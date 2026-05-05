Venedik Bienali'nde Jüri İstifası: Tartışmalı Katılımcılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Venedik Bienali'nde Jüri İstifası: Tartışmalı Katılımcılar

Venedik Bienali\'nde Jüri İstifası: Tartışmalı Katılımcılar
05.05.2026 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venedik Bienali öncesi jüri, Rusya ve İsrail'in katılımına ilişkin toplu olarak istifa etti.

Dünyanın önde gelen uluslararası sanat etkinliklerinden Venedik Bienali'ne Rusya ve İsrail'in katılımı ile ilgili tartışmalar üzerine açılışa günler kala jüri toplu olarak istifa etti.

Rusya, 2022'deki Ukrayna işgali sonrası Avrupa çapında kültürel etkinliklerden dışlanmış ve Venedik Bienali yönetimi de aynı yıl, "etkinliklerinde Rus hükümetiyle bağlantılı herhangi bir sıfatla resmi delegasyonların, kurumların ve şahsiyetlerin varlığını kabul etmeyeceklerini" açıklamıştı.

Bu sene ise 9 Mayıs'ta başlayacak 61. Venedik Bienali'nde Rusya pavyonunun yeniden açılması planlanıyor.

Ukrayna, bu karar üzerine bienalin "savaş suçlarını aklama sahnesine" dönüşmemesi çağrısı yaparken Avrupa Birliği (AB) de bienale sağlanan fonu çekebileceği uyarısı yaptı.

İtalya'da iktidardaki sağ koalisyon hükümeti tarafından 2024'te Bienal Vakfı başkanlığına getirilen Pietrangelo Buttafuoco ise tepkilere karşılık olarak, sanatın diyalog zemini olması gerektiğini ve "sansüre" karşı olduğunu söyledi.

İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ve Başbakan Giorgia Meloni, kendilerinin bu karara katılmadığını ancak katılımcı ülkelerle ilgili kararı bienal yönetiminin özerk olarak aldığını belirtti.

Rusya'nın yanı sıra İsrail'in katılımı da tartışmalara neden oluyor. 2024'teki son bienalde İsrail pavyonu, Gazze'deki operasyonlar nedeniyle sanatçıların isteği üzerine kapalı kalmıştı.

'İnsanlığa karşı suç' unsuru

Kültür Bakanlığı bu hafta, Venedik'e müfettiş göndererek incelemelerde bulundu.

Bienal jürisi de önce ödüllerden, "liderleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından insanlığa karşı suçlarla suçlanan ülkeleri", yani İsrail ve Rusya'yı, dışlama kararı aldı. Bu karar da tartışmalara yol açınca uluslararası jüri 30 Nisan'da toplu olarak istifa etti.

5 kişilik jüri heyeti istifa açıklamasında, insanlığa karşı suçlarla itham edilen ülkelerin Altın Aslan ödülleri değerlendirilmesine alınmamasına dair 22 Nisan tarihli kararlarına ithafta bulundu.

Brezilyalı sanat yönetmeni Solange Oliveira Farkas başkanlığındaki jürinin istifası üzerine ödül töreni açılış tarihi olan 9 Mayıs'tan kapanış tarihi 22 Kasım'a ertelendi.

Ayrıca, ziyaretçilerin oylarıyla verilecek yeni bir "Ziyaretçi Aslanı" ödülü tesis edildi. Bu ödül kategorisine Rusya ve İsrail'in de dahil edilmesi bekleniyor.

İtalya basını, bienalin açılışına günler kala yaşanan bu krizi "eşi görülmemiş" bir gerginlik, "kaos" ve "fiyasko" gibi ifadelerle baş sayfalara taşıdı.

Salvini'den destek

Başbakan Meloni dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın katılımına karşı olduğunu ancak kararın bienal yönetimine ait olması gerektiğini yineledi, "(Bienal Başkanı) Buttafuoco çok yetenekli biri ama ben olsam aynı tercihleri yapmazdım" dedi.

Daha önce de Rusya'nın katılımına destek veren Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ise festival başkanının kararına katıldığını söyledi.

Geçmişte Rusya lideri Vladimir Putin'in partisi ile yakın ilişkileri olan Salvini "Dostum Buttafuoco'nun ödülleri etkinliğin başında değil, sonunda verme kararının harika olduğunu düşünüyorum. Aslan ödülleri, beş jüri üyesi tarafından değil, ziyaretçiler tarafından verilecek. Dolayısıyla özerk ve demokratik bir bienal olacak; bundan daha iyisi olamazdı" dedi.

Ukrayna: 'Aklama sahnesi olmamalı'

Ukrayna hükümeti, bienalin "savaş suçlarını aklama sahnesi" olmaması gerektiğini savunuyordu. Geçen Mart ayında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha ve Kültür Bakanı Tetyana Berezhna bir açıklama yayımlayarak "Venedik Bienali, dünyanın en saygın sanat platformlarından biridir ve Rusya'nın Ukrayna halkına ve kültürel mirasımıza karşı her gün işlediği savaş suçlarını aklama sahnesi haline gelmemelidir" demişti.

Fransa, Almanya, İspanya ve Ukrayna da dahil olmak üzere 22 Avrupa ülkesinin kültür ve dışişleri bakanları Venedik Bienali Vakfı'na bir mektup yazarak Rusya'nın katılımının iptal edilmesini talep etmişti

Venedik Bienali Başkanı Buttafuoco, İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ve bienal yönetim kuruluna hitaben yazılan mektupta "Kültür, toplumların karşı karşıya olduğu gerçeklerden ayrı düşünülemez. Bu nedenle kültürel kurumlar yalnızca sanatsal önem değil, aynı zamanda ahlaki sorumluluk da taşırlar" deniliyordu.

Mektupta, "Ne yazık ki Rusya Ukrayna'ya karşı acımasız saldırgan savaşını sürdürmeye devam ediyor" denildi ve bu nedenle Rusya Federasyonu'nun Venedik Bienali'ne katılımının mevcut koşullar altında kabul edilemeyeceği belirtiliyordu.

Mektuba İtalya imza atmamıştı.

Başbakan Giorgia Meloni, muhalefette olduğu dönemde de iktidardayken de Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya yaptırımlardan yana tavır sergiledi.

Ancak koalisyon ortaklarından Matteo Salvini liderliğindeki Lig Partisi, Ukrayna işgali öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisiyle güçlü bağlara sahipti.

Venedik Bienali başkanlığına Pietrangelo Buttafuoco atandığında, İtalya'daki "kültürel hegemonya" tartışmaları yeniden alevlenmişti.

Muhalefet, sıklıkla solu kültürel hegemonya kurmakla suçlayan hükümetin önemli kültürel pozisyonlara siyasi atamalar yaptığı eleştirileri yapmıştı.

Bu seneki Venedik Bienali'nde Türkiye pavyonunda Nilbar Güreş'in "Gözlerinizden Öperim" adlı sergisi yer alacak.

Türkiye pavyonunun koordinasyonunu İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) yürütüyor.

Kış Paralimpik Oyunları'nda Rusya bayrağı

Bu yıl Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan İtalya, Paralimpik Oyunlar'da da Rusya'nın temsili nedeniyle tartışmalara sahne olmuştu.

Kış Paralimpik Oyunları'nın 6 Mart'ta yapılan açılış töreninde Rusya, Ukrayna işgali sonrası ilk kez olimpiyatlar seviyesinde bayrakla temsil edilmişti.

Ukrayna da dahil yedi ülkenin takımları protesto için Verona kentinde yapılan törene katılmamış, gönüllüler tarafından temsil edilmişti.

Öte yandan bu karar İtalyan kurumlar tarafından değil, Uluslararası Paralimpik Oyunlar Komitesi tarafından alınmıştı.

Rusya'nın küresel çapta "sahnelere dönüşü" olarak yorumlanan bu karar için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "kirli" ve "korkunç" demişti.

Kaynak: BBC

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Venedik Bienali'nde Jüri İstifası: Tartışmalı Katılımcılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
İran’dan ABD ve BAE’ye Özgürlük Projesi uyarısı İran'dan ABD ve BAE'ye Özgürlük Projesi uyarısı
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı Tatilcilerden tepki yağıyor Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor
Galatasaray’da Antalyaspor maçı öncesi yasak Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi yasak
Spor salonunda skandal görüntü Kadınları gizlice kayda aldı Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı
Yer: Kayseri Belediyenin diktiği laleleri böyle söktüler Yer: Kayseri! Belediyenin diktiği laleleri böyle söktüler
Fenerbahçe’de bomba Sidiki Cherif kararı Fenerbahçe'de bomba Sidiki Cherif kararı
JP Morgan’daki “köle“ skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada JP Morgan'daki "köle" skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada
Yok böyle gol Puskas alabilir Yok böyle gol! Puskas alabilir
Meksika ordusuna ait helikopter, kalkıştan hemen sonra düştü Meksika ordusuna ait helikopter, kalkıştan hemen sonra düştü

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:12:06. #7.13#
SON DAKİKA: Venedik Bienali'nde Jüri İstifası: Tartışmalı Katılımcılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.