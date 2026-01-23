2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu - Son Dakika
Dünya

2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu

2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
23.01.2026 16:02
Global Firepower'ın açıkladığı dünyanın en güçlü orduları sıralamasında Türkiye, askeri kapasitesi, savunma sanayindeki yatırımları ve operasyonel kabiliyetleriyle 9'uncu sırada yer alarak ilk 10'daki konumunu korudu.

Küresel askeri dengeleri yakından takip edenler için her yıl yayımlanan Global Firepower sıralaması güncellendi. Askeri kapasite, teknoloji seviyesi, lojistik imkânlar ve personel gücü gibi çok sayıda kriter dikkate alınarak hazırlanan listede ülkelerin savunma alanındaki konumları yeniden şekillendi.

ZİRVEDE ABD, TAKİPÇİLERİ RUSYA VE ÇİN

Global Firepower verilerine göre dünyanın en güçlü ordusu ABD oldu. ABD'yi Rusya ve Çin takip ederken, Hindistan dördüncü, Güney Kore ise beşinci sırada yer aldı. Fransa, Japonya ve Birleşik Krallık da ilk 10 içinde yer alan ülkeler arasında bulunuyor.

TÜRKİYE 9'UNCU SIRADA

Listede Türkiye'nin 9'uncu sırada yer alması dikkat çekti. Türkiye, askeri personel gücü, savunma sanayi yatırımları, kara-hava-deniz unsurları ve operasyonel kabiliyetleriyle birçok ülkeyi geride bırakarak ilk 10'da kendine yer buldu. Türkiye'nin hemen ardından İtalya 10'uncu sırada yer aldı.

ORTA SIRALARDA DİKKAT ÇEKEN ÜLKELER

Listenin devamında Brezilya, Almanya, Endonezya, Pakistan ve İsrail gibi ülkeler orta sıralarda konumlandı. İran, Avustralya, İspanya, Mısır ve Ukrayna da ilk 20 içinde yer alan ülkeler arasında bulunuyor.

ASKERİ DENGEDE YATIRIMLAR BELİRLEYİCİ

Uzmanlara göre Global Firepower sıralaması, ülkelerin yalnızca mevcut askeri güçlerini değil, savunma sanayine yaptıkları yatırımların ve teknolojik gelişmelerin de küresel dengelerdeki etkisini ortaya koyuyor. Liste, özellikle son yıllarda artan bölgesel gerilimler nedeniyle yakından takip ediliyor.

Global Firepower'ın açıkladığı dünyanın en güçlü orduları listesi şu şekilde:

1. Amerika Birleşik Devletleri

2. Rusya

3. Çin

4. Hindistan

5. Güney Kore

6. Fransa

7. Japonya

8. Birleşik Krallık

9. Türkiye

10. İtalya

11. Brezilya

12. Almanya

13. Endonezya

14. Pakistan

15. İsrail

16. İran

17. Avustralya

18. İspanya

19. Mısır

20. Ukrayna

    Yorumlar (15)

  • Ates null Ates null:
    Ukrayna mı kaldı Allah aşkına. 35 2 Yanıtla
    Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Bu sıralama hiç doğru değil. iki örnek vereyim; son savaşlarda Pakistan Hindistan'ı 7 günde pes ettirdi. İran İsrail ve abd'yi 12 günde ateşkese zorladı nakavt etti. İslâm ülkelerinin güçlerini birleştirmesi elzemdir...! 2 0
  • Hasan DUR Hasan DUR:
    Yav kim yapıyor bu sıralamayı. Saçma sapan. Fransa'da güçlü ordu mu var. Şu anda 1.Çin, 2.ABD, 3 Rusya olabilirdi. 31 2 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
    ilk okul çocuğu mu yaptı listeyi ? 18 1 Yanıtla
  • Aa Aa:
    iranmi 13 0 Yanıtla
  • 2025Nisre. 2025Nisre.:
    İran'ı atmışlar geriye 6 0 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.