geçirilen toprakların kontrolünü sağlamaya çalışmak; personel, ekipman ve lojistik anlamında çok talepkar bir iş, özellikle de tedarik hatları uzadıkça" uyarısını yapıyor.

Bu şüphesiz Ukrayna'nın bu yılki en cesur adımıydı, ve de en risklisi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Ukrayna, Rusya topraklarında kontrolü ele geçirdiği bölgeleri geri çekecek mi? - Son Dakika

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