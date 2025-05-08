Vatikan'da beyaz duman yükseldi! İşte Katoliklerin yeni papası - Son Dakika
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Dünya

Vatikan'da beyaz duman yükseldi! İşte Katoliklerin yeni papası

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Vatikan'da 133 kardinal, yeni papayı seçmek için konklavda 3. kez bir araya geldi. Toplantının ardından Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın seçildiği anlamına gelen beyaz duman yükseldi. Yeni papa 69 yaşındaki ABD'li Robert Prevost oldu. Tarihteki ilk ABD'li Papa olan Prevost, kendine Papa 14. Leo adını seçti.

08.05.2025 19:09
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Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi.

VATİKAN'DA YENİ PAPA SEÇİLDİ

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından makamın "boş" ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan'da, ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin ikinci gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papayı belirledi. Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirlendiği, Sistine Şapeli'nin bacasında beyaz dumanın tütmesiyle anlaşıldı.

Vatikan'da beyaz duman yükseldi! İşte Katoliklerin yeni papası

YENİ PAPA ROBERT PREVOST

Beyaz dumanın yükselmesinin ardından yeni papanın ismi de açıklandı. Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki Robert Prevost oldu. Tarihteki ilk ABD'li Papa olan Prevost, kendine Papa 14. Leo adını seçti.

Vatikan'da beyaz duman yükseldi! İşte Katoliklerin yeni papası
Robert Prevost

HALKI SELAMLADI

Yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya tanıtıldı. Yeni papayı dünyaya, "Protodiacono" sıfatını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince "Habemus Papam (Bir papamız var)" diyerek takdim etti.

Vatikan'da beyaz duman yükseldi! İşte Katoliklerin yeni papası

BEYAZ DUMANIN YÜKSELMESİYLE BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

Yeni papanın, 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildiği biliniyor. Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda dumanın çıkmasını bekleyen pek çok kişi, dumanın renginin beyaz olduğunu görünce büyük sevinç yaşadı, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Vatikan'da beyaz duman görüldü, yeni papa seçildi

Katolik Kilisesi'ndeki 266 papadan bugüne kadar 200'den fazlası İtalyan olurken, en son 2013 yılındaki Konklav'da ilk kez Amerika kıtasından bir papa seçilmiş ve Arjantinli Franciscus papa olmuştu.

Vatikan'da beyaz duman görüldü, yeni papa seçildi

15 ÜLKE KARDİNALLER ARASINDA İLK KEZ YER ALDI

Bugün başlayan konklavda 6 kıtada 71 farklı ülkeden kardinal yer aldı. Müteveffa Papa Francis'in aralarında Orta Afrika Cumhuriyeti, Haiti, Malezya, Myanmar, Paraguay ve Singapur'un da bulunduğu ve daha önce hiç kardinali olmayan birçok ülkeye kardinal ataması yapması sebebiyle bu konklavda 15 ülke, tarihlerinde ilk defa seçici kardinallerle temsil edildi.

Vatikan\'da beyaz duman yükseldi! İşte Katoliklerin yeni papası

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Son Dakika Dünya Vatikan'da beyaz duman yükseldi! İşte Katoliklerin yeni papası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Johny Guitar:
    chp den birini seçmişlerdir 141 157 Yanıtla
    Ponçik Pamuk:
    CHP kadar taş düşsün başınıza 0 0
  • 205622:
    Tayyip yeniden aday olacakmış onu diyurdular 99 108 Yanıtla
    Murat Zor:
    papa seçimi sizi ilgilendirir malum hayranları sizsiniz trol 0 0
  • Hakan:
    Antik çağda mı yaşıyorsunuz be oğlum duman nedir bu ne geri kafalılık 138 24 Yanıtla
    ercan aksu:
    hacı büyüyü bozma. herkes mutlu bu şekilde 0 0
  • 153246:
    lütfen reisimiz yeni papa olsun .bizler yeterince uçtuk.birazda Avrupa uçsun , dünya lider görsün 86 59 Yanıtla
    Johny Guitar:
    ananın yap rahibe olarak 0 0
  • Fahri Sağgül:
    Müjde egzoz'dan beyaz dumaç çıktı çok önemliydi.))))) 73 10 Yanıtla
  • Seyfi Başcıl:
    ya şu uygulamaya yorum yapanların diploması isminin yanında görünsün nolur ya. 41 17 Yanıtla
  • gezginler:
    Onlardan Kara Duman çıkarmak lazımda bakma sen birlik beraberlik yok Müslümanlarda, hatta daha çok düşmanlık besliyorlar kuyusunu kızıyorlar ,Azabaycan dostumuz diyoruz kardeşiniz diyoruz onlarda bizim düşmanımız itralile dosttuz diyorlar bu nasıl iş 38 7 Yanıtla
  • 124212421:
    vatikan conta yaktı ???? 38 5 Yanıtla
  • Ahmet Kara:
    ne lan bu ,ne ilkelmis bunlar ???????? 28 11 Yanıtla
  • yavuz atalay:
    babanız muhtar seçilse bu kadar sevinmezsiniz… 25 5 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Din benim icin afyon demektir 9 14 Yanıtla
    ercan aksu:
    ee napalım 0 0
  • 263471+×÷:
    bizim zübüğü de aday gösterebilirlerdi ...nasıl olsa diploma şartı aranmıyormuş papalık için..::))) 21 2 Yanıtla
    ercan aksu:
    o da olur çalaroğlu da olur. hepsi yiyici farketmez 0 0
  • Kemal:
    orta çağ kafası 14 7 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    Bizler yani müslümanlar birleşip halife bile secemiyor Ne kadar acı 15 4 Yanıtla
    ercan aksu:
    sen önce müslüman ne bi kavra diğerine bakarız 0 0
  • Halis demir:
    bu haber caapelileri ilgilendiriyor onlar imsmları hocaları sevmez fakat pamuğu onlara tıkattırırlar. 5 12 Yanıtla
    ercan aksu:
    chp li değilim. hiç bir partili değilim. de ben de hem namazımsıyı kıldırma memur larını hem de papa mapa sevmem 0 0
  • yobaz deşen:
    din heryerde aynı yalan 6 11 Yanıtla
    ercan aksu:
    çünkü para her yerde para. insanların çoğuna uyarsan seni doğru yoldan ayırırlar. 0 0
  • 149614:
    Bizde de diyanet işleri başkanı bu şekilde seçilsin. Bizim diyanet işleri başkanı ne Arapça ne ingilizce ne de bir başka Nil bilmiyor. Hiç yoktan din ve devlet işleri ayrı ayrı olmuş olur. 12 5 Yanıtla
  • Ozan:
    bunların herşeyi bacaya bağli Noel bile bacadan geliyo papalari dumanla belirleniyo?? 11 4 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Derdi bizi mi gerdi 8 4 Yanıtla
    ercan aksu:
    haber medyası yönlendiriyor işte 0 0
  • Faruk aydoğan:
    Hepsi sigara yakmış belki yine olmadı diye :)) 7 3 Yanıtla
  • Musa:
    şu kafirlerin haberini yapmasanız olur 7 2 Yanıtla
  • Aziz ALTINOK:
    Elhamdülillah Müslümanız, Benim dinim ne güzel bir din, Benim kitabım Kur'an-ı Kerim ne doğru bir kitap (Zalikel Kitabu Lareyba Fiihh "Kendisinde şüphe olmayan tek kitap"), Ümmeti için kendini feda eden benim Peygamberim Muhammed Mustafa (S.A.V) ne güzel bir elçi, ne güzel bir peygamber, ne kadar şükretsek azdır. Bunu her geçen gün biraz daha iyi anlıyorum. 8 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    iznik zıyaretı seytan kapısı olacakmı ızleyın bakalım tarsus kazısından ne cıkardılar acaba 6 1 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Türk ve İslam aleminin hayırlarına vesile olsun inşallah.. 5 0 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Ak ....öt kara ...öt ortaya çıktı o zaman 3 1 Yanıtla
  • Gözde Lektemur:
    69 yaşında he allahim ya neden gençler falan seçilmiyor ki bi gidin ya 2 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Vallahi ben değilim 1 1 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Yeni hasım seçilmiş, açılsın bacanın dumanları 1 0 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    Bir duman çıktı diye bu kadar seviniyorlar demek ben gaz çıkarsam ne olur düşünemiyorum. 1 0 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    hz.yusuf zamanında elleriyle put yapıp ona tapıyorlar ve o putların yerine yemek yiyorlardı aynı zihniyet elleriyle seçtikleri birine tapıyorlar .ve ülke olarak biz bazıya özenmeye çalışıyoruz. 1 0 Yanıtla
  • orhan kocabıyık:
    Kutsal damacan'ın son versiyonu demek ki sandıkta bir şey yok ?? 1 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    burayada ABD li papa geldiyse dünya karışacak demektir.. 0 0 Yanıtla
  • Khamet:
    abd nin Trump ın istediği abd vatandaşı oldu bu vaikan da politika nın daniskası dönüyor hani burda dünyadan uzak sadece din geçerli diyorlardı 0 0 Yanıtla
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