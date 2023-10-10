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Yemen'deki Husiler, ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasına müdahalesi halinde İsrail'e karşı savaşa hazır olduklarını söyledi - Son Dakika

Yemen'deki Husiler, ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasına müdahalesi halinde İsrail'e karşı savaşa hazır olduklarını söyledi

Son Güncelleme: 10.10.2023 21:08

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasına doğrudan askeri müdahalede bulunması halinde Husilerin İsrail'e karşı savaşa hazır olduğunu belirtti. Husi, Filistinlilerle koordinasyon içinde olduklarını ve füze, insansız hava araçları ve askeri seçeneklerle İsrail'e karşı savaşa katılmaya hazır olduklarını ifade etti. İsrail-Filistin çatışmasında ise Gazze'den İsrail'e binlerce roket atıldığı ve İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, İsrail'de ise 1000 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin İsrail- Filistin çatışmasına doğrudan askeri müdahalede bulunması halinde Husilerin İsrail'e karşı savaşa hazır olduğunu söyledi.

Husilere ait "Al-Masirah" televizyonuna konuşan Husi, 7 Ekim'de başlayan ve giderek artan İsrail-Filistin gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cihat ve direniş ekseninde ellerinden geleni yapmak için Filistinlilerle koordinasyon içinde olduklarını dile getiren Husi, ABD'nin doğrudan askeri müdahalede bulunması halinde füze, insansız hava araçları ve askeri seçenekler düzeyinde her şeyle İsrail'e karşı savaşa katılmaya hazır olduklarını söyledi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Gazze, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yemen'deki Husiler, ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasına müdahalesi halinde İsrail'e karşı savaşa hazır olduklarını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'deki Husiler, ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasına müdahalesi halinde İsrail'e karşı savaşa hazır olduklarını söyledi - Son Dakika
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