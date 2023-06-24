Wagner Ordusu İsyan Etti: Rusya'nın Askeri Güçsüzlüğü Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Wagner Ordusu İsyan Etti: Rusya'nın Askeri Güçsüzlüğü Ortaya Çıktı

24.06.2023 22:39

Wagner lideri Prigojin'in isyanı Rusya'nın askeri olarak ne kadar zayıf olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Wagner ordusunun isyanı 24 saatte inanılmaz boyutlara ulaştı. Rostov'u tek bir mermi sıkmadan ele geçiren Wagner güçleri başkent Moskova'ya doğru ilerlemeye başladı. Wagner'in ilerleyişi Rus güçlerinde büyük bir paniğe neden oldu.

Wagner lideri Prigojin'in başkaldırısı, dünyanın süper güçlerinden biri olarak gösterilen Rusya'nın olası bir isyana karşı içeride ne kadar zayıf olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

ROSTOV'U ELE GEÇİRDİLER

Prigojin, dün gece saatlerinde Rus ordusunun birliklerini vurduğunu öne sürerek başkaldırdı. Paralı asker grubu Wagner güçlerinin isyanı 24 saatte inanılmaz boyutlara ulaştı. Rostov'u tek bir mermi atmadan ele geçiren Wagner güçleri başkent Moskova'ya doğru ilerlemeye başladı.

Wagner isyanı Rusya'nın askeri gücündeki zafiyetleri gözler önüne serdi

RUSYA BÜYÜK PANİK YAŞADI

Wagner'in ilerleyişi Rus güçlerinde büyük bir paniğe neden oldu. Moskova'nın kaybedilmesinden korkan Rusların, başkenti savunmak için yaptıkları hamleler tüm dünyayı şoke etti.

Wagner isyanı Rusya'nın askeri gücündeki zafiyetleri gözler önüne serdi

WAGNER'İN KARŞISINA ÇIKMAK YERİNE HENDEK KAZDILAR

Rus ordusu Moskova'ya girişi önlemek için Wagner'in karşısına çıkmak yerine hendek kazıp kum yüklü kamyonlarla yolları kapatmayı tercih etti. Ancak Wagner güçleri barikatları aşarak Moskova'ya doğru ilerleyişini sürdürdü.

Wagner isyanı Rusya'nın askeri gücündeki zafiyetleri gözler önüne serdi

LUKOŞENKO DEVREYE GİRİNCE İSYAN SONA ERDİ

Moskova'ya 200 kilometre mesafe kalırken, Belarus Devlet Başkanı'nın araya girmesiyle isyan sona erdi. Prigojin ilerleyişini durdurup askerlerini cepheye geri gönderdi.

Wagner isyanı Rusya'nın askeri gücündeki zafiyetleri gözler önüne serdi

RUSYA'NIN ASKERİ KANADININ GÜÇSÜZLÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

ABD'nin karşısındaki en büyük güç olarak gösterilen Rusya'nın isyanı bastırmak yerine yaptığı savunma hamleleri ise akıllarda soru işareti bıraktı. Rus ordusunun Wagner güçlerinin ilerleyişini durdurmak için hendek kazıp ve yolları kapatmaya çalışması "Süper güç Rusya ülke içindeki bir isyana karşı aciz kaldı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Wagner isyanı Rusya'nın askeri gücündeki zafiyetleri gözler önüne serdi
YORUMLAR
500
Rusya'daki Wagner İsyanı Sonlandı, Güçler Alkışlarla Uğurlandı Rusya'daki Wagner İsyanı Sonlandı, Güçler Alkışlarla Uğurlandı

Wagner, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Wagner Ordusu İsyan Etti: Rusya'nın Askeri Güçsüzlüğü Ortaya Çıktı - Son Dakika


Son Dakika
23:33 Rusya'daki İsyanın Ardında İngiltere mi Var? Dışişleri Bakanı Truss'un Egemenlik Gafı Gündemde
23:28 Rusya'daki isyanın ardında İngiltere mi var? Dönemin Dışişleri Bakanı Truss'un egemenlik gafı gündemde
23:13 Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan Wagner açıklaması
23:09 Putin ile Prigojin arasındaki anlaşmanın detayları netleşti: Wagner lideri yargılanmayacak ve Belarus'a gidecek
23:09 Kocaeli'de Baba, Oğlunu Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü
23:07 Kocaeli'de kan donduran cinayet: Baba, oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdü
23:01 CHP'li Meclis Üyesi Adem Seyitoğlu, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'i Sert Sözlerle Eleştirdi
22:57 CHP'li isimden Gelecek Partili İsa Mesih Şahin'e olay sözler: Vekilliğinizi tanımıyorum
22:32 Wagner Ordusu İsyan Etti: Rusya'nın Askeri Güçsüzlüğü Ortaya Çıktı
22:27 Wagner isyanı Rusya'nın askeri gücündeki zafiyetleri gözler önüne serdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2023 23:48:35. #1.13#
SON DAKİKA: Wagner Ordusu İsyan Etti: Rusya'nın Askeri Güçsüzlüğü Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement