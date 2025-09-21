Venezuela'dan Askeri Tatbikat Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Venezuela'dan Askeri Tatbikat Çağrısı

Haberin Videosunu İzleyin
Venezuela\'dan Askeri Tatbikat Çağrısı
21.09.2025 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Venezuela\'dan Askeri Tatbikat Çağrısı
Haber Videosu

Maduro, Trump'ın tehditlerine karşı siviller için askeri tatbikat düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Venezuela'yı "ABD'ye zorla gönderilen" göçmenleri geri almaması durumunda 'hesaplanamaz' sonuçlarla tehdit etti.

TRUMP'TAN VENEZUELA'YA AÇIK TEHDİT: ÖDEYECEĞİNİZ BEDEL HESAPLANAMAZ OLACAK

Trump, "Venezuela'nın, ABD'ye zorla gönderilen tüm mahkumları ve akıl hastanesindeki insanları derhal kabul etmesini istiyoruz. Binlerce insan, bu 'canavarlar' tarafından ciddi şekilde yaralandı ve hatta öldü. Onları derhal ülkemizden çıkarın, yoksa ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz olacak" dedi.

Venezuela, ABD Başkanı Trump'ın tehdidi karşısında sivillere askeri eğitim veriyor

VENEZUELA BM SORUŞTURMASI TALEP ETTİ

Venezuela ise 19 Eylül Cuma günü ABD'yi Karayipler'de 'ilan edilmemiş bir savaş' yürütmekle suçlayarak, son haftalarda teknelerde öldürülen ondan fazla sözde uyuşturucu kaçakçısını hedef alan ABD saldırılarına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) soruşturması talep etti.

Washington ise daha öncesinde, Venezuela kıyılarının uluslararası sularına savaş gemileri de konuşlandırarak, uyuşturucu karşıtı operasyon olarak adlandırdığı görev kapsamında Porto Riko'ya F-35 savaş uçakları göndermişti.

Venezuela, ABD Başkanı Trump'ın tehdidi karşısında sivillere askeri eğitim veriyor

SİVİLLER İÇİN BİR GÜNLÜK ASKERİ EĞİTİM

ABD'nin, Karayipler'de büyük bir deniz gücü konuşlandırması, ABD'nin Venezuela topraklarına saldırmayı planladığı endişelerini artırdı. Bunun üzerine Venezuela, Trump'ın tehditleri ve ABD'nin Karayipler'deki konuşlandırması karşısında dün ülkedeki siviller için bir günlük askeri eğitim düzenledi.

Venezuela, ABD Başkanı Trump'ın tehdidi karşısında sivillere askeri eğitim veriyor

Karakas'ın Petare mahallesinde, ana cadde silah kullanımı ve diğer "devrimci direniş" taktikleri hakkında mini kurslar için bir günlüğüne kapatıldı. Askerler, gönüllüleri 30 kişilik gruplar halinde maske takma, temel ilk yardım ve "ideolojik düşünce" gibi konularda eğitti. San Cristobal ve Barinas'ın da aralarında bulunduğu başka şehirlerde de benzer eğitimlerin verildiği, ancak katılımın çok yüksek olmadığı bildirildi.

Venezuela, ABD Başkanı Trump'ın tehdidi karşısında sivillere askeri eğitim veriyor

"KIŞLALAR HALKA GİDİYOR" SLOGANI

Tatbikatlar, "Kışlalar halka gidiyor" sloganıyla gerçekleştirildi. Maduro, yaptığı açıklamada, Venezuelıların egemenliklerini koruma konusunda ABD'den gelen tehditlere karşı daha önce hiç olmadığı kadar birleştiğini savundu ve halkın bu tatbikatlarla "emperyal tehditlere karşı durma kararlılığını" gösterdiğini ifade etti.

Venezuela, ABD Başkanı Trump'ın tehdidi karşısında sivillere askeri eğitim veriyor

MADURO'DAN SİVİLLERE ÇAĞRI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 18 Eylül Perşembe günü ülke genelindeki yedek askerleri, milis güçleri ve gençleri kışlalarda düzenlenen atış eğitimlerine davet etmişti. Maduro, "sivillerin de katılımına açık askeri tatbikatlar yapılacağını" açıklayarak, "askerlerin işçi mahallelerine gönderileceğini ve halka silah kullanımını öğretmelerinin sağlanacağını" belirtmişti.

Venezuela, ABD Başkanı Trump'ın tehdidi karşısında sivillere askeri eğitim veriyor

MİLİSLER KONUŞLANDIRILDI

Ayrıca Venezuela yerel basınında yer alan haberlerde, Bolivarcı Milislerin başkent Karakas ve diğer bölgelerde konuşlandırıldığı aktarıldı. ABD medyası ise bazı sivillerin milislere katılmak üzere başvuruda bulunduğunu bildirdi. Venezuelalı yetkililer, bu adımın "ABD'den gelen tehditlere karşı kapsamlı savunma" amacı taşıdığını belirtirken, hükümetin üst düzey isimlerinden Diosdado Cabello da ülkenin her türlü saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Nicolas Maduro, Donald Trump, Donald Trump, Venezuela, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Venezuela'dan Askeri Tatbikat Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Altın damlayan ağaç’ olarak biliniyor, sahibine servet kazandırıyor 'Altın damlayan ağaç' olarak biliniyor, sahibine servet kazandırıyor
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Doğum günü hediyesi hayatını altüst etti Şimdi tek bir hayali var Doğum günü hediyesi hayatını altüst etti! Şimdi tek bir hayali var
Hayatı kabusa döndü ’Önemli değil’ deyip erteledi, konuşamaz hale geldi Hayatı kabusa döndü! 'Önemli değil' deyip erteledi, konuşamaz hale geldi
Denizi olmayan ilde balıkçılıktan aylık 200 bin TL kazanıyor Denizi olmayan ilde balıkçılıktan aylık 200 bin TL kazanıyor
Kapadokya’da milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı Kapadokya'da milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı
Ben Affleck ve Jennifer Lopez malikanelerini satıyor: Fiyat 16 milyon dolar düştü Ben Affleck ve Jennifer Lopez malikanelerini satıyor: Fiyat 16 milyon dolar düştü
Fenerbahçe kongresinde ortalık karıştı Fenerbahçe kongresinde ortalık karıştı
Paşinyan’da çarpıcı Türkiye duyurusu Beklentisini açık açık söyledi Paşinyan'da çarpıcı Türkiye duyurusu! Beklentisini açık açık söyledi
Rezilliklerine çarşafı alet ettiler ama unuttukları bir şey vardı Rezilliklerine çarşafı alet ettiler ama unuttukları bir şey vardı
Fenerbahçe kongresinde Aziz Yıldırım tezahüratı Fenerbahçe kongresinde Aziz Yıldırım tezahüratı
Mağaza açılışında izdiham Polis ezilme tehlikesi yaşadı Mağaza açılışında izdiham! Polis ezilme tehlikesi yaşadı
Huzurevinde kalıyor: Ruhsar’ın Gözüm Ablası son haliyle sevenlerini kahretti Huzurevinde kalıyor: Ruhsar'ın Gözüm Ablası son haliyle sevenlerini kahretti
Yasemin Ergene için olay yorum: 14 yıl bastırılmış kadın Yasemin Ergene için olay yorum: 14 yıl bastırılmış kadın
Trump uyuşturucu taşıyan tekneyi vurduklarını açıkladı: 3 narko-teröristi öldürdük Trump uyuşturucu taşıyan tekneyi vurduklarını açıkladı: 3 narko-teröristi öldürdük
Direksiyonda cinsel içerikli film izlerken kazaya sebep oldu Direksiyonda cinsel içerikli film izlerken kazaya sebep oldu

22:31
Dursun Özbek’ten Sadettin Saran’a telefon
Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a telefon
22:24
3 ülkenin ardından Portekiz de Filistin devletini resmen tanıdı
3 ülkenin ardından Portekiz de Filistin devletini resmen tanıdı
22:00
10 kişili Kasımpaşa’dan Fenerbahçe’ye çelme
10 kişili Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye çelme
21:11
Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran: Kutlama yapmayacağız
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran: Kutlama yapmayacağız
21:07
Seçimi kaybeden Ali Koç’tan ilk sözler
Seçimi kaybeden Ali Koç'tan ilk sözler
20:53
Seçimin sonucunu öğrenen Fenerbahçe taraftarı bakın ne yaptı
Seçimin sonucunu öğrenen Fenerbahçe taraftarı bakın ne yaptı
20:27
Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu
19:39
Netanyahu, 4 ülkenin Filistin’i tanımasına tehditle karşılık verdi: Bekleyin ve görün
Netanyahu, 4 ülkenin Filistin'i tanımasına tehditle karşılık verdi: Bekleyin ve görün
19:39
Sadettin Saran cephesinden Ali Koç’u çıldırtan beste
Sadettin Saran cephesinden Ali Koç'u çıldırtan beste
18:44
Galatasaray’a 5 atan Frankfurt’a sahasında büyük şok
Galatasaray'a 5 atan Frankfurt'a sahasında büyük şok
18:29
Ali Koç, oğluyla birlikte stadyum dışında bekleyen taraftarları selamladı
Ali Koç, oğluyla birlikte stadyum dışında bekleyen taraftarları selamladı
18:28
Fenerbahçe’de oy sayımı sırasında ortalık karıştı
Fenerbahçe'de oy sayımı sırasında ortalık karıştı
17:39
CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nda PM ve YDK listeleri belli oldu
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK listeleri belli oldu
17:31
Sandıklar açılmadan hemen önce Sadettin Saran’dan flaş hamle
Sandıklar açılmadan hemen önce Sadettin Saran'dan flaş hamle
16:56
Ali Koç’tan Hacıosmanoğlu’na olay sözler: Büyük hata yaptı
Ali Koç'tan Hacıosmanoğlu'na olay sözler: Büyük hata yaptı
16:04
İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin’i devlet olarak tanıdı
İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i devlet olarak tanıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2025 23:09:35. #7.13#
SON DAKİKA: Venezuela'dan Askeri Tatbikat Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.