Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı

Haberin Videosunu İzleyin
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
14.01.2026 23:12  Güncelleme: 00:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Haber Videosu

ABD Başkanı Trump'ın "İranlılar protestolarınıza devam edin. Yardım yolda." açıklaması Tahran'a saldırı endişelerini artırırken, ülkelerden peş peşe adımlar geldi. İsrail, Nevatim Hava Üssü'nü tahliye ederken, ABD ve İngiltere Katar'daki üssü boşaltma kararı aldı. İran'a seyir halinde olan çok sayıda gemi uluslararası sularda demir attı, Alman havayolu şirketi Lufthansa, İsrail ve İran'a olan tüm uçuşlarını durdurdu.

İran'da hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar ülke geneline yayılırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın peş peşe tepkileri Orta Doğu'da endişeleri artırdı. Trump'ın önceki gün yaptığı, "İranlı vatanseverler, protestolarınıza devam edin. Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle olan tüm toplantılarımı iptal ettim. Yardım yolda" tehdidinin ardından çok sayıda ülke müdahale ihtimaline karşı peş peşe İran kararları almaya başladı.

İSRAİL, NEVATİM HAVA ÜSSÜNÜ TAHLİYE EDİYOR

İran'a seyir halinde olan çok sayıda gemi, İran limanlarına girmeyip açık sularda demir attı. İsrail, Nevatim Hava Üssü'nü kısmen tahliye etmeye başladı.

ABD VE İNGİLTERE'DEN KATAR'DAKİ HAVA ÜSSÜNÜ BOŞALTMA KARARI

İran'a olası saldırı öncesi ABD Hava Kuvvetleri, Katar'da El Udeyd Üssü'ndeki askeri uçaklarını tahliyeye başladı. Üsten en az 6 adet KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı peş peşe havalandı.

İngiliz medyasındaki habere göre, ABD'nin ardından İngiltere de Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ndeki askerlerini çekme kararı aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, güvenlik nedeniyle asker konuşlandırma ve çekme kararlarıyla ilgili detay paylaşmayacaklarını belirtti. Sözcü, önceliklerinin her zaman personelin güvenliği olduğunu, buna askerlerin geri çekildiği durumların da dahil olduğunu aktardı.

Güney Kıbrıs'taki İngiliz hava üssünden bir tanker uçağın Katar'daki üsse doğru yola çıktığı bilgisi de haberlerde yer aldı.

LUFTHANSA, İSRAİL VE İRAN UÇUŞLARINI ASKIYA ALDI

Almanya da harekete geçti. Alman hükümeti NOTAM yayınladı. Alman havayolu şirketi Lufthansa, İsrail ve İran'a olan tüm uçuşlarını askıya aldı. Alman yetkililer, havayolu şirketlerine İran hava sahasına girmemeleri konusunda uyarı gönderdi.

İTALYA VE POLONYA'DAN İRAN'DAKİ VATANDAŞLARINA UYARI

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İran'dan ayrılma imkanı olan İtalyan vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrı yaptı. Polonya Dışişleri Bakanlığı da , bölgedeki son gelişmelerin ardından vatandaşlarına "İran'ı derhal terk edin" uyarısında bulundu.

İNGİLTERE, TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNİ BOŞALTTI

İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki protestolar nedeniyle geçici olarak kapatılırken tüm personel de geçici olarak ülke dışına çıkarıldı. Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarıları sayfasında en son 9 Ocak'ta güncellenen İran'a yönelik uyarılara 14 Ocak gecesi itibarıyla Büyükelçiliğin kapatıldığı bilgisi eklendi.

Seyahat uyarısında, "Güvenlik nedeniyle Büyükelçilik personeli geçici olarak İran'dan çıkarılmıştır. Büyükelçiliğimiz uzaktan hizmet vermeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

"ZOR DURUMDA KALIRSANIZ İNGİLTERE HÜKÜMETİ YARDIM EDEMEYECEK"

Uyarı sayfasında eylemlerin yapıldığı bölgelere yakın olanların dikkatli olması gerektiği belirtilirken, İran'a tüm seyahatlerin iptal edilmesi çağrısı yapıldı.

İngiltere'nin İran'daki vatandaşlarına verebileceği hizmetin sınırlı olduğu da aktarılan uyarıda, "Acil bir durumda yüz yüze konsolosluk hizmeti verilemeyecektir. İran'da zor durumda kalırsanız İngiltere hükümeti size yardım edemeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Lufthansa, İngiltere, İsrail, Tahran, Güncel, Dünya, Katar, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı - Son Dakika

Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok
Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPGSDG saflarında Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar
ABD’li komutandan Halep mesajı Tarafını açıkça ilan etti ABD'li komutandan Halep mesajı! Tarafını açıkça ilan etti
Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun
İran’daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550’ye yükseldi İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi
Trump’a soğuk duş Kendisine “Pedofili koruyucusu“ diyen işçiye verdiği yanıta bakın Trump'a soğuk duş! Kendisine "Pedofili koruyucusu" diyen işçiye verdiği yanıta bakın
İnşaat vinci trenin üzerine devrildi 22 kişi öldü, onlarca yaralı var İnşaat vinci trenin üzerine devrildi! 22 kişi öldü, onlarca yaralı var
Emirhan İlkhan, Roma’yı 90’da yıktı: Torino çeyrek finalde Emirhan İlkhan, Roma'yı 90'da yıktı: Torino çeyrek finalde
Esra’yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisi hakkında yeni gelişme Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisi hakkında yeni gelişme
“Bu kış sert geçecek“ diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi "Bu kış sert geçecek" diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

23:41
Tedesco’dan Kante sorusuna bomba cevap
Tedesco'dan Kante sorusuna bomba cevap
22:52
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe’ye geliyor
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe'ye geliyor
22:29
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi
31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
22:13
Danimarka Dışişleri Bakanı’ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu’nda yeni bir güvenlik durumu var
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var
21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
21:11
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
21:02
Fenerbahçe’ye Musaba’dan kötü haber
Fenerbahçe'ye Musaba'dan kötü haber
20:48
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
20:09
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
19:58
Witkoff: Gazze Barış Planı’nın ikinci aşaması başladı
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı
19:37
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
19:28
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 05:58:20. #7.11#
SON DAKİKA: Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.