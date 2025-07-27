Yunanistan'da Orman Yangınları ve Tahliyeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Yunanistan'da Orman Yangınları ve Tahliyeler

27.07.2025 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da 44°C'ye ulaşacak sıcaklıkla birlikte beş büyük orman yangını sürerken, Atina yakınındaki bölgeler tahliye ediliyor.

Yunanistan'da pazar günü hava sıcaklığının 44 dereceye ulaşması beklenirken Atina'ya sadece 30 km uzaklıkta yaşayanlar tahliye edildi.

Yunan yetkililer ülke genelinde beş büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Başkent Atina'nın 30 km kuzeyinde yangından en çok etkilenen bölgede yaşayanlar tahliye ediliyor.

Pazar sabahı başkentin batısındaki Mora Yarımadası'nda ve Eğriboz, Çuha ve Girit adalarında beş yangın hâlâ devam ederken, uçaklar ve helikopterler şafak vakti ülkenin çeşitli bölgelerinde çalışmalarına yeniden başladı.

İtfaiye sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis pazar günü yaptığı açıklamada, "Bugünün, bölgenin neredeyse hepsinde yangın riskinin çok yüksek olduğu, zor bir gün olması bekleniyor" dedi.

Vathrakogiannis, alevlerle mücadelede ilerleme kaydettiklerini de söyledi.

Yunanistan yangınla mücadele için Avrupa Birliği'nden yardım talep ederken, yanan ağaçların kokusu Atina'nın merkezine kadar ulaştı.

Sıcaklıkların pazar günü 44C'ye ulaşacağı tahmin edilirken, aşırı sıcakların hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Giannis Kefalogiannis, "İtfaiyecilerimiz yaralandı, insan hayatı riske girdi, mülkler yandı ve orman alanları tahrip oldu" dedi.

Meteoroloji uzmanları, alevleri körükleyen şiddetli rüzgarların pazar günü çoğu bölgede dineceğini tahmin ederken, 3.600 nüfuslu popüler bir turizm adası olan Çuha'nın "endişe verici" rüzgarlı koşullarla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini belirtti.

Yunanistan, AB Sivil Koruma Mekanizması'ndan altı ilave yangın söndürme uçağı için yardım talebinde bulundu.

İtalya'dan iki uçağın pazar günü ulaşması bekleniyor.

Çek Cumhuriyeti'nden gönderilen kara ekipleri yangınlarla halihazırda mücadele ediyor.

Atina'nın da içinde bulunduğu Attika bölgesinde cumartesi günü Afidnes'te başlayan yangın hızla Drosopigi, Kryoneri ve Agios Stefanos'a yayılarak bölge sakinlerini kaçmaya zorladı.

Ana yangın bölgesinin kontrol altına alındığını açıklanırken, bölgede dağınık bulunan farklı noktalarda yangın sürüyor.

Helikopterler ve uçaklar tarafından desteklenen 200'den fazla itfaiyeci yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Eğriboz adasında yetkililer, Pissona yakınlarındaki ikinci bir yangının "kontrolden çıktığını" ve hızla Afrati'ye doğru ilerlediğini söyledi.

Alevlerin elektrik hatlarını ve direklerini tahrip etmesinin ardından Pournos ve Mistros da dahil olmak üzere birçok köy elektriksiz kaldı.

Şu ana kadar altı itfaiyeci yanık ve duman zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılırken, 115 personel alevlerle mücadele etmeye devam ediyor.

Dirfyon-Messapion Belediye Başkanı Giorgos Psathas "Yıkımın boyutunu tahmin bile edemiyoruz" dedi.

Çuha'da üçüncü bir orman yangını adanın büyük bir bölümünü sararken, bölge sakinleri "tam bir yıkım" yaşandığını söylüyor.

Birçok yerleşim yeri tahliye edildi ve sahil güvenlik ekipleri, özel teknelerin de yardımıyla 139 kişiyi Limnionas sahilinden kurtararak güvenli bir şekilde Kapsali limanına ulaştırdı.

Messinia'da, Trifylia'nın Polithea bölgesinde cumartesi sabahı dördüncü bir orman yangını çıktı ve günün ilerleyen saatlerinde şiddetlendi.

Yunanistan'ın 112 sistemi aracılığıyla insanları birden fazla köyü terk etmeye çağıran beş acil durum uyarısı gönderildi.

Şiddetli rüzgârlar yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, 84 itfaiyeci, 30 araç ve yedi uçak yangına müdahale ediyor.

Bu arada Girit'in Hanya bölgesinde, Temenia'da beşinci bir orman yangını devam ediyor. Yangın iki ayrı noktada başladı ve hızla yayılarak en az iki evi tahrip etti.

Yetkililer, İyonya Adaları, Batı Yunanistan, Mora Yarımadası, Orta Yunanistan, Attika, Rodos ve Girit dahil olmak üzere birçok bölgenin yangın tehdidi altında olduğunu söylüyor.

Geçtiğimiz ay Yunanistan'ın beşinci büyük adası olan Kuzey Ege'deki Sakız'da çıkan yangınlar 4.700 hektarlık alanı kül etti.

Temmuz ayının başlarında Girit adasında çıkan bir orman yangını 5 bin turistin tahliye edilmesine yol açmıştı.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.

Kaynak: BBC

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Avrupa Birliği, Orman Yangını, Hava Durumu, Yunanistan, Sağlık, Dünya, Atina, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan'da Orman Yangınları ve Tahliyeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına “Seni çok seviyorum“ mesajı atıp intihar etti Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına "Seni çok seviyorum" mesajı atıp intihar etti
İngiltere’de 221 parlamenterden Filistin’in tanınmasını talep eden mektup İngiltere'de 221 parlamenterden Filistin'in tanınmasını talep eden mektup
Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
Survivor Aycan’ın Süper Lig açıklaması olay oldu Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı

12:34
Avcılar’daki Yangında İki Kişi Camdan Atladı
Avcılar’daki Yangında İki Kişi Camdan Atladı!
12:13
Bakan Yumaklı, Bursa’daki son durumu aktardı: Kestel’de yangın sürüyor
Bakan Yumaklı, Bursa'daki son durumu aktardı: Kestel'de yangın sürüyor
12:08
Yüzde 72’si ormanla kaplı Karabük’ün son hali yürek yakıyor
Yüzde 72'si ormanla kaplı Karabük'ün son hali yürek yakıyor
11:12
Yarından itibaren karekod zorunlu oluyor Market, kasap, restoranları kapsıyor
Yarından itibaren karekod zorunlu oluyor! Market, kasap, restoranları kapsıyor
10:48
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
10:12
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
10:11
Yarış kızıştı İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
Yarış kızıştı! İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
09:51
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
09:51
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL’ye satıyorlar
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL'ye satıyorlar
09:42
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
09:27
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
09:09
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
08:54
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
08:51
Altın mı, dolar mı, borsa mı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2025 14:05:28. #7.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'da Orman Yangınları ve Tahliyeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.