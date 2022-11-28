Estetik operasyonla kadın olan TikTok fenomeni Oli London isyan etti: Sürekli tacize uğruyorum, yeniden erkek olmak istiyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Estetik operasyonla kadın olan TikTok fenomeni Oli London isyan etti: Sürekli tacize uğruyorum, yeniden erkek olmak istiyorum

28.11.2022 11:31
Estetik operasyonla kadın olan TikTok fenomeni Oli London isyan etti: Sürekli tacize uğruyorum, yeniden erkek olmak istiyorum

9 yılda geçirdiği 32 estetik ameliyatla cinsiyet değiştirip kadın olan TikTok fenomeni Oli London, sürekli tacize uğradığını belirterek yeniden cinsiyet değiştirip erkek olmak istediğini açıkladı.

Güney Koreli müzik gurubu BTS'in vokalisti Jimin'ne konserde aşık olan ve ona benzemek isteyen 28 yaşındaki İngiliz adam Oli London, kör olma riskini göze alarak 75.000 pound harcadı. İngiliz adam, 2013 yılında Kore'de yaşadığı yıllarda dünya müzik listelerini alt üst eden BTS grubunun konserine gitti. Konser sırasında sahneye atlayan Oli, grubun vokalisti Jimin'e aşık oldu ve ona benzemeye karar verdi.

"YÜZÜMÜN HER TARAFINI BOTOKS YAPTIRDIM"

O günden itibaren burun, çene altı ameliyatı ve yanaklarına slikon yaptırdı. Oli şunları söyledi: Şimdiye kadar dört kez burun ameliyatı, Korelilere benzemek için göz kapaklarını büyütme ameliyatı, ağız içi kornea gevşetme ameliyatı geçirdim. Ayrıca yanaklarımın daha şişik olması için slikon enjekte ettirdim, dudak silikonu ve yüzümün her tarafını botoks yaptırdım.

75 BİN POUND HARCADI

Şimdiye kadar estetik ameliyatlarına 75,000 pound harcayan Oli, Korelilere benzemek için değil idolü olan vokalist Jimin'e benzemek için bu ameliyatları yaptığını söyledi. Oli, çevresinden gelen olumsuz tepkilere rağmen idolü olan şarkıcıya benzemek için gerekli her şeyi yapmaya devam edeceğini söyledi.

DAHA SONRA KADIN OLDU

Ancak Oli London daha sonraki süreçte cinsel organını küçülttürüp, kadın olmaya karar verdi. Bir süre kadın olarak yaşamına devam eden London'un son talebi ise akıllara durgunluk verdi. London, kadın olmasının ardından çok kez tacize uğradığını belirterek, yeniden erkek olmak istediğini dile getirdi.

YORUMLAR
500
Deniz salyangozu ihracatı 7,1 milyon dolar kazandırdı Deniz salyangozu ihracatı 7,1 milyon dolar kazandırdı Güney Kore'de ördek çiftliğinde kuş gribine rastlandı Güney Kore'de ördek çiftliğinde kuş gribine rastlandı

Güney Kore, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Estetik operasyonla kadın olan TikTok fenomeni Oli London isyan etti: Sürekli tacize uğruyorum, yeniden erkek olmak istiyorum - Son Dakika


Son Dakika
11:27 MİT ve emniyetten ortak operasyon: Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur, İstanbul'da yakalandı
11:15 İstanbul için kar kapıda! Meteorolojik kaynaklar yağış için tarih verip uyardı
11:14 Estetik operasyonla kadın olan TikTok fenomeni Oli London isyan etti: Sürekli tacize uğruyorum, yeniden erkek olmak istiyorum
10:51 Acun Ilıcalı, 320 Hull City taraftarına Türkiye tatili hediye etti
10:45 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, 18,63 seviyesinden işlem görüyor
10:48 Yozgatlı gençlerin gecesi, cips poşetinden çıkan ölü fareyle kabusa dönüştü
10:38 Binadaki dairelerin boşaltılmasını isteyen ev sahibi, çıkarmak istediği kiracılarının elektrik ve suyunu kestirdi
10:37 Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor
10:10 İtalya'nın Ischia Adası'nda yaşanan heyelanda kaybolan 5 kişi hala bulunamadı! Bölgede OHAL ilan edildi
10:01 Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı! Silah arkadaşlarının okuduğu marş, yeri göğü inletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2022 11:50:28. #1.11#
SON DAKİKA: Estetik operasyonla kadın olan TikTok fenomeni Oli London isyan etti: Sürekli tacize uğruyorum, yeniden erkek olmak istiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement