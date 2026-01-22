YPG, kendi silah deposunu patlattı

Suriye ordusunun, terör örgütü YPG/SDG'den kurtardığı Haseke iline bağlı Yarubiyye beldesi, Irak sınırındaki stratejik önemiyle dikkat çekiyor. Suriye ordusu bölgede hakimiyeti genel olarak ele alırken, YPG'den yenildiklerini kabul eden bir hareket geldi.

YPG KENDİ SİLAH DEPOSUNU PATLATTI

YPG terör örgütü, Yarubiyye beldesinde, kendi silah deposunu patlattı. Deponun tamamen yerle bir olduğu görüldü.

SURİYE'DE YPG İLE VARILAN ANLAŞMA

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişleyip, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girdi.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

Terör örgütünün anlaşmanın uygulanmasına yanaşmaması nedeniyle cephe hatlarında ordu ile örgüt arasında yer yer çatışmalar yaşanıyor.